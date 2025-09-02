Τρίτη 2 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Ενας ακόμα εργάτης καθαριότητας τραυματίας στο μεροκάματο

Τον τραυματισμό ενός ακόμα εργαζόμενου στον τομέα της καθαριότητας, αυτήν τη φορά στον δήμο Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία, είχε ως αποτέλεσμα «ατύχημα» που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Οπως έγινε γνωστό, ο εργαζόμενος που δούλευε με το πρόγραμμα 55-67 για να συμπληρώσει ένσημα για συνταξιοδότηση, έπεσε κάτω από άγνωστες συνθήκες από το πίσω μέρος του απορριμματοφόρου που βρισκόταν, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Αστακό και ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο ΓΝ Αγρινίου, όπου και νοσηλεύτηκε παίρνοντας αργότερα εξιτήριο.

Πρόκειται για ένα ακόμη από τα πολλά συμβάντα με τραυματία εργαζόμενο και μάλιστα σε τέτοιες ηλικίες στον χώρο της Τοπικής Διοίκησης, που ανεβαίνουν στα σκουπιδιάρικα με ελλιπή εκπαίδευση και μέτρα προστασίας. Ζητήματα δηλαδή που σταθερά αναδεικνύουν τα σωματεία του κλάδου, αφού ειδικά στους ΟΤΑ δεκάδες είναι οι νεκροί και ακόμα περισσότεροι οι σακατεμένοι τα τελευταία χρόνια, την ίδια στιγμή που γενικεύονται η δουλειά μέσω εργολάβων, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ.ο.κ.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σε τροχιά αγωνιστικού ξεσηκωμού ενάντια στη 13ωρη σκλαβιά
Δεν υπάρχει «οικονομική δημοκρατία» στη ζούγκλα του καπιταλιστικού κέρδους και των ανταγωνισμών
Σε αναβρασμό τα σωματεία μπροστά στη μεγάλη μάχη
«Εδώ και τώρα οικονομική ενίσχυση για να ταΐσουμε και να μορφώσουμε τα παιδιά μας»
 Ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου και δουλειά με ημερομηνία λήξης
 Με «δημιουργική λογιστική» για τις δομές Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα
Να ανακληθεί η απόλυση του προέδρου του από την «Goldair»
Σχολική καθαρίστρια απολύεται μετά από 19 χρόνια δουλειάς
 Με πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ
 Την Πέμπτη η συνέντευξη Τύπου του ΠΑΜΕ
 Ξανά ...«παντρολογήματα» ενόψει του συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