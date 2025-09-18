ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Σήμερα το μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο με τα τρακτέρ στον Ε-65

Τις μηχανές των τρακτέρ τους «ζεσταίνουν» οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, που σήμερα μαζικά θα βρεθούν στη 1 μ.μ. στον κόμβο του Ε-65 για να στήσουν το μεγάλο πανθεσσαλικό τους μπλόκο, υλοποιώντας την αγωνιστική απόφαση που πήραν στη σύσκεψη που πραγματοποίησαν ύστερα από το κοινό κάλεσμα των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα φτάσουν εκεί οργανωμένα και συντεταγμένα, αφού έχουν οριστεί σημεία προσυγκεντρώσεων στους νομούς της περιοχής. Ενώ ήδη έχουν προηγηθεί συσκέψεις και περιοδείες των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων στα χωριά της περιοχής, όπου εκφράστηκε η διάθεση των αγροτοκτηνοτρόφων να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν συντονισμένα τον οργανωμένο αγώνα τους απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ, την οποία υλοποιεί και η σημερινή κυβέρνηση.

Με τη συνέχεια των κινητοποιήσεών τους διαμηνύουν στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να δεχθούν να πληρώσουν τις συνέπειες αυτής της πολιτικής που γεννά, συγκαλύπτει σκάνδαλα και τους φέρνει στα όρια της επιβίωσης και ότι θα κλιμακώσουν τον συντονισμένο αγώνα τους για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Να δυναμώσει η διεκδίκηση των αιτημάτων μας

«Ολοι στον Ε-65 με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο για την αξιοπρέπεια και την επιβίωσή μας! Για να δυναμώσει η διεκδίκηση των αιτημάτων μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν με το κοινό τους κάλεσμα οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων της Θεσσαλίας για τη σημερινή κινητοποίηση.

Στην ανακοίνωσή τους, επίσης, καλούν «τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα της περιοχής μας να συμπαρασταθούν στον αγώνα μας με την ενεργή παρουσία τους», εξηγώντας πως «έχουμε κοινά αιτήματα, όπως η εξασφάλιση ενός βιώσιμου εισοδήματος από τη δουλειά μας, η αντιμετώπιση της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ, στην Ενέργεια και στις άλλες ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, η διεκδίκηση των δωρεάν υπηρεσιών Υγείας και Παιδείας για όλους.

Εχουμε κοινό αντίπαλο, την πολιτική της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της ΕΕ που δημιουργεί και οξύνει τα προβλήματά μας, τους εμποροβιομήχανους και τα μονοπώλια που εκμεταλλεύονται τον μόχθο μας».

Τονίζουν πως «οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι "έχουμε, πλέον, φτάσει στο αμήν" και δεν αντέχουμε άλλο. Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας "Daniel" και τις μεγάλες ζημιές που άφησε πίσω της, για τις οποίες αντί για ουσιαστικές και στο 100% αποζημιώσεις και έργα ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την κρατική κοροϊδία και εγκατάλειψη».

Οι Ομοσπονδίες καταγγέλλουν την κυβέρνηση που «έχει κηρύξει εδώ και μήνες στάση πληρωμών, είμαστε απλήρωτοι για προγράμματα και αποζημιώσεις που έπρεπε να έχουν δοθεί από χρόνια, απαιτούμε εδώ και τώρα πληρωμή των οφειλόμενων ποσών».

Επιπρόσθετα στο κάλεσμά τους σημειώνουν πως «το κόστος παραγωγής όχι μόνο παραμένει μεγάλο, αλλά αυξάνεται συνεχώς την ίδια στιγμή που σχεδόν όλα τα προϊόντα πουλιούνται σε τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής, πιο κάτω και από πέρυσι. Εδώ και τώρα απαιτούμε μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν 7 λεπτά την κιλοβατώρα στο ρεύμα, επιδότηση μέσων και εφοδίων. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα αφήνουν αξιοπρεπές εισόδημα επιβίωσης».

Σε σχέση με την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων τονίζουν πως «η απουσία ελέγχων και υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών, με βάση και τις οδηγίες της ΚΑΠ της ΕΕ, οδήγησε στην ευλογιά, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες σφαγμένα πρόβατα και ξεκληρισμένοι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται σε απόγνωση. Απαιτούμε να δοθούν άμεσα ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα αλλά και το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, εμβολιασμός των ζώων με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μη μειωθεί η τιμή στο γάλα, αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής, στελέχωση των υπηρεσιών και έλεγχοι.

Στηρίζουμε τον αγώνα των κτηνοτρόφων και πιστεύουμε πως η προοπτική είναι στον κοινό αγώνα, γι' αυτό τους καλούμε να είναι και αυτοί στον Ε-65, όπως και οι μελισσοκόμοι.

