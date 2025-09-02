ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Να ανακληθεί η απόλυση του προέδρου του από την «Goldair»

Νέα κινητοποίηση για τηναπό την «Goldair Handling» πραγματοποιήθηκε χθες στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

Να σημειωθεί πως η απόλυση έγινε λίγο μετά τις καταγγελίες για τα 4 πρόσφατα εργατικά «ατυχήματα», όπου οι εργαζόμενοι με το σωματείο τους ανέδειξαν τις πραγματικές αιτίες, την εντατικοποίηση, την έλλειψη προσωπικού, τις επισφαλείς συμβάσεις και την απουσία μέτρων ασφάλειας για να θησαυρίζει η εργοδοσία.

Συγκεκριμένα, εργαζόμενοι από δεκάδες σωματεία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Σωματείων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης, συγκεντρώθηκαν χθες έξω από τις αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Οι διαδηλωτές με πανό και συνθήματα απαίτησαν να παρθεί άμεσα πίσω η απόλυση, κόντρα στην τρομοκρατία και τη σιγή ιχθύος στους χώρους δουλειάς που προσπαθεί να επιβάλει η εταιρεία. Ταυτόχρονα, πραγματοποίησαν περιοδεία τόσο σε εργαζόμενους του αεροδρομίου όσο και σε επιβάτες, μοιράζοντας πλατιά την καταγγελία των σωματείων αλλά και το κάλεσμα για συμμετοχή στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 6 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ.

Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους βρέθηκαν ο Δημήτρης Νούσης, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο «Hyatt Regancy Casino», λίγα μέτρα δίπλα από το αεροδρόμιο - όπου πρόσφατα επίσης απολύθηκε εκδικητικά από την εργοδοσία και ο Τάσος Φιλιππόπουλος, πρόεδρος του σωματείου, που δίνουν από τον Ιούνη τον δικό τους αγώνα, εκφράζοντας με την παρουσία τους εκεί την ενότητα και την αλληλεγγύη της εργατικής τάξης.

Εμπρακτη αλληλεγγύη από τον χώρο των μεταφορών εξέφρασαν στην κινητοποίηση και μέλη του Σωματείου Εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης, καλώντας και τα υπόλοιπα σωματεία του κλάδου να πάρουν αποφάσεις στήριξης του ψηφίσματος ενάντια στην άδικη απόλυση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε και παρέμβαση για το απαράδεκτο γεγονός ότι μέχρι και σήμερα συνεχίζονται κανονικά οι πτήσεις της «Aegean» προς και από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι είναι εμπόλεμη ζώνη, εκθέτοντας τους εργαζόμενους σε σοβαρό κίνδυνο.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν επίσης ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, και ο Αριστείδης Θάνος, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και δημοτικός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» στον δήμο Θέρμης.

Στο μεταξύ φουσκώνει και το κύμα αλληλεγγύης από σωματεία και φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, σχετικά ψηφίσματα έχουν εκδώσει μέχρι στιγμής το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» και σωματεία, μεταξύ άλλων τα εξής: Εργαζομένων «Βαρβαρέσου», Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ημαθίας - Πέλλας, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Ημαθίας - Πέλλας, Οικοδόμων Νάουσας, Επισιτισμού - Τουρισμού Ημαθίας, Συνταξιούχων ΙΚΑ Νάουσας και Βέροιας, ΣΕΠΕ Ημαθίας, ΟΤΑ ν. Θεσσαλονίκης, Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας, Ιδιωτικού Τομέα Πέλλας, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας, Οικοδόμων Ν. Θεσσαλονίκης, Τύπου Χάρτου Κ. Μακεδονίας, ΣΕΤΕΠΕ, «Hyatt Regency», Χημικής Βιομηχανίας Β. Ελλάδας, ΜΕΤΡΟ Ν. Θεσσαλονίκης, Κατεργασίας Ξύλου Ν. Θεσσαλονίκης, Εμπορικών Επιχειρήσεων και ιδιωτικού τομέα Ν. Κιλκίς, ΣΕΤΗΠ, Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, ΕΚΑΒ Ημαθίας, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας «Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ», Εργαζομένων BETA, Εργαζομένων DELOITTE, Γ' Δ', Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και Ζ' ΣΕΠΕ.