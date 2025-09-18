Σε ρυθμούς ξεσηκωμού και οι εργαζόμενοι σε Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική

Σε έναν κλάδο που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική, εκεί που χιλιάδες εργαζόμενοι βλέπουν στην πράξη τις σύγχρονες δυνατότητες για μείωση του εργάσιμου χρόνου, ζουν το ακριβώς ...αντίθετο: Το ξεχείλωμα, την εντατικοποίηση, την απογείωση της ευελιξίας. Ολα εκείνα δηλαδή που το νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης έρχεται να κατοχυρώσει ως «κανονικότητα».

Σε αυτή την εργασιακή ζούγκλα ετοιμάζεται να δοθεί αγωνιστική απάντηση, κάτι που φάνηκε και στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΗΠ Ν. Αττικής, όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι συζήτησαν και πήραν αγωνιστικές αποφάσεις για την απεργία της 1ης Οκτώβρη.

Στοιχείο που ξεχώρισε ήταν το πλήθος των νέων εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων, από κολοσσούς όπως ο ΟΤΕ, η «Vodafone», η «ΝΟΚΙΑ», η «Teleperformance» κ.ά. Εργαζόμενοι που έρχονταν μετά τη βάρδια και παρά την κούραση έδωσαν το «παρών», συμβάλλοντας στη συζήτηση.

Ο «Ριζοσπάστης» βρέθηκε στη Γενική Συνέλευση, συζήτησε με εργαζόμενους και μεταφέρει την οργή τους, αλλά και την αποφασιστικότητα να αναμετρηθούν με τη βάρβαρη πολιτική που τους τσακίζει.

Δεν είμαστε μηχανές!

Τις στοχεύσεις του νομοσχεδίου ανέλυσε εισηγητικά ο πρόεδρος του ΣΕΤΗΠ, Γιάννης Ανδρέου, αναδεικνύοντας πως έρχεται να ενισχύσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να κερδίζουν ακόμα περισσότερο από τη δουλειά των εργαζομένων.

Στάθηκε στην «ευελιξία», μια λέξη που ειδικά στον κλάδο οι εργοδότες την κάνουν καραμέλα. «Πόσες φορές έχουμε αναγκαστεί να κάτσουμε να δουλέψουμε παραπάνω για να παραδώσουμε το έργο, ή ανοίξαμε τον υπολογιστή ενώ είχαμε ολοκληρώσει το 8ωρο και ήμασταν στο σπίτι, γιατί μας πήρε τηλέφωνο ο προϊστάμενος ή ο μάνατζερ για να δούμε κάτι ή πόσες φορές μας αναγκάσανε σε υπερωρία για να πιαστούν οι στόχοι του μήνα στα τηλεφωνικά κέντρα ή για να βγούνε οι βλάβες στο δίκτυο. Για παράδειγμα τώρα την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, "πεθάναν" στην υπερωρία οι συνάδελφοί μας στο δίκτυο στα νησιά, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες και να εξυπηρετηθεί η τουριστική κίνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά της κατάστασης που βιώνουν ήδη, είναι τα μυοσκελετικά, η ψυχική εξάντληση, τα προβλήματα στην ακοή και στην όραση που «θερίζουν» ως επαγγελματικές ασθένειες στον κλάδο, ενώ εξήγησε πως τα app (ψηφιακές εφαρμογές) της κυβέρνησης, που «δήθεν» θα «θωρακίσουν» την υγεία και την ασφάλεια, τα φτιάχνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι που είναι διαλυμένοι και δουλεύουν σε χώρους χωρίς κανένα μέτρο προστασίας!

Κλείνοντας σημείωσε πως «υπάρχουν δύο κόσμοι, ο δικός τους που για τα κέρδη τους κάνουν τα πάντα και ο δικός μας που βρίσκεται απέναντί τους. Με τους αγώνες μας, για τις ανάγκες μας, για τη ζωή που μας αξίζει μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε όλο τον κλάδο, σε όλη τη χώρα και να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη».

