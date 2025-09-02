ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου και δουλειά με ημερομηνία λήξης

Με τη γνωστή τακτική της εξαφάνισης εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων από τις έρευνές της, η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε χτες στη δημοσιότητα τα στοιχεία της έρευνας για την ανεργία στη χώρα μας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με αυτήν ο αριθμός των ανέργων το β' τρίμηνο ήταν 411.722 άτομα, διαμορφώνοντας το ποσοστό της ανεργίας στο 8,6%, από 10,4% το πρώτο τρίμηνο του έτους και 9,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε το ίδιο διάστημα σε 4.386.832, ενώ αυτοί που θεωρούνται «εκτός εργατικού δυναμικού», δηλαδή όσοι ούτε εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058. Οσο για τους απασχολούμενους, περισσότεροι από 7 στους 10 είναι μισθωτοί (72,1%) και το 17,9% είναι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό. Το 7,3% είναι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό, ενώ το 2,8% απασχολούνται ως «βοηθοί» σε οικογενειακή επιχείρηση.

Οι πολλές ώρες εργασίας - πέραν του θεσμοθετημένου 40ωρου - είναι άλλο ένα χαρακτηριστικό της απασχόλησης στη χώρα μας. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν 2 στους 10 (18,2%) εργάζονται πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα. Το 53,1% εργάζονται από 40 έως 47 ώρες τη βδομάδα και το 16,1% από 25 έως 39 ώρες. Υπάρχουν επίσης ένα 6% που εργάζονται 15 έως 24 ώρες και ένα 2,8% που εργάζονται μέχρι 14 ώρες τη βδομάδα.

Οσον αφορά τους ανέργους, οι 3 στους 10 (29,9%) δηλώνουν ότι ο βασικός λόγος που έμειναν άνεργοι ήταν ότι η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε, ενώ το ποσοστό των «νέων» ανέργων, δηλαδή όσων δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν, ανέρχεται σε 20%. Μόνο το 12,5% δήλωσαν στην έρευνα ότι λάμβαναν κάποιο επίδομα ή βοήθημα από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ έδωσε στη δημοσιότητα τα ποσοστά της ανεργίας για τους μήνες Ιούνη και Ιούλη. Σύμφωνα με αυτά, το ποσοστό ανεργίας τον περασμένο Ιούνη διαμορφώθηκε στο 8,5%, από 8,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία είχε αναβάλει τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς της για τον ίδιο μήνα και τώρα δίνει αυτό το ποσοστό ανεργίας χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Τέλος, το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλη διαμορφώθηκε στο 8%, από 9,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2024.