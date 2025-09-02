ΠΑΜΕ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Σε τροχιά αγωνιστικού ξεσηκωμού ενάντια στη 13ωρη σκλαβιά

Σε τροχιά αγωνιστικών πρωτοβουλιών με αιχμή την απαίτηση να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης για το 13ωρο και την ακόμα μεγαλύτερη «ευελιξία» του εργάσιμου χρόνου κινούνται εργαζόμενοι και συνδικάτα.

Στην κατεύθυνση αυτή, συνδικαλιστικές οργανώσεις της Αττικής καλούν σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 8 Σεπτέμβρη, στις 7.30 μ.μ., στο Σύνταγμα και σε κλιμάκωση της πάλης με την οργάνωση πανεργατικής απεργίας.

Το κάλεσμα έχει απευθύνει το ΠΑΜΕ, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου και καλώντας τα συνδικάτα στον αγώνα για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και γενναίες αυξήσεις στους μισθούς. Στο μεταξύ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στέλνοντας δυνατό μήνυμα: «Καμιά θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου!».

Οι κυβερνητικές αθλιότητες, σημειώνει το ΠΑΜΕ, περί «δίκαιης εργασίας για όλους» και «στήριξης στους εργαζόμενους», δεν μπορούν να κρύψουν ότι μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στον μεσαίωνα. Με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση επεκτείνει την εργοδοτική ασυδοσία, οδηγεί στην παραπέρα εντατικοποίηση της εργασίας με μοναδικό στόχο την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Καλεί σε ένταση της πάλης μέσα από τα συνδικάτα απαιτώντας την απόσυρση του αντεργατικού τερατουργήματος και διεκδικώντας 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο για όλους! Κατάργηση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας και όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης, αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό του πολέμου. Προστασία της λαϊκής κατοικίας κ.ά.

Στη Λάρισα, σε συγκέντρωση καλεί το Εργατικό Κέντρο την Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ., στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά

«Δεν θα ανεχθούμε για κανονικότητα τον εργασιακό μεσαίωνα», διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και καλεί στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Μάλιστα, την Τετάρτη 10 Σεπτέμβρη, το Εργατικό Κέντρο οργανώνει πλατιά σύσκεψη σωματείων εργαζομένων, συλλόγων αυτοαπασχολούμενων και συνταξιούχων, άλλων μαζικών φορέων, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεών του.

«Είχαμε προειδοποιήσει από τα μέσα καλοκαιριού ότι για τα Σωματεία, τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα η επέκταση του εργάσιμου χρόνου σε 13 ώρες είναι αιτία πολέμου», τονίζεται στο κάλεσμα, θυμίζοντας τη μαζική σύσκεψη σωματείων της Αττικής που είχε πραγματοποιηθεί ήδη στις 10 Ιούλη.

«Αυτή μας τη δέσμευση και ως Εργατικό Κέντρο Πειραιά θα την κάνουμε πράξη. Δεν θα αφήσουμε την σημερινή κυβέρνηση, πάνω στον δρόμο που χάραξαν όλες οι προηγούμενες, να παίζουν με τις ζωές μας, την οικογένειά μας, το μέλλον μας», σημειώνει στην ανακοίνωσή του.

Ας έρθουν να πουν στη Ζώνη, στους λιμενεργάτες και τους ναυτεργάτες για δουλειά 13 ώρες τη μέρα

Το Εργατικό Κέντρο θυμίζει τις Οδηγίες και τις πρακτικές της ΕΕ για 11 ώρες ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών, τονίζοντας ότι αυτό σημαίνει «13 ώρες δουλειάς την ημέρα, κατάλυση της όποιας σταθερότητας στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, διαρκές ξεχείλωμά του, σβήσιμο ουσιαστικά των ορίων μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου, κάνει "κανονικότητα" μια ζωή χωρίς κανέναν προγραμματισμό, κάτι που προφανώς προκαλεί μεγαλύτερη φθορά, διαλύει την υγεία και αποδομεί κάθε εργαζόμενο.

Στον αντίποδα, αυτοί που τρίβουν τα χέρια τους με το νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα του υπουργείου "Εργασίας" είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι».

Και επαναφέρει ότι με βάση το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στους ομίλους:

- Να κρατάνε στη δουλειά τον εργαζόμενο ακόμα και 13 ώρες την ημέρα! Αυτό μπορεί να σημαίνει μέχρι και 78 ώρες δουλειάς την ίδια βδομάδα ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, για 7 εβδομάδες στη διάρκεια του χρόνου.

- Να επιβάλλουν υπερωρίες σε όσους ήδη εργάζονται εκ περιτροπής.

- Να ξεχαρβαλώνουν το ωράριο μέσω της ευέλικτης προσέλευσης έως και 120 λεπτών από την τυπική έναρξη και λήξη του.

- Να προσλαμβάνουν με συμβάσεις «2 ημερών» ακόμα και ανήλικους.

- Να «σπάνε» την ετήσια άδεια σε 4 πενθήμερα όλο τον χρόνο.

