Σε «πολιορκία» τη Δευτέρα το υπουργείο της εργοδοσίας

Με τις δράσεις να κορυφώνονται μπροστά στην απεργία, στο υπουργείο Εργασίας θα πραγματοποιήσουν παραστάσεις διαμαρτυρίας Δευτέρα εργαζόμενοι και σωματεία απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, σε συγκέντρωση τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, στις 3.30 μ.μ., καλεί το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής σε συντονισμό με τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου στην Αθήνα, απαιτώντας την απόσυρση του εκτρώματος, απαντώντας ταυτόχρονα στην πρόκληση του υπουργείου να παρουσιάζει τη 13ωρη δουλειά ως ...αίτημα των ίδιων των εργαζομένων του κλάδου.

Η ΣΕΑΑΝ με εμποροϋπαλλήλους

Τη σκυτάλη θα πάρουν την ίδια μέρα, στις 5 μ.μ., φορείς των ΑμεΑ που με κάλεσμα της ΣΕΑΑΝ θα συγκεντρωθούν στο υπουργείο, απαιτώντας να μπει τέρμα στις απολύσεις των ΑμεΑ, να αποσυρθεί το νομοσχέδιο - έκτρωμα, αλλά και να πάψει η σφαγή των ΚΕΠΑ.

Η ΣΕΑΑΝ θυμίζει την απόλυση καρκινοπαθούς από τα «The Mart» του ομίλου «Σκλαβενίτη», το σακάτεμα και την απόλυση τυφλής εργαζόμενης από τον Φάρο Τυφλών, την απόλυση εργαζόμενης με αναπηρία στο πανεπιστημιακό του Ηρακλείου με ποσοστό αναπηρίας, την πρόσληψη μέσω προγραμμάτων ΔΥΠΑ και μετά την απόλυση λόγω «λάθους» στον δήμο Χερσονήσου και στον δήμο Αγ. Νικολάου. Στο μεταξύ, άλλη μια κοινωνική λειτουργός με αναπηρία προσλήφθηκε ως μόνιμη με προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τα ΑμεΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, όμως στη συνέχεια απολύθηκε επειδή είναι ...ΑμεΑ!