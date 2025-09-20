Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Μέχρι στιγμής απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν οριστεί στις εξής πόλεις: - Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια - Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου - Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου - Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου - Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία - Αλιβέρι, 10 π.μ., πεζόδρομος - Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού - Αργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου - Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου - Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο - Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων - Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου - Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου - Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας - Ικαρία, 11 π.μ., πλατεία Ευδήλου - Ιστιαία, 11 π.μ., πλατεία - Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία - Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο - Κεφαλονιά (Αργοστόλι), 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου - Κόρινθος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο - Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου - Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία - Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά - Μαντούδι, 10.30 π.μ., πλατεία - Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία - Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία - Σάμος (Βαθύ), 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο - Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου - Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων - Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Συγκεντρώσεις σε 61 πόλεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε 52 πόλεις