ΔΑΣ ΟΤΑ

Ξανά ... «παντρολογήματα» ενόψει του συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ

Την κοινή εκλογική κάθοδο της «Συνδικαλιστικής Ανατροπής» (ΣΥΝΑΝ) με τις παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στο επικείμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, τον Δεκέμβρη του 2025, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ΣΥΝΑΝ και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΑ (ΠΟΕ ΟΤΑ), Ν. Τράκας, σε συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα σύμπραξη μεταξύ των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας στο συνδικαλιστικό κίνημα που κατά καιρούς «διασπώνται» και μετά τα ...ξαναβρίσκουν, αποτυπώνοντας το πώς ...κρατιούνται τελικά οι καρέκλες και πώς φτιάχνονται οι συσχετισμοί σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα. Πώς δηλαδή, παρόλο που οι εργαζόμενοι όλο και περισσότερο τους γυρνάνε την πλάτη, τα ίδια συνδικαλιστικά στελέχη μέσα από εκλογομαγειρέματα, «συνενώσεις» και άλλες μεθοδεύσεις, όπως έκαναν και στο μεγαλύτερο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, στη Θεσσαλονίκη (ΕΔΟΘ), στρογγυλοκάθονται στις καρέκλες τους.

Ως «χιλιοπαιγμένο έργο» για το μοίρασμα «καρεκλών και θέσεων» σχολιάζει άλλωστε την παραπάνω εξέλιξη η ΔΑΣ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ).

Για άλλη μια φορά, επισημαίνει η ΔΑΣ, οι εργαζόμενοι βλέπουν συνδικαλιστικές δυνάμεις οι οποίες στις αρχαιρεσίες σωματείων και σε συνέδρια Ομοσπονδιών «διαφημίζουν την αυτονομία τους», αλλά πριν το συνέδριο της ΑΔΕΔΥ «ξεκινούν τα παζάρια για τις θέσεις που θα πάρουν».

Για του λόγου το αληθές υπενθυμίζεται και η σχετική ανακοίνωση της ΣΥΝΑΝ στις 25/2/2025 με την οποία απαντούσε στη ΔΑΣ, που στηλίτευε τη συμμετοχή μέλους της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στο ψηφοδέλτιό της ΣΥΝΑΝ στον δήμο Κορινθίων. Σε εκείνη την ανακοίνωση η ΔΑΣ κατηγορούνταν για «συκοφαντία» και «διαστρέβλωση», για «αποπροσανατολισμό» και «λάσπη στον ανεμιστήρα». Ελεγε η ΣΥΝΑΝ ότι «η ΔΑΣ κατηγορεί την παράταξή μας για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, αποσκοπώντας στην υπονόμευσή της. Οσο και να "χτυπιούνται", η "ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚH ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους ΟΤΑ" παραμένει ακομμάτιστη και ακηδεμόνευτη, προσηλωμένη στον στόχο της υπεράσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων στους ΟΤΑ». Δεν πέρασε ούτε εξάμηνο για να αποδειχθεί ξανά πόσο φούμαρα είναι τα περί «ακηδεμόνευτων» όταν παζαρεύονται καρέκλες.

Η ΔΑΣ τονίζει ότι αυτές οι δυνάμεις έτσι διαμορφώνουν τις πλειοψηφίες στις τριτοβάθμιες οργανώσεις, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, οι οποίες έχουν στηρίξει όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Και απευθυνόμενη στους εργαζόμενους τους καλεί «να βγάλουν συμπεράσματα από τα παιχνίδια που παίζουν πίσω από τις πλάτες τους», υπογραμμίζοντας ότι «η ελπίδα και η δύναμη βρίσκονται στα χέρια μας και όχι στα παζάρια καρεκλοκένταυρων».