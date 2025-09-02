Ενας ακόμα εργάτης καθαριότητας τραυματίας στο μεροκάματο

Τον τραυματισμό ενός ακόμα εργαζόμενου στον τομέα της καθαριότητας, αυτήν τη φορά στον δήμο Ξηρομέρου στην Αιτωλοακαρνανία, είχε ως αποτέλεσμα «ατύχημα» που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Οπως έγινε γνωστό, ο εργαζόμενος που δούλευε με το πρόγραμμα 55-67 για να συμπληρώσει ένσημα για συνταξιοδότηση, έπεσε κάτω από άγνωστες συνθήκες από το πίσω μέρος του απορριμματοφόρου που βρισκόταν, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Αστακό και ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο ΓΝ Αγρινίου, όπου και νοσηλεύτηκε παίρνοντας αργότερα εξιτήριο.

Πρόκειται για ένα ακόμη από τα πολλά συμβάντα με τραυματία εργαζόμενο και μάλιστα σε τέτοιες ηλικίες στον χώρο της Τοπικής Διοίκησης, που ανεβαίνουν στα σκουπιδιάρικα με ελλιπή εκπαίδευση και μέτρα προστασίας. Ζητήματα δηλαδή που σταθερά αναδεικνύουν τα σωματεία του κλάδου, αφού ειδικά στους ΟΤΑ δεκάδες είναι οι νεκροί και ακόμα περισσότεροι οι σακατεμένοι τα τελευταία χρόνια, την ίδια στιγμή που γενικεύονται η δουλειά μέσω εργολάβων, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ.ο.κ.