Και κάλεσε τις μέρες που απομένουν να οργανωθούν συσκέψεις μέσα στους χώρους δουλειάς, να στηθούν παντού απεργιακές επιτροπές, για την επιτυχία της μάχης, για τη συνέχεια του αγώνα και της διεκδίκησης μετά την απεργία.

Αγωνιστικοί χαιρετισμοί από τον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης

Ιδιαίτερη στιγμή στη Γενική Συνέλευση ήταν ο χαιρετισμός του Μοχάμεντ Ικνάιμπι, από τη Γενική Ενωση Παλαιστινίων Εργατών Ελλάδας. Μετέφερε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τον λαό της Παλαιστίνης, τονίζοντας πως εδώ και πάνω από 700 μέρες το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία σε βάρος των λαών στη Μέση Ανατολή, με τη στήριξη των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. «Είναι εγκληματίες! Εχουν ρίξει πάνω από 110.000 τόνους εκρηκτικών στη Λωρίδα της Γάζας, 7 φορές πάνω από τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι!», ανέφερε. «Η αλληλεγγύη σας δεν είναι απλά μια λέξη, είναι ουσία! Ευχαριστούμε το ΠΑΜΕ, εσάς στο ΣΕΤΗΠ, όλους όσοι στέκονται δίπλα μας. Από εκεί αντλούμε δύναμη. Να σταματήσουν τα εγκλήματα των ιμπεριαλιστών. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την νίκη», είπε ο Παλαιστίνιος συνδικαλιστής, ενώ η αίθουσα τρανταζόταν από το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Αυξήστε παραγωγικότητα - Εδώ είναι στρατιωτικό καθεστώς...

Με τον λόγο να περνά στους εργαζόμενους, κάθε τοποθέτηση ήταν και ένα ράπισμα στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση.

Χαρακτηριστικά είναι όσα μεταφέρθηκαν από τη «Vodafone», εκεί που με θράσος η εργοδοσία έστειλε mail στο προσωπικό με θέμα: «Εσύ ξέρεις πώς να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου στη δουλειά μέσω διατροφής;»! «Η μόνη τους σκοτούρα είναι πώς θα είμαστε πιο παραγωγικοί, πιο αποδοτικοί για να δουλεύουμε πιο εντατικά, να δουλεύουμε περισσότερες ώρες, να είμαστε διαθέσιμοι 24-7», έλεγαν οι εργαζόμενοι, την ίδια ώρα που στα τηλεφωνικά κέντρα ακούνε ότι «εδώ δουλεύουμε με στρατιωτικό καθεστώς και όποιος δεν αντέχει να παραιτηθεί! Μάλλον έχουν πάρει γραμμή από τη συμμετοχή στα πολεμικά έργα που ετοιμάζεται να συμμετάσχει η "Vodadone"!».

Οργισμένη ήταν και η παρέμβαση από εργαζόμενο της «ΝΟΚΙΑ»: «Με τι θράσος λένε στους εργαζόμενους γονείς για 13ωρα... Πότε νομίζουν ότι θα βλέπουμε τα παιδιά μας; Συν τοις άλλοις αναγκαζόμαστε ήδη να δουλεύουμε υπερωρίες, καθώς η φύλαξη, οι παιδικοί σταθμοί, οι δραστηριότητες για τα παιδιά μας είναι όλα μπίζνες και κοστίζουν».

Τον εκφοβισμό που επιστράτευσε η εργοδοσία της «Teleperformance», όταν οργανώθηκε μέρα δράσης για την Παλαιστίνη, μετέφερε εργαζόμενος. «Εδώ δεν κάνουμε πολιτική» έλεγε το mail, με τον εργαζόμενο να σχολιάζει πως «ο ...ανθρωπισμός τους είναι να τάσσονται υπέρ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Σε αυτά τα πλαίσια η εργοδοσία εφαρμόζει καθεστώς ομηρίας με ορισμένου χρόνου συμβάσεις σε μετανάστες, που αν λήξουν πάνε πίσω στις χώρες τους. Μόνο με τη δράση μας πετύχαμε δεσμεύσεις για τους μετανάστες, μόνο με οργάνωση καταφέραμε να αποσπάσουμε αυξήσεις».

