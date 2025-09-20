Σάββατο 20 Σεπτέμβρη 2025 - Κυριακή 21 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Μέχρι στιγμής απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν οριστεί στις εξής πόλεις:

- Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου

- Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αλιβέρι, 10 π.μ., πεζόδρομος

- Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού

- Αργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου

- Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων

- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Ικαρία, 11 π.μ., πλατεία Ευδήλου

- Ιστιαία, 11 π.μ., πλατεία

- Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Κεφαλονιά (Αργοστόλι), 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

- Κόρινθος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου

- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

- Μαντούδι, 10.30 π.μ., πλατεία

- Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Σάμος (Βαθύ), 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

    
