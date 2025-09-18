Αγωνιστικός συναγερμός παντού, στα σκουπίδια το νομοσχέδιο - έκτρωμα

Με καθημερινές αγωνιστικές παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς βάζοντας στο στόχαστρο κυβέρνηση και εργοδοσία, με πλατύ κάλεσμα συναγερμού απέναντι στο αντεργατικό νομοσχέδιο και με δράσεις για κάθε διεκδίκηση των εργαζομένων, τα συνδικάτα μετράνε αντίστροφα μέχρι την πανελλαδική πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη.

Το καθημερινό πρόγραμμα δράσης και πρωτοβουλιών δίνει το στίγμα του ξεσηκωμού ενάντια στα σχέδια κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων να επιβάλλουν την «κανονικότητα» της «ευελιξίας», της 13ωρης δουλειάς και της κατά μέτωπο επίθεσης στον εργάσιμο και στον ελεύθερο χρόνο.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, ενώ στον Πειραιά στις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

«Το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την "ευελιξία" δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ωμή απαίτηση της εργοδοσίας, που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους για να αυξάνονται τα κέρδη των λίγων», τονίζει το ΠΑΜΕ. «Δεν θα γίνουμε δούλοι του 21ου αιώνα. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο», διαμηνύει και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Απεργία και στο Δημόσιο

Απεργία και για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο θα είναι η 1η Οκτώβρη, καθώς σχετική απόφαση έχει πάρει η ΑΔΕΔΥ. «Την 1η Οκτωβρίου να νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς. Να πλημμυρίσουμε τους δρόμους όλης της χώρας, για εμάς και τις οικογένειές μας. Να υπερασπιστούμε τις ζωές μας στέλνοντας μήνυμα ότι πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια η πολιτική που μας γυρνάει στον Μεσαίωνα, που μας καταδικάζει στη φτώχεια και στην ανέχεια», σημειώνει η ΔΑΣ ΑΔΕΔΥ, καλώντας στις απεργιακές συγκεντρώσεις των συνδικάτων.

Κάλεσμα ξεσηκωμού στους εργαζόμενους στο λιμάνι

«Το 13ωρο δεν θα περάσει. Τώρα 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο για όλους τους εργαζόμενους», τονίζει η ΕΝΕΔΕΠ, το σωματείο των λιμενεργατών στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Πειραιά (COSCO). Απευθύνει κάλεσμα ξεσηκωμού σε όλους τους εργαζόμενους στο λιμάνι και προχωρά σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη, στις 2 μ.μ., στην πύλη του ΣΕΜΠΟ.

Οπως υπενθυμίζει, οι εργαζόμενοι στο λιμάνι γνωρίζουν καλά «τις κόντρα βάρδιες, τα 16ωρα» και τη δουλειά «χωρίς διάλειμμα». Ζουν τις συνέπειες της εντατικοποίησης, τα εργατικά «ατυχήματα» και τις επαγγελματικές ασθένειες. «Το 13ωρο που θέλουν να κάνουν νόμο δεν είναι κάτι "καινούργιο" για πολλούς εργαζομένους. Είναι η γενίκευση και η νομιμοποίηση αυτής της κόλασης που έχουμε ζήσει οι λιμενεργάτες του Πειραιά. Είναι επίθεση στο 8ωρο και στη Συλλογική Σύμβαση που κατακτήσαμε με αγώνες τα τελευταία χρόνια», καταγγέλλει η ΕΝΕΔΕΠ. «Η πείρα μας δείχνει ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Ο,τι κερδίσαμε - τη ΣΣΕ, μέτρα ασφάλειας, δικαιώματα - τα κερδίσαμε με την ενότητα και τον αγώνα μας, απέναντι στην COSCO, στους εργολάβους και στις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Ετσι θα υπερασπιστούμε και το 8ωρο, έτσι θα δώσουμε την απάντηση στο νομοσχέδιο - τερατούργημα», υπογραμμίζει.