Τον βρώμικο ρόλο του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού ανέδειξε η τοποθέτηση από εργαζόμενο της «Intracom Tekecom», καθώς μπροστά στην καθυστέρηση δεδουλευμένων, οι παραπάνω συνδικαλιστές συνιστούσαν «υπομονή». Στον αντίποδα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο Σωματείο αλλά και το ΣΕΤΗΠ όχι μόνο δεν ...περίμεναν, «αλλά μπήκαν μπροστά με μαζικές Γενικές Συνελεύσεις, πολύ μεγάλη συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις και κατάφεραν να επιβάλουν την καταβολή δεδουλευμένων. «Αν δεν ήταν η απεργία δεν θα είχαμε πληρωθεί», λένε οι εργαζόμενοι στον όμιλο.

Από τον όμιλο ΟΤΕ μεταφέρθηκε το μαρτύριο από το καθεστώς των «stand-by» που μεταφράζεται σε ...«έσω έτοιμος πάντα». Οπως αναφέρθηκε, οι εργαζόμενοι λένε π.χ. ότι «εμείς το ζούμε ήδη», είναι «συνήθεια να κανονίζουμε το πρόγραμμά μας με βάση το stand-by, το να έχουμε παντού μαζί μας ένα λάπτοπ, όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Διαθέσιμοι 24 στα 7, όπου και να πας πρέπει πρώτα να έχεις διασφαλίσει ότι θα υπάρχει σύνδεση Internet, γιατί δεν ξέρεις πότε, πού και για πόσο θα χρειαστεί να επέμβεις». Ολα αυτά διαμορφώνουν ένα μοντέλο εργαζόμενου πολύ βολικού για την εργοδοσία, με διαλυμένα δικαιώματα. Εργαζόμενος που από τα εξαντλητικά ωράρια δεν θα έχει χρόνο να σκεφτεί, να οργανωθεί, να διεκδικήσει. «Θέλουν έναν άνθρωπο που θα ζει για να δουλεύει, που θα συνηθίσει τη σαπίλα που του πλασάρουν για πρόοδο», αναφέρθηκε.

Μια ακόμα διάσταση που αναδείχθηκε στη Συνέλευση ήταν οι ...χρυσές μπίζνες που κάνουν εταιρείες του κλάδου με την «πολεμική οικονομία». Εταιρείες που συνεργάζονται με το ΝΑΤΟ, που με θράσος λένε στους εργαζόμενους να διαθέσουν τα μυαλά και τη δουλειά τους για τους πολεμικούς σχεδιασμούς. «Γι' αυτό φέρνουν και το 13ωρο, γι' αυτό θέλουν να ανέβει η παραγωγικότητα... Το λέμε καθαρά: Κανένας συνάδελφος να μη δεχτεί να αξιοποιηθεί για "έξυπνες βόμβες" και να σφαγιάζονται λαοί! Κανένας να μη δεχτεί η δουλειά του να μπει στην υπηρεσία και στα σχέδια των πολεμοκάπηλων ιμπεριαλιστών. Εξω η Ελλάδα απ' τα σφαγεία του ΝΑΤΟ», αναφέρθηκε.

Παίρνοντας τον λόγο ο Αλέκος Περράκης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΚΑ, της ΟΜΕ ΟΤΕ και αντιπρόεδρος του ΣΕΤΗΠ, μίλησε για το ξέπλυμα της κυβερνητικής πολιτικής από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό σε ΓΣΕΕ και ΟΜΕ. «Αντί να συζητούν πώς θα οργανώσουν την πάλη για την κατάργηση της διευθέτησης, ζητάνε τη διευθέτηση να την κάνουν οι ίδιοι, δηλαδή να είναι αυτοί που θα βάζουν ταφόπλακα», σημείωσε.