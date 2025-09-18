Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Σε «πολιορκία» τη Δευτέρα το υπουργείο της εργοδοσίας

Με τις δράσεις να κορυφώνονται μπροστά στην απεργία, στο υπουργείο Εργασίας θα πραγματοποιήσουν παραστάσεις διαμαρτυρίας Δευτέρα εργαζόμενοι και σωματεία απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, στις 3.30 μ.μ., καλεί το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής σε συντονισμό με τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου στην Αθήνα, απαιτώντας την απόσυρση του εκτρώματος, απαντώντας ταυτόχρονα στην πρόκληση του υπουργείου να παρουσιάζει τη 13ωρη δουλειά ως ...αίτημα των ίδιων των εργαζομένων του κλάδου.

Η ΣΕΑΑΝ με εμποροϋπαλλήλους

Τη σκυτάλη θα πάρουν την ίδια μέρα, στις 5 μ.μ., φορείς των ΑμεΑ που με κάλεσμα της ΣΕΑΑΝ θα συγκεντρωθούν στο υπουργείο, απαιτώντας να μπει τέρμα στις απολύσεις των ΑμεΑ, να αποσυρθεί το νομοσχέδιο - έκτρωμα, αλλά και να πάψει η σφαγή των ΚΕΠΑ.

Η ΣΕΑΑΝ θυμίζει την απόλυση καρκινοπαθούς από τα «The Mart» του ομίλου «Σκλαβενίτη», το σακάτεμα και την απόλυση τυφλής εργαζόμενης από τον Φάρο Τυφλών, την απόλυση εργαζόμενης με αναπηρία στο πανεπιστημιακό του Ηρακλείου με ποσοστό αναπηρίας, την πρόσληψη μέσω προγραμμάτων ΔΥΠΑ και μετά την απόλυση λόγω «λάθους» στον δήμο Χερσονήσου και στον δήμο Αγ. Νικολάου. Στο μεταξύ, άλλη μια κοινωνική λειτουργός με αναπηρία προσλήφθηκε ως μόνιμη με προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τα ΑμεΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, όμως στη συνέχεια απολύθηκε επειδή είναι ...ΑμεΑ!

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σήμερα το παναναπηρικό συλλαλητήριο (15/7/2020)
Οδηγείται σε κλείσιμο με τραγικές συνέπειες για εκατοντάδες τυφλά παιδιά (25/2/2012)
Δυναμικό «Οχι» στη διάλυση της Πρόνοιας (6/7/2011)
Πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα (4/3/2011)
Κινητοποίηση για το ΚΕΚ ΑμΕΑ Γαλατσίου (12/10/2010)
ΑΤΙΤΛΟ (11/3/2009)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αγωνιστικός συναγερμός παντού, στα σκουπίδια το νομοσχέδιο - έκτρωμα
Σε ρυθμούς ξεσηκωμού και οι εργαζόμενοι σε Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική
«Θα δουλεύεις όποτε θέλω, όσο θέλω και απ' όπου και αν βρίσκεσαι...»
Σήμερα το μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο με τα τρακτέρ στον Ε-65
Ξανά στους δρόμους για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλο τον λαό
 Νεκροί και σακατεμένοι στο μεροκάματο
 Σε απολογία καλούνται αγωνιστές αγρότες στη Ζάκυνθο
Συγκροτήθηκε Επιτροπή Προστασίας της Λαϊκής Στέγης
 Ούτε οι ουρές ασθενών μειώθηκαν, ούτε οι απολαβές υγειονομικών αυξήθηκαν
 Επισκέψεις ...αστραπή μόνο για σέλφι από τον υπουργό «εμπορίου Υγείας»
 Απεργιακές συγκεντρώσεις
 Στο σωματείο για τα δικαιώματά μας!
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