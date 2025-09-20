Δούλοι δεν θα γίνουμε! Απεργούμε για μείωση του εργάσιμου χρόνου, αυξήσεις μισθών, μέτρα υγείας και ασφάλειας

«

Δεν θα γίνουμε δούλοι του 21ου αιώνα. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο»:

Την απόσυρση του νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση για την επέκταση της 13ωρης δουλειάς και την απογείωση της «ευελιξίας» απαιτούν συνδικάτα και εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε όλη τη χώρα, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την πανελλαδική πανεργατική απεργία της Τετάρτης 1η Οκτώβρη.

Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα απορρίπτουν το αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης και οργανώνουν την απεργιακή τους απάντηση. Απέναντι στη νέα επίθεση δυναμώνουν τον αγώνα για την ανατροπή όλων των νόμων της «ευελιξίας», θέτουν στο επίκεντρο τα αιτήματά τους για σύγχρονους όρους δουλειάς, μείωση του εργάσιμου χρόνου, αυξήσεις μισθών, Συλλογικές Συμβάσεις, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.

Τα σωματεία στον δρόμο προς το μεγάλο απεργιακό ραντεβού αναπτύσσουν καθημερινά τη δράση τους για την ενημέρωση των εργαζομένων και την οργάνωση της μάχης, καλώντας σε αναμέτρηση με τη βάρβαρη πολιτική των κυβερνήσεων, που σμπαραλιάζει τη ζωή τους για τα κέρδη του κεφαλαίου.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, στον Πειραιά στις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.





Δεμένα και τα βαπόρια τη μέρα της απεργίας

», τονίζει το. «», διαμηνύει και καλεί σε απεργιακό ξεσηκωμό.

Δεμένα θα παραμείνουν και τα πλοία στα λιμάνια της χώρας την Τετάρτη 1η Οκτώβρη, καθώς οι ναυτεργάτες συμμετέχουν στην 24ωρη πανεργατική απεργία. Την πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων έχει αποφασίσει η ΠΝΟ.

Την επιτυχία της κινητοποίησης προετοιμάζουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», καλώντας τους ναυτεργάτες να υψώσουν τη φωνή τους «απέναντι στην προσπάθεια διάλυσης του εργάσιμου χρόνου και στη συνεχή επίθεση στα δικαιώματά μας», με τη συμμετοχή τους στην απεργία και στη συγκέντρωση στον Πειραιά (10 π.μ., Δημοτικό Θέατρο).

Γενικές Συνελεύσεις και άλλες δράσεις

Τη συμμετοχή τους στην πανεργατική απεργία συζήτησαν οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της «ΔΕΛΤΑ» στην Αττική σε Γενική Συνέλευση. «Απορρίπτουμε τις 13 ώρες δουλειάς, την κάθε μορφή ευελιξίας και διευθέτησης της εργασίας», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το επιχειρησιακό Σωματείο. Η συνέλευση αποφάσισε επίσης την πραγματοποίηση δίωρων στάσεων εργασίας σε όλες τις βάρδιες την Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη, με αίτημα αυξήσεις μισθών σε όλους τους εργαζόμενους. Κατά τη διάρκεια των στάσεων θα πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις για να αποφασίσουν οι εργαζόμενοι τα επόμενα βήματά τους.

Σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη στις 2 μ.μ. στην πύλη του ΣΕΜΠΟ καλεί η ΕΝΕΔΕΠ τους εργαζόμενους, τονίζοντας ότι γνωρίζουν «τις κόντρα βάρδιες, τα 16ωρα» και τη δουλειά «χωρίς διάλειμμα», και προσθέτοντας πως «η πείρα μας δείχνει ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Ο,τι κερδίσαμε - τη ΣΣΕ, μέτρα ασφάλειας, δικαιώματα - τα κερδίσαμε με την ενότητα και τον αγώνα μας, απέναντι στην COSCO, στους εργολάβους και στις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Ετσι θα υπερασπιστούμε και το 8ωρο, έτσι θα δώσουμε την απάντηση στο νομοσχέδιο - τερατούργημα».





Τοεπίσης έχει προγραμματίσει Γενική Συνέλευση, τηνστις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 58, 3ος όροφος), για την οργάνωση και την προετοιμασία της πανελλαδικής απεργίας την 1η Οκτώβρη.

Το Σωματείο Εργαζομένων στην «Teleperformance» προχωρά σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 21 Σεπτέμβρη (4 μ.μ., Εργατικό Κέντρο Πειραιά), ενώ προκηρύσσει και 4ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη (9 π.μ. - 1 μ.μ.) με αφορμή την εκδίκαση των αγωγών ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις των συναδέλφων τους.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «Ο Βύρων» καλεί σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στο Μουσείο Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ - Ασωμάτων 31 Θησείο).

Κινητοποίηση στη Νέα Ιωνία

Τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη, σωματεία και φορείς της Νέας Ιωνίας οργανώνουν κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο και για την προπαγάνδιση της απεργίας και της συγκέντρωσης στα Προπύλαια.

Στην Πάτρα

Στη μάχη για την προετοιμασία και την επιτυχία της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας βρίσκονται και τα συνδικάτα της Πάτρας.

Το κλαδικό Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας έχει βρεθεί σε χώρους δουλειάς όπως «Γιαλούση», «Σπηλιώπουλο», «Avramar», συζητώντας με τους εργαζόμενους, που εκφράζουν την αγανάκτησή τους ενάντια στο νομοσχέδιο - λαιμητόμο του 13ωρου. «Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε πότε ερχόμαστε και πότε θα φεύγουμε από τη δουλειά», σημείωναν μεταξύ άλλων εργαζόμενοι. Το συνδικάτο θα βρεθεί και τις επόμενες μέρες σε χώρους δουλειάς όπως: «ΝΟΥΝΟΥ», «Αθηναϊκή Ζυθοποιία», «Μύλοι Κεπενού», «Πέττας», ΧΙΩΝ, «Καγιά» κ.ά.

Την αγανάκτηση που επικρατεί στα έργα και τις κατασκευές μεταφέρουν εργαζόμενοι στο Συνδικάτο Οικοδόμων, που τη Δευτέρα θα βρεθεί σε έργα στην Πάτρα και τις επόμενες μέρες σε ΟΣΕ και νέα Εθνική οδό Πατρών - Πύργου.

Τα εξαντλητικά ωράρια που ήδη υπάρχουν στον κλάδο, η επέκταση που μπορεί να πάρουν, απασχολούν στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών, στις περιοδείες που έχει πραγματοποιήσει το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο στον ΟΤΕ κ.ά. χώρους.

Στο εμπορικό πάρκο «Top Parks», το «Metro» και τα «Practiker» της Πάτρας θα περιοδεύσει το Σάββατο από τις 8.30 π.μ. το Σωματείο Εργαζομένων στο Εμπόριο και στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, σε συνέχεια της προηγούμενης δράσης του. Το σωματείο προετοιμάζει Γενική Συνέλευση για την Κυριακή 28 Σεπτέμβρη στις 10.30 π.μ., στα γραφεία του στο Εργατικό Κέντρο. Καθημερινές συζητήσεις και παρεμβάσεις πραγματοποιεί και το επιχειρησιακό σωματείο στα «Practiker», καλώντας σε συμμετοχή στην απεργία.

Την παρουσία του σε χώρους δουλειάς συνεχίζει και το κλαδικό Συνδικάτο Μετάλλου, που τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη θα περιοδεύσει σε ΒΙΟΣΕΝ, «Ζήκο», «Κερασίδη», την Τρίτη σε «Mercedes», «Ιωσηφίδη» και την Πέμπτη σε επιχειρήσεις επεξεργασίας μετάλλου στη ΒΙΠΕ.

Στη Στερεά και την Εύβοια

«Στο πόδι» βρίσκονται επίσης τα συνδικάτα σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, όπου οι μαχητικές κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών σε Χαλκίδα και Λαμία αποτέλεσαν μία πρώτη αγωνιστική απάντηση στο νομοσχέδιο - έκτρωμα.

Το ίδιο αγωνιστικό κλίμα επικράτησε στις συσκέψεις που έγιναν, όπως στο Αλιβέρι από το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, στη Χαλκίδα από την Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, στην Αμφισσα με σωματεία και εργαζόμενους από τα μεταλλεία βωξίτη από το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας.

Ηδη μια σειρά χώροι δουλειάς βρίσκονται σε αγωνιστικές διεκδικήσεις για Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις τους μισθούς και δικαιώματα, όπως οι πρόσφατες πολυήμερες στάσεις εργασίας στις ιχθυοκαλλιέργειες της «Avramar», η καθολική στάση εργασίας στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις της «Club Med» στη βόρεια Εύβοια.

Για τις επόμενες μέρες είναι προγραμματισμένες Γενικές Συνελεύσεις σε χώρους δουλειάς, συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων, συσκέψεις, περιοδείες και εξορμήσεις. Μεταξύ άλλων, σε σύσκεψη, με ομιλητή τον Παναγιώτη Πολίτη, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ., στα γραφεία του, καλεί το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, ενώ το Εργατικό Κέντρο Θήβας καλεί επίσης τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, στις 6 μ.μ., στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Θήβας.

Στην Ηπειρο

Στα Γιάννενα, τα ΔΣ των σωματείων «με χαρτί και μολύβι» ανοίγουν τη συζήτηση σε κλάδους και γειτονιές. Το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων θέτει στόχο να γίνουν συνελεύσεις επιτόπου σε κάθε σούπερ μάρκετ, ώστε οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν μαζική συμμετοχή και να κάνουν δική τους υπόθεση την απεργία. Το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών ενημερώνει διαρκώς τους εργάτες των μεγάλων βιομηχανιών τι σημαίνει στην πράξη ο νόμος για τη ζωή και την καθημερινότητά τους. Στην Αρτα, το Συνδικάτο Οικοδόμων ολοκληρώνει τις επόμενες μέρες τις περιοδείες στα εργοτάξια της πόλης και επικεντρώνεται στο έργο «Νέος Αγωγός Υδρευσης από τις Πηγές Αγίου Γεωργίου». Στην Κέρκυρα, το Συνδικάτο Οικοδόμων μεταφέρει το απεργιακό ραντεβού στα εργοτάξια ανακατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ συναγερμό έχει σημάνει το Συνδικάτο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, σε συντονισμό με τα επιχειρησιακά σωματεία.