Σε κλοιό κινητοποιήσεων το υπουργείο Εργασίας

Σε κλοιό κινητοποιήσεων θα βρεθεί το υπουργείο Εργασίας από την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς συνδικάτα και φορείς κλιμακώνουν τις πρωτοβουλίες τους απαιτώντας την απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου, μπροστά και στην απεργία.

Μάλιστα το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει ζητήσει και συνάντηση με την υπουργό Εργασίας την Τρίτη 23 Σεπτέμβρη, και στο πλαίσιο αυτό καλεί τα σωματεία - μέλη του σε διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο την ημέρα και ώρα της συνάντησης, λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν μετά την οριστικοποίησή της.

Μία μέρα πριν, τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, οργανώνονται παραστάσεις διαμαρτυρίας στο υπουργείο το μεσημέρι και το απόγευμα:

- Στις 3.30 μ.μ. το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, σε συντονισμό με τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου στην Αθήνα, καλεί σε συγκέντρωση απαιτώντας την απόσυρση του εκτρώματος και ταυτόχρονα καταγγέλλοντας τον προκλητικό ισχυρισμό του υπουργείου ότι η 13ωρη δουλειά είναι αίτημα των εργαζομένων του κλάδου.

- Στις 5 μ.μ. παίρνει τη «σκυτάλη» η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), που κινητοποιείται απαιτώντας μαζί με την απόσυρση του νομοσχεδίου να μπει τέρμα στις απολύσεις των ΑμεΑ και στη «σφαγή» των ΚΕΠΑ.

Η ΣΕΑΑΝ καλεί τους ανάπηρους, τους χρονίως πάσχοντες και τις οικογένειές τους να παραμερίσουν τις διεφθαρμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες σε ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και ΕΣΑΜΕΑ. Απαιτεί να παρθούν εδώ και τώρα πίσω οι απολύσεις στο «The Mart» και στον Φάρο Τυφλών, να προσληφθούν όλες οι γυναίκες με αναπηρία που πετάχτηκαν έξω από τη δουλειά στην Κρήτη και ο εργαζόμενος από τον «Ευαγγελισμό». Να δικαιωθεί εδώ και τώρα η εργάτρια που σακατεύτηκε στη δουλειά στη Χαλκίδα, και η οποία μετά από μια σειρά μεθοδεύσεις από τα ΚΕΠΑ βρέθηκε με υψηλό συνολικό ποσοστό αναπηρίας, αλλά με τέτοιο τρόπο δομημένο ώστε να μην πάρει το επίδομα για τη βαριά κινητική αναπηρία της.

Επίσης η ΣΕΑΑΝ διεκδικεί εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις όλων των ικανών προς εργασία αναπήρων, και να απαγορευτούν οι απολύσεις ΑμεΑ, γονιών και κηδεμόνων.