Αντίστοιχα να στηριχθεί το εισόδημα των παραγωγών μηδικής και των άλλων κτηνοτροφικών φυτών με αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς που βρίσκονται στην "κόκκινη ζώνη" και δεν μπορούν να πουλήσουν την παραγωγή τους».

Οσον αφορά τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι Ομοσπονδίες επισημαίνουν πως «ήταν σε γνώση τόσο της ΕΕ, όσο και των ελληνικών κυβερνήσεων. Το σκάνδαλο δείχνει τη σαπίλα ενός συστήματος που στηρίζεται σε πελατειακές σχέσεις, ρουσφέτια και σκάνδαλα. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι ο τρόπος που δίνονται οι επιδοτήσεις μέσω ΚΑΠ και όχι όπως διεκδικούσαμε εδώ και χρόνια ως οργανωμένο αγροτικό κίνημα, δηλαδή με βάση την πραγματική παραγωγή και τον πραγματικό αριθμό του ζωικού κεφαλαίου, με τους απαραίτητους βέβαια ελέγχους.

Ζητάμε να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όσους τις έχουν και να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων έκαναν πάρτι σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών αγροτών. Να μην πληρώσουν τα πρόστιμα ο λαός και οι αγρότες, αλλά η κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτοί που εν τέλει ευθύνονται και τα έφαγαν».

«Ο κατάλογος των προβλημάτων είναι πλέον ατέλειωτος, ακόμη και οι επιδοτήσεις που δίνονταν τον Οκτώβρη τίθενται σε αμφιβολία αν θα δοθούν με βάση τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζουν και καταλήγουν καλώντας «να μη λείψει κανείς! Χωρίς καμιά αναστολή, κανένα ψευτοδίλημμα, με οργάνωση και πίστη στον αγώνα συνεχίζουμε. Δεν χωράει ηττοπάθεια, μοιρολατρία και απογοήτευση γιατί δίνουμε μάχη επιβίωσης».

Οργή και αγανάκτηση στη χτεσινή κινητοποίηση των κτηνοτρόφων

Στο μεταξύ, με την οργή και την απόγνωσή τους να ξεχειλίζουν βρέθηκαν μαζικά, χτες το πρωί, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κτηνοτρόφοι από όλη την περιοχή, για να διαμαρτυρηθούν για την οριακή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας της εξάπλωσης της ζωονόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ηδη έχουν θανατωθεί περίπου 300.000 ζώα σε όλη τη χώρα και η νόσος συνεχίζει να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα. Την ίδια ώρα κυβέρνηση και περιφερειακές αρχές αρνούνται, εδώ και πάνω από έναν χρόνο, να πάρουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, αποθεώνουν την «ατομική ευθύνη» πετώντας στους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους το μπαλάκι για τη μετάδοση της ασθένειας και παίρνοντας μόνο μέτρα καταστολής και εγκλεισμού των κοπαδιών.

Με τη δυναμική τους διαμαρτυρία κατήγγειλαν την κυβέρνηση που τους έχει αφήσει, εδώ και έναν χρόνο, εκείνους και τα κοπάδια τους στο έλεος της νόσου χωρίς μέτρα πρόληψης και χωρίς καμία αποζημίωση για την καταστροφή που έχουν υποστεί.

Την οργή τους εξέφρασαν και στην περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, που κατέβηκε από το κτίριο της Περιφέρειας για να τους συναντήσει και μιλώντας στους κτηνοτρόφους προσπάθησε να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», επικαλούμενος τα αποσπασματικά μέτρα που ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τη στιγμή που και η περιφερειακή αρχή έχει τεράστιες ευθύνες για την έλλειψη μέτρων αντιμετώπισης της νόσου, την υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών κ.ο.κ.

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων και στην κινητοποίησή τους βρέθηκε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας (ΕΟΑΣΛ). Επίσης, ο Τάσος Τσιαπλές, επικεφαλής και περιφερειακός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλίας.

Από το βήμα της συγκέντρωσης ο Ρ. Μαρούδας εξέφρασε τη στήριξη της ΕΟΑΣΛ και των υπόλοιπων Ομοσπονδιών της Θεσσαλίας στα δίκαια και αναγκαία αιτήματα των κτηνοτρόφων. Τους κάλεσε να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να συμμετέχουν μαζικά και εκείνοι σήμερα στο μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο που θα στηθεί στον Ε-65 στην Καρδίτσα, για να αναδείξουν τα συγκεκριμένα αιτήματά τους.

Οι κτηνοτρόφοι απαίτησαν από την κυβέρνηση και την Περιφέρεια την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ζητούν να παρθούν μέτρα ανάσχεσης της νόσου