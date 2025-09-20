ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Αφετηρία νέων κινητοποιήσεων το μαζικό μπλόκο στον Ε-65

INTIME NEWS

Οι εικόνες τωνστον κόμβο του Ε-65 την περασμένη Πέμπτη, υλοποιώντας την απόφαση των Ομοσπονδιών τους για συντονισμό, στέλνουν

Κι αυτό γιατί ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι για τους βιοπαλαιστές του κάμπου και όλης της χώρας από τα μεγάλα αδιέξοδα που προκαλεί η πολιτική στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και προώθησης των κατευθύνσεων της ΚΑΠ της ΕΕ.

Ετσι, παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές εργασίες είναι στο «φόρτε» τους για τους περισσότερους, δεν σταμάτησαν από το καλοκαίρι να οργανώνουν μαχητικές κινητοποιήσεις και συσκέψεις, οργανώνοντας την πάλη για να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν να παράγουν.

Αυτές οι πρωτοβουλίες συνεχίζονται, καθώς το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη στις 12 μ. οι αγρότες του Συκουρίου Λάρισας καλούν σε συλλαλητήριο στο γήπεδο του χωριού στο πλαίσιο της γιορτής αμυγδάλου, ενώ την Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη οι κτηνοτρόφοι της επαρχίας της Ελασσόνας προγραμματίζουν συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης στις 12 μ.

Τι βγάζει τους αγρότες στον δρόμο;

Τα προβλήματα που γεννά η πολιτική κυβερνήσεων και ΚΑΠ είναι κοινά για τη μεγάλη πλειοψηφία των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων: Το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους, τα σχέδια περαιτέρω εμπορευματοποίησης του νερού, οι αποζημιώσεις - ψίχουλα για τις ζημιές δύο χρόνια μετά τον «Daniel».

Η πολιτική της ΚΑΠ αποτέλεσε το «θερμοκήπιο» και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιχειρείται να φορτωθεί στις πλάτες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν μείνει απλήρωτοι εδώ και μήνες για προγράμματα και αποζημιώσεις, ενώ θα έπρεπε να έχουν δοθεί στους δικαιούχους συνολικά 660 εκατ. ευρώ!

Η εξάπλωση της ζωονόσου της ευλογιάς έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους, που φορτώνονται από πάνω την ατομική ευθύνη για την προστασία των κοπαδιών τους. Οπως οι ίδιοι ανέδειξαν με οργή στη μαζική διαμαρτυρία την περασμένη Τετάρτη έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, «κράτος, κυβέρνηση και περιφερειακές αρχές εδώ και έναν χρόνο δεν έχουν πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο».

Τώρα κουνάνε με θράσος το δάχτυλο στους κτηνοτρόφους και απειλούν με «συνταγές πανδημίας», δηλαδή με μέτρα καταστολής και εγκλεισμού των ζώων, ενώ απορρίπτουν τον εμβολιασμό των ζώων, με μοναδικό κριτήριο να μην πληγούν τα υπερκέρδη μιας χούφτας βιομηχάνων που θησαυρίζουν από τις εξαγωγές της φέτας.

Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος και αφορά όλο τον λαό για φτηνά, ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα! Γι' αυτό, στο πλευρό τους στο μπλόκο βρέθηκαν ξανά Εργατικά Κέντρα, σωματεία και φορείς της Θεσσαλίας. Με αυτά τα εφόδια διαμορφώνονται προϋποθέσεις κλιμάκωσης το επόμενο διάστημα.

Τα αδιέξοδα μεγαλώνουν

Στο πανθεσσαλικό μπλόκο βρέθηκε την Πέμπτη ο «Ριζοσπάστης». Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών με τους οποίους μίλησε μεταφέρουν τον αγωνιστικό αναβρασμό που επικρατεί εξαιτίας της ασφυκτικής κατάστασης που διαμορφώνει στη ζωή τους η πολιτική που ληστεύει τον μόχθο τους.

Ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας και μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, μας λέει: «Ο κατάλογος των προβλημάτων δεν έχει τελειωμό! Από πού να ξεκινήσουμε; Από τον "Daniel", που δύο χρόνια μετά δεν έχουμε αποζημιωθεί ακόμα στο 100%; Υπάρχει κόσμος σε χωριά που δεν έχει σπίτι να ζήσει, αγρότες που χάσαμε τον εξοπλισμό και δεν μας έχουν εξοφλήσει ακόμα, κτηνοτρόφοι που αποκλείστηκαν από το περιβόητο μέτρο 5.2. Και, το βασικό: Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα που όλο εξαγγέλλουν κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή δεν έχουν γίνει πουθενά.

Τι να πούμε για το κόστος, για τις εξευτελιστικές τιμές; Το βαμβάκι το πουλάμε 37 λεπτά το κιλό, το ίδιο και τα περισσότερα προϊόντα μας. Μας διώχνουν από τα χωράφια μας γιατί θέλουν η γη και η παραγωγή να συγκεντρωθούν σε λίγα χέρια. Αυτή είναι η κατεύθυνση της ΚΑΠ και των πολιτικών των κυβερνήσεων.

Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουμε σύγχρονοι κολίγοι! Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα έχει πείρα και ξέρει πως ό,τι κερδίσαμε το κερδίσαμε με τα τρακτέρ στους δρόμους, όχι σε καφέδες με το υπουργείο! Μονόδρομος είναι ο συντονισμένος αγώνας μας απέναντι σε αυτήν την πολιτική. Αυτόν θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους».

Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η πολιτική τους

«Εχουμε χορτάσει υποσχέσεις από την κυβέρνηση», μας λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Χατζής, μέλος του ΔΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, και προσθέτει πως «δεν έχουμε δει κανένα μέτρο που να προστατεύει τις καλλιέργειές μας από φυσικά φαινόμενα. Αυτά γι' αυτούς είναι κόστος!

Στα χωριά του δήμου Τυρνάβου ακόμα περιμένουμε αποζημιώσεις από τους φετινούς παγετούς και το χαλάζι, που κατέστρεψαν τις καλλιέργειες φρούτων. Υπάρχουν προϊόντα που δεν έχουν ενταχθεί στο "μέτρο 23", που έχουν υποστεί ζημιές πάνω από 30%, και από την άλλη ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει στο 100%. Και γι' αυτά είμαστε στο μπλόκο!».

Για τις δε εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζει ότι «όλες οι κυβερνήσεις γνώριζαν, ήταν αντιστοιχισμένες με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, με την ΚΑΠ. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο, αυτό πάνε να συγκαλύψουν».

Δεν το βάζουμε κάτω!

Την ασφυκτική κατάσταση στην πολύπαθη Μαγνησία μάς μεταφέρει ο Θοδωρής Γεωργαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, τονίζοντας: «Θα είμαστε στους δρόμους κάθε εποχή με τα εργαλεία της δουλειάς μας, γιατί και στη Μαγνησία εδώ και δυο χρόνια αντιμετωπίσαμε πυρκαγιές, πλημμύρες και τώρα την ευλογιά, που έχει γονατίσει τους συναδέλφους αγροτοκτηνοτρόφους στον Ριζόμυλο, που πρωτοστάτησαν μαζί με τον Αγροτικό Σύλλογο για να έρθουμε στην κινητοποίηση, γιατί μιλάμε για ζήτημα επιβίωσης.

Και οι μηλοπαραγωγοί του Πηλίου, παρόλο που βρισκόμαστε σε περίοδο συγκομιδής, αφήσαμε τα χωράφια μας για να συμμετέχουμε στο μπλόκο, γιατί και εμείς, λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένων έργων άρδευσης από το κράτος, έχουμε σημαντική μείωση στην παραγωγή στο μήλο και στο κάστανο. Δεν το βάζουμε κάτω! Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε σε σύσκεψη συντονισμού των αγροτών του Πηλίου. Ο μόνος δρόμος που γνωρίζουμε οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι Ομοσπονδίες μας είναι ο δρόμος του αγώνα και της ενότητας στα δίκαια αιτήματά μας».

Πρωτοβουλίες και σε άλλες περιοχές

Κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα πραγματοποίησαν την Πέμπτη και οι αγρότες από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό, μετά από κάλεσμα των Αγροτικών Συλλόγων, αποκλείοντας για πάνω από τρεις ώρες την κυκλοφορία στον δρόμο Λιβαδειάς - Ορχομενού. Επίσης: