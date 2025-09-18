Σε απολογία καλούνται αγωνιστές αγρότες στη Ζάκυνθο

Σε απολογία καλούνται βιοπαλαιστές αγρότες από την αστυνομία στη Ζάκυνθο για κινητοποιήσεις τους τον Φλεβάρη του 2022, σε μία ακόμα προσπάθεια ποινικοποίησης και τρομοκράτησης για τον αγώνα που δίνουν.

Μάλιστα είναι τέτοια η πρεμούρα των κατασταλτικών αρχών, που έγγραφο για απολογία εστάλη σε αγρότη το Σάββατο, καλώντας τον να παρουσιαστεί την Κυριακή (!) στην αστυνομία.

«Οι ενέργειες αυτές δεν είναι τυχαίες, εντάσσονται σε μια προσπάθεια εκφοβισμού του αγροτικού κινήματος, με στόχο τη δημιουργία κλίματος τρομοκρατίας και τη φίμωση της φωνής μας», αναφέρει ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου καταγγέλλοντας τις κλήσεις. Απώτερος στόχος - προσθέτει - είναι να διευκολύνεται το έργο της κυβέρνησης, ώστε με την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ «να αποτελειώσουν τους εναπομείναντες αγρότες χωρίς καμία φωνή αντίδρασης».

Συνεχίζοντας επισημαίνει ότι την ίδια στιγμή που το κράτος κινητοποιείται με τέτοιο τρόπο, η ...αποφασιστικότητα των αρχών πάει περίπατο μπροστά στην ανάγκη για άμεσες αποζημιώσεις από τις φωτιές ή για τη δακοκτονία, για την επιστροφή των κλεμμένων στους αγρότες μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ.

«Καταδικάζουμε αυτές τις πρακτικές! Δεν θα επιτρέψουμε να ποινικοποιηθεί ο αγώνας μας», ξεκαθαρίζει ο Σύλλογος και καλεί όλο τον λαό της Ζακύνθου να σταθεί στο πλευρό του. «Αντί να μας φοβίσουν, μας δυναμώνουν. Οι διώξεις αυτές πετυχαίνουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: Μας κάνουν πιο ενωμένους, πιο αποφασισμένους», καταλήγει.