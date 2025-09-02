ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Σχολική καθαρίστρια απολύεται μετά από 19 χρόνια δουλειάς

Με οργή και αγανάκτηση καταγγέλλει το Σωματείο Σχολικών Καθαριστριών νομού Ιωαννίνων την απόλυση σχολικής καθαρίστριας που επί 19 χρόνια εργαζόταν στο 19ο Δημοτικό και το 23ο Νηπιαγωγείο της πόλης. Μονογονέας, μέλος της Διοίκησης του Σωματείου και μόλις δύο χρόνια πριν από τη σύνταξη, πετάχτηκε στην ανεργία με το πρόσχημα της έλλειψης ενός δικαιολογητικού, που τα προηγούμενα χρόνια γινόταν αποδεκτό χωρίς πρόβλημα.

Το Σωματείο κάνει λόγο για καθαρή συνδικαλιστική δίωξη. Την Παρασκευή μάλιστα, στη συγκέντρωση έξω από το δημαρχείο, η δημοτική αρχή του ΠΑΣΟΚ έδειξε το πραγματικό της πρόσωπο: Κλείδωσε τις πόρτες και επιστράτευσε τη δημοτική αστυνομία απέναντι στις καθαρίστριες.

Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον δήμαρχο. Η πρόεδρος του Σωματείου καθαριστριών του δήμου, Δήμητρα Ηλία, μετά τη συνάντηση και την άρνηση επαναπρόσληψης μετέφερε τον κυνισμό της δημοτικής αρχής: «Ο δήμαρχος μας λέει να περιμένει η απολυμένη με την κάρτα ανεργίας της για να ξαναπιάσει δουλειά. Ελεος! Οχι άλλα ψίχουλα».

Εκβιαστικά μάλιστα, η δημοτική αρχή, επιχειρώντας να καλλιεργήσει άθλια τον «κοινωνικό αυτοματισμό», έλεγε πως αν επαναπροσληφθεί η καθαρίστρια, αυτό θα γίνει «σε βάρος ανέργων της περιοχής».

«Ξέρουμε τον σκοπό τους. Μας βάζουν απέναντι στους ανέργους για να μη σηκώσουμε κεφάλι», τόνισε η πρόεδρος, μεταφέροντας ξανά την απαίτηση του Σωματείου για άμεση επαναπρόσληψη της καθαρίστριας και τη μετατροπή όλων των συμβάσεων σε πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

«Μια γροθιά για τα σχολεία μας»

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία γονιών από το 19ο Δημοτικό και το 23ο Νηπιαγωγείο. «Σήμερα είναι η απόλυση της συναδέλφισσας, αύριο είναι κάποιο άλλο πρόβλημα στο σχολείο σας. Εκπαιδευτικοί, γονείς και καθαρίστριες πρέπει να γίνουμε ένα, μία γροθιά», ανέφερε η Δ. Ηλία, χαιρετίζοντας την παρουσία των γονιών με τη συγκίνηση να είναι διάχυτη.

Στη συνέχεια ανέδειξε τις αντιφάσεις που ζουν οι εργαζόμενες στη σχολική καθαριότητα που αφορούν και την υγιεινή των μαθητών: «Μας λένε να δουλεύουμε με τους "καλύτερους όρους" και άριστη απόδοση για να μην υπάρχουν αρρώστιες και Covid. Την ίδια ώρα όμως μας αφήνουν με μειωμένο προσωπικό, μπαίνουμε στα σχολεία μετά το πέρας των μαθημάτων - ιδίως στα νηπιαγωγεία. Και μετά θέλουν τα σχολεία μας να είναι καθαρά».

Η συζήτηση συνδέθηκε και με το αντεργατικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση: «Οπως και οι εργαζόμενοι μπροστά στο 13ωρο, έτσι και οι καθαρίστριες μας θέλουν να δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ, να σκύβουμε το κεφάλι, ενώ τα χρήματα που έπρεπε να δίνονται για Παιδεία και Υγεία τα δίνουνε για πολέμους, για να σκοτώνουν τα παιδιά της Παλαιστίνης».

Η συζήτηση κατέληξε σε σχέδιο δράσης: Συνέλευση γονέων και εκπαιδευτικών και μεγάλη κινητοποίηση την 11η Σεπτέμβρη, στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. «Θα είναι το εφαλτήριο για την επαναπρόσληψη της συναδέλφου», υπογράμμισαν. «Δεν θα αφήσουμε να περάσει η σιγή νεκροταφείου. Συνεχίζουμε», κατέληξε η πρόεδρος του Σωματείου.