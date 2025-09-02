ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με «δημιουργική λογιστική» για τις δομές Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα

Με τα εγκαίνια της ΔΕΘ να πλησιάζουν, «πυκνώνουν» και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στη Βόρεια Ελλάδα με τις οποίες επιχειρεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση που βιώνει ο λαός σε μια σειρά κρίσιμες υποδομές, ξεχωρίζοντας μεταξύ άλλων τη δημόσια Υγεία.

Σε αυτήν την κατεύθυνση ήταν ενταγμένη η επίσκεψη του υπουργού Υγείας Αδ. Γεωργιάδη στη Θεσσαλονίκη την περασμένη βδομάδα, όπου πανηγύριζε ότι η κυβέρνηση «αύξησε προϋπολογισμούς και προσωπικό».

Αποδομώντας τα «πανηγύρια» αυτά, η Τομεακή Επιτροπή Υγείας - Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ τονίζει ότι ακόμα και η όποια αύξηση στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων δεν συνεπάγεται βελτίωση των υπηρεσιών τους, ούτε κάλυψη ελλείψεων, αλλά αντανακλά αύξηση των τιμών σε υλικά, φάρμακα και χρέη των νοσοκομείων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. «Για το αν υπάρχει αύξηση ή βελτίωση στις υπηρεσίες Υγείας αρκεί κανείς να κοιτάξει τις ιδιωτικές πληρωμές για την Υγεία (άμεσες και έμμεσες), οι οποίες συνεχώς ανεβαίνουν ενώ το λαϊκό εισόδημα μειώνεται και οι φόροι έχουν αυξηθεί», σχολιάζει η Οργάνωση του Κόμματος.

Για το δε προσωπικό που υποτίθεται ότι αυξήθηκε, σημειώνει ότι επιστρατεύτηκε και πάλι «δημιουργική λογιστική», αφού «εκτός από μόνιμους γιατρούς προσθέτουν μαζί τους ειδικευόμενους, οι οποίοι, παρότι προσφέρουν αναντικατάστατο έργο, αντί να εκπαιδεύονται θεωρούνται "πολυεργαλεία" για τις ελλείψεις. Αντίστοιχα, προστίθενται όλες οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, επικουρικοί, ιδιώτες με μπλοκάκια κ.ά. οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με τον φόβο της μη ανανέωσης ενώ καλύπτουν μόνιμες ανάγκες».

Χαρακτηριστικά είναι τα κενά σε κρίσιμες ειδικότητες, τα οποία ανατρέπουν κάθε ισχυρισμό του υπουργείου Υγείας.

Συγκεκριμένα, ενώ οι λίστες χειρουργείων συνεχίζουν να είναι χιλιάδες, λείπουν το 70% των αναισθησιολόγων στο ΓΝΘ «Παπανικολάου» και το 75% στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο. «Επίσης, μία πραγματική και όχι φανταστική λογιστική λέει ότι όταν ένας γιατρός ξεπερνάει τις 200 ώρες εργασίας τον μήνα και του χρωστάνε 300 ρεπό, τότε δουλεύει για δύο ή και τρεις γιατρούς! Οταν οι γιατροί μετακινούνται συνεχώς για να μπαλώσουν τρύπες αλλού, τότε μία κενή θέση δεν καλύπτεται αλλά διπλασιάζεται!», σημειώνει η ΤΕ Υγείας - Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας του ΚΚΕ.

«Τέλος, μία μεταβολή στα νούμερα δεν λέει τίποτα αν δεν αντιπαραβάλλεται με τις ανάγκες. Δεν μπορεί να αυξάνονται οι ΜΕΘ (όπως έγινε μετά την πανδημία) και να μην αυξάνεται ανάλογα το προσωπικό! Ετσι, μπορεί ένα Τμήμα να απόκτησε περισσότερους εργαζόμενους, αλλά δημιούργησε ταυτόχρονα μεγαλύτερα κενά και εντατικοποίηση. Ετσι έγινε στο "Παπαγεωργίου", όπου αυξήθηκαν οι κλίνες νοσηλείας χωρίς ανάλογη αύξηση του νοσηλευτικού προσωπικού, ή στο Θεαγένειο, όπου η μεταφορά της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας σε εξωτερικό κτίριο δημιούργησε νέες ανάγκες σε προσωπικό και ειδικότητες», συνεχίζει η Οργάνωση του Κόμματος.

Και τονίζει ότι με τη νέα χρονιά η κυβέρνηση ετοιμάζεται να μετατρέψει το ΕΣΥ σε φιλέτο για τα «κοράκια» της ιδιωτικής Υγείας και των ασφαλιστικών εταιρειών, κάνοντας τον λαό πελάτη στα νοσοκομεία, που τα έχτισε και λειτουργούν με τον ιδρώτα και τις θυσίες του.

Επίσης ότι «τα ψέματα που επαναλαμβάνονται αποκαλύπτουν πόσο έχει ανάγκη η κάθε αστική κυβέρνηση να κρατά τον λαό στο σκοτάδι, προκειμένου να μην τον βρει απέναντί της. Αποτελούν ταυτόχρονα απόδειξη ότι μόνο με οργανωμένο αγώνα θα μπει τέρμα στον κατήφορο. Οι εργαζόμενοι παράγουν υπεραρκετό πλούτο ώστε να μπορούν να ανεγερθούν όλες οι απαραίτητες δομές Υγείας, να στελεχωθούν με πλήρες προσωπικό και να εξοπλιστούν με την πιο σύγχρονη υποδομή. Επομένως, χρειάζονται αγώνες κόντρα στη στρατηγική που ετοιμάζει πολέμους αφαιρώντας δισεκατομμύρια από τη δημόσια Υγεία, την Παιδεία, την πυροπροστασία, που επιτρέπει τη 13ωρη εργασία αλλά απαγορεύει τη λαϊκή διαμαρτυρία, όπως κάνει με τον νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Μόνο με αγώνες που βάζουν απέναντι το κεφάλαιο και το αντιλαϊκό κράτος μπορούν να αποσπαστούν κατακτήσεις, αλλά κυρίως να ανοίξει η προοπτική της απαλλαγής των εργαζομένων από το σύστημα της εκμετάλλευσης».

Κλείνοντας η ΤΕ Υγείας - Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας του ΚΚΕ σχολιάζει ότι αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να λογοδοτήσει με αριθμούς, το υπουργείο και οι διοικήσεις των ΥΠΕ θα έδιναν τα στοιχεία των καταστάσεων του προσωπικού στα σωματεία, που τα έχουν ζητήσει επανειλημμένα, όμως διαχρονικά - και οι σημερινοί και οι προηγούμενοι - τα κρατούν επτασφράγιστο μυστικό...