Πρόγραμμα δράσης από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων

Αγωνιστικό βηματισμό μέχρι την απεργία, με αιχμή αιτήματα που αφορούν την προστασία της υγείας και ασφάλειας και κινητοποιήσεις ενάντια σε εκδικητικές απολύσεις, έχει αποφασίσει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Οι εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, καταστήματα και αποθήκες αποφάσισαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης στη Γενική τους Συνέλευση, την περασμένη Κυριακή:

Σήμερα, Πέμπτη, ο Σύλλογος θα κάνει κινητοποίηση στις 10.30 π.μ. έξω από το κατάστημα «ZARA» στον οδό Κοραή για τα εργατικά «ατυχήματα» και την απόλυση εργαζόμενου που κατήγγειλε την έλλειψη μέτρων προστασίας. Στο συγκεκριμένο κατάστημα, εργαζόμενος έπεσε από τη σκάλα ενώ κουβαλούσε εμπορεύματα από όροφο σε όροφο, καθώς δεν υπάρχει ασανσέρ για την αποθήκη του 4ου ορόφου, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στον κόκκυγα. Είχε προηγηθεί, λίγες βδομάδες νωρίτερα, η απόλυση συναδέλφου του που ζήτησε μέτρα προστασίας για το προσωπικό και αντέδρασε για το γεγονός ότι στην αποθήκη του υπογείου οι εργαζόμενοι ήταν αναγκασμένοι να δουλεύουν ενώ από πάνω τους έσταζε το ταβάνι.

Τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη ο Σύλλογος θα συμμετάσχει στην παράσταση διαμαρτυρίας στις 5 μ.μ. έξω από το υπουργείο Εργασίας, μαζί με τη ΣΕΑΑΝ, για την επαναπρόσληψη καρκινοπαθούς εργαζόμενης που απολύθηκε από κατάστημα της εταιρείας «The Mart», διεκδικώντας την προστασία των εργαζομένων με χρόνιες παθήσεις (βλ. και θέμα δίπλα).

Καθημερινές οι συνελεύσεις

Στη μάχη της προετοιμασίας της απεργίας έχει μπει και το Σωματείο Εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό», που καλεί σε Γενική Συνέλευση σήμερα, καθώς γιατροί και νοσηλευτές ξέρουν από πρώτο χέρι τι θα πει δουλειά 60 ώρες τη βδομάδα και 36ωρα σερί λόγω εφημεριών, καθώς η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που εφάρμοσε πάνω τους την Ευρωπαϊκή Οδηγία.

«13ωρο... με τίποτα!», ξεκαθαρίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «Ο Βύρων», καλώντας σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στο Μουσείο Μακρονήσου (ΠΕΚΑΜ - Ασωμάτων 31 Θησείο).

Στη Νέα Ιωνία

Με κινητοποίηση τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη σωματεία και φορείς της Νέας Ιωνίας απορρίπτουν το νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική πανεργατική απεργία της 1ης Οκτώβρη και στο συλλαλητήριο των εργατικών συνδικάτων (10.30 π.μ., Προπύλαια).

Εργατικό Φεστιβάλ στο Ναύπλιο

Το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη στις 7 μ.μ. στην πλατεία Εθνοσυνελεύσεως στην Πρόνοια του Ναυπλίου, θα πραγματοποιηθεί το 4ο Εργατικό Φεστιβάλ που διοργανώνουν τα συνδικάτα Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αργολίδας και Γάλακτος - Τροφίμων και Ποτών Αργολίδας - Κορινθίας.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει προβολή ταινίας και συζήτηση με θέμα: «Το 2025 δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε;». Θα μιλήσει ο Θανάσης Κολιζέρας, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών. Προβολή ταινίας.

Στον χώρο θα υπάρχει και έκθεση γελοιογραφίας και έκθεση με τίτλο «αλήθειες και ψέματα για το 13ωρο».

Συσκέψεις σωματείων

Στην Πάτρα, σε σύσκεψη καλούν τα σωματεία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και Μισθωτών Τεχνικών, την Κυριακή 6.30 μ.μ. και 7 μ.μ. αντίστοιχα, στα γραφεία τους στο Εργατικό Κέντρο. Επίσης το Συνδικάτο Φαρμακοϋπαλλήλων την Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη στις 7.30 μ.μ. στα γραφεία του στο ΕΚΠ.

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο καλεί όλα τα σωματεία σε σύσκεψη που οργανώνει, τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ., στην Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων (Εργατικής Πρωτομαγιάς 6).