Στο σωματείο για τα δικαιώματά μας!

Δεκάδες ήταν οι εργαζόμενοι που χθες προχώρησαν σε αίτηση εγγραφής στο Συνδικάτο τους, συζητώντας τι θα κάνουν για την επιτυχία της απεργίας, πώς θα φροντίσουν να είναι όλα έτοιμα και να διαδηλώσουν μαζικά στην Αθήνα με τα πανό των Σωματειακών Επιτροπών.

«Είμαστε εκτεθειμένοι, θέλω να να ξέρω τι γίνεται και αλλού, ποια είναι τα δικαιώματά μου»: Με αυτά τα λόγια μια νέα εργαζόμενη από τηλεφωνικό κέντρο μάς περιέγραψε πώς έκανε το βήμα να γραφτεί στο Συνδικάτο. Και, μεταφέροντας την ανασφάλεια που βιώνει, λέει ότι «αν λήξει ένα έργο δεν ξέρουμε αν θα έχουμε δουλειά».

«Πρώτη μου δουλειά είναι», μας είπε εργαζόμενος από την «Intrasoft - Netcompany», μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής. «Και ήρθα να γραφτώ στο σωματείο μου!», λέει περήφανα.

Την ίδια στιγμή, εργαζόμενοι σε εταιρεία πληροφορικής συζητώντας για την απεργία έλεγαν ότι σκοπεύουν να απεργήσουν για πρώτη φορά. «Την 1η Οκτώβρη θα απεργήσω για ζωή με αξιοπρέπεια, γιατί αυτό είναι το σωστό, είναι η δύναμή μας», λένε.

Μιλήσαμε και με εργαζόμενους τεχνικούς πεδίου από το έργο «Σύζευξις», ένα από τα πιο εμβληματικά του Δημοσίου, αλλά και από εργολάβο που εγκαθιστά οπτικές ίνες. Τι σημαίνει το νομοσχέδιο; «Καθόλου ελεύθερος χρόνος, δεν θα έχω χρόνο να κάνω πράγματα που θέλω, πόσο μάλλον οικογένεια μελλοντικά», μας λένε, τονίζοντας ότι πρόκειται για αδιανόητες ρυθμίσεις.