«Ολα αυτά ας έρθουν να τα πούνε στους λιμενεργάτες της COSCO, στους μεταλλεργάτες του Περάματος, στους ναυτεργάτες και στους εμποροϋπαλλήλους που σακατεύονται καθημερινά, σήμερα που τυπικά δεν ισχύει το νέο έκτρωμα που φέρνουν για νομοσχέδιο», σχολιάζει στο κάλεσμά του το Εργατικό Κέντρο και ξεκαθαρίζει:

«Δεν θα ανεχτούμε τον 21ο αιώνα, που η επιστήμη εξελίσσεται διαρκώς, η τεχνολογία αναπτύσσεται, οι εργαζόμενοι να ζούμε ολοένα και σε χειρότερες συνθήκες, να δουλεύουμε περισσότερες ώρες και ο μισθός να μην φτάνει ούτε για 15 μέρες. Γι' αυτό απαιτούμε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες μας. Διεκδικούμε 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο και όχι να αφήνουμε τα κορμιά μας στη δουλειά και να σακατευόμαστε για μια ζωή.

Την ίδια στιγμή ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ακρίβεια στην Ενέργεια, στη στέγαση, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα φάρμακα που τσακίζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Την ανεπάρκεια του δημόσιου συστήματος Υγείας, που παρά τις τεράστιες προσπάθειες των εργαζομένων στα νοσοκομεία και ΚΥ, τρομάζει όποιον τυχόν χρειαστεί ιατρική βοήθεια. Τα υπέρογκα έξοδα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, για τις ανάγκες των παιδιών μας για τη νέα σχολική χρονιά "τρομοκρατούν" τους γονείς. Καταλαβαίνει και ο πιο αδαής ότι δεν είναι επιλογή μας να δουλεύουμε τόσες ώρες, όπως λένε τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης και των επιχειρηματιών, αλλά εξαναγκασμός για να τα βγάλουμε πέρα!».

Οργάνωση της πάλης μέσα από τα σωματεία μας

«Μετατρέπουμε τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση σε συνειδητή, μαχητική, μαζική, αγωνιστική, ταξική αντεπίθεση!», σημειώνεται στο κάλεσμα, με το Εργατικό Κέντρο να τονίζει:

«Ξέρουμε καλά ότι για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Απορρίπτουμε τους "κοινωνικούς διαλόγους" που χειροκροτά η συνδικαλιστική μαφία της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΣΕΕ.

Οργανώνουμε την πάλη μας μέσα από τα σωματεία μας, σε κάθε χώρο δουλειάς, από την Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα, τις προβλήτες του λιμανιού και τα καράβια μέχρι τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Σ' αυτήν τη μάχη μπροστά πρέπει να μπουν τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων. Με τη συμβολή και του Εργατικού Κέντρου. Να συνεδριάσουν, με μαζικές διαδικασίες, Γενικές Συνελεύσεις, αλλά και με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε κάθε εργασιακό χώρο να φτάσουμε με την ανακοίνωση, να ανοίξουμε τη συζήτηση, να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας απέναντι σ' αυτή την πολιτική και το εχθρικό για την πλειοψηφία του λαού κράτος. Νέοι συνάδελφοι να μπουν στον αγώνα, μαζικοποιώντας ακόμα περισσότερο τα σωματεία, κόντρα στη μοιρολατρία αλλά και την τρομοκρατία της εργοδοσίας.

Το Εργατικό Κέντρο θα συνεχίσει να οργανώνει την πάλη των εργαζομένων του Πειραιά, να κάνει προσπάθεια συντονισμού του αγώνα όσων εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Μαζί σ' αυτόν τον αγώνα καλούμε όσους έχουν συμφέρον από την ανατροπή αυτής της πολιτικής, όπως είναι οι αυτοαπασχολούμενοι που και αυτοί ξεζουμίζονται καθημερινά από τη φορολογία, τα ατέλειωτα ωράρια και τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους.

Ιδιαίτερα τώρα που με την πολεμική προετοιμασία για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, των αγορών και των διαδρομών μεταφοράς εμπορευμάτων και Ενέργειας οι πολεμικές συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Παλαιστίνη, στην Ουκρανία κ.α., η αστική τάξη της χώρας κάνει προσπάθεια να επιβάλει σιγή νεκροταφείου, να τρομοκρατήσει όσους αντιστέκονται στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που συμμετέχει με τα μπούνια, μαζεύοντας και 27 δισ. ευρώ, κόβοντάς τα από τις κοινωνικές δαπάνες, είναι στιγμή οι εργαζόμενοι να πιστέψουμε στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, στη δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης που μπορεί να αποσπά κατακτήσεις, να επιβάλλει τα δίκαια αιτήματά της. Αυτή την προσπάθεια πρέπει να την πάμε μέχρι το τέλος, μέχρι την οριστική νίκη, μέχρι την ανατροπή της εκμετάλλευσης, αυτής της απάνθρωπης πολιτικής του κεφαλαίου, του πολέμου, της φτώχειας, της ακρίβειας για τον λαό».

Ετοιμάζουμε από τώρα την απεργιακή μας απάντηση

«Οργανώνουμε από τώρα την απεργιακή μας απάντηση στο νομοσχέδιο - έκτρωμα που φέρνει η κυβέρνηση με τις ευλογίες του ΣΕΒ και μονοπωλιακών ομίλων, αλλά και για το σύνολο των αιτημάτων και των διεκδικήσεών μας, για να καταφέρουμε να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε», καταλήγει το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου.

Αυτήν την κατεύθυνση θα υπηρετήσει και η πλατιά σύσκεψη σωματείων, συνδικαλιστών, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μαζικών φορέων, συλλόγων αυτοαπασχολούμενων και συνταξιούχων, την Τετάρτη 10/9:

«Για να οργανώσουμε την πάλη, να συντονίσουμε τις δυνάμεις μας, να βγούμε ακόμα πιο αποφασιστικά μπροστά στην οργάνωση απεργίας ενάντια σ' αυτή την πολιτική».