ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να ληφθούν τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για την ευλογιά και να γίνουν εμβολιασμοί

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς για τις τραγικές συνέπειες από την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησης και της ΕΕ. Αναλυτικά η Ερώτηση:

«Τα νέα αποσπασματικά και κατόπιν εορτής μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ανάσχεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προκαλούν επιπλέον ανησυχία, οργή και αγανάκτηση στους κτηνοτρόφους, που εξακολουθούν να μετρούν τις πληγές τους, καθώς μέχρι σήμερα έχουν χαθεί σχεδόν 300 χιλιάδες ζώα και πάνω από 1.000 εκτροφές.

Η κυβέρνηση κάνει σαν να ανακάλυψε την Αμερική. Ανακοινώνει τώρα, έναν ολόκληρο χρόνο μετά το πρώτο κρούσμα ευλογιάς, ότι με ευθύνη του κράτους θα οργανωθούν απολυμάνσεις βυτιοφόρων και άλλων οχημάτων, μέτρο που θα έπρεπε να έχει ληφθεί από την πρώτη στιγμή. Οπως επίσης θα έπρεπε, για τον έλεγχο της νόσου, να έχουν εξασφαλιστεί από την πρώτη στιγμή η έγκαιρη θανάτωση και ταφή των άρρωστων ζώων, η καταστροφή των ζωοτροφών στις προσβεβλημένες εκτροφές, η στήριξη των κτηνοτρόφων με απολυμαντικά μέσα, με ζωοτροφές για όσους κρατούν τα ζώα τους σε καραντίνα, οι προσλήψεις όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και εργαστήρια, οι έλεγχοι των εισαγόμενων ζώων στα σύνορα, η αναπλήρωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους και τώρα μένουν στην ανεργία, κ.λπ.

Οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας και άλλων περιοχών καταγγέλλουν ότι τίποτα από αυτά δεν έχει εξασφαλιστεί μέχρι και σήμερα. Η εικόνα που παρουσιάζουν είναι η εξής: Η θανάτωση και η ταφή των αιγοπροβάτων που νοσούν καθυστερούν σε αρκετές περιπτώσεις μέχρι και 15 μέρες, οι ζωοτροφές και το γάλα των προσβεβλημένων εκτροφών δεν καταστρέφονται με κρατική ευθύνη, αναγκάζονται οι ίδιοι οι παραγωγοί να δαπανούν εκατοντάδες ευρώ για την αγορά απολυμαντικών, παραμένει η τραγική υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων, δεν έχει γίνει καμία εξαγγελία για το πώς θα ανασυσταθεί το κτηνοτροφικό κεφάλαιο με βάση τις επιστημονικές υποδείξεις, οι ανεξέλεγκτες στο πλαίσιο της ΚΑΠ εισαγωγές αμνοεριφίων συνεχίζονται, ενώ ακόμα και οι λειψές αποζημιώσεις που εξαγγέλθηκαν για τις ζωοτροφές - αφού ο κόμπος πέρασε το χτένι - δεν έχουν ακόμα χορηγηθεί.

Η κυβέρνηση, υλοποιώντας κατά γράμμα τους ευρωενωσιακούς κανονισμούς της ΚΑΠ, επί έναν ολόκληρο χρόνο δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από το να σκοτώνει τα θετικά κοπάδια και να επικαλείται την "ατομική ευθύνη" των κτηνοτρόφων για όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Σε ό,τι αφορά δε τον εμβολιασμό, τον αρνείται επίμονα, για να μη διαταράξει την "εξωστρέφεια" της κερδοφορίας των μεγαλοβιομηχάνων της φέτας. Ετσι, ακούμε τους υπουργούς να μιλάνε βαρύγδουπα για "συνταγή πανδημίας", από την οποία όμως έχουν αφαιρέσει το εμβόλιο.

Προσπαθώντας δε να θολώσουν τα νερά και να "ντύσουν" την επιχειρηματολογία τους με "επιστημονικό" μανδύα, ισχυρίζονται παραπλανητικά ότι δεν υπάρχει "αδειοδοτημένο" εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι η επιτυχής πριν από λίγα χρόνια διαχείριση (ελαχιστοποίηση των θανατώσεων) της ευλογιάς των βοοειδών (νόσος οζώδης δερματίτιδα), που προκαλείται από συγγενή με αυτόν της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ιό (οικογένεια capripoxvirus), βασίστηκε αρχικά στη χρήση μη αδειοδοτημένου από την ΕΕ εμβολίου που εισήχθη από τη Νότια Αφρική και στο οποίο χορηγήθηκε "κατά παρέκκλιση" έκτακτη και εκ των υστέρων (μετά την εμφάνιση της νόσου στη χώρα και την προσβολή κοπαδιών) αδειοδότηση, ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ».

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο υπουργός πώς τοποθετείται.