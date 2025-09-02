Τρίτη 2 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Με πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ

Με πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5 μ.μ. στον Λευκό Πύργο, δίνουν συνέχεια οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά τους. «Δεν αντέχουμε τη μίζερη αναξιοπρεπή ζωή που οι πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιβάλει», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις και καλούν τους συνταξιούχους να «υποδεχθούν» αγωνιστικά με πανελλαδική συγκέντρωση τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.

Διεκδικούν:

- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, καταβολή των αναδρομικών, της 13ης και 14ης σύνταξης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην κύρια σύνταξη.

- Μέτρα για την Υγεία με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας. Ανοιγμα δομών Υγείας και χειρουργικών κλινών που είναι ανενεργές. Πραγματικά δωρεάν Υγεία με κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, με δωρεάν παροχή φαρμάκων.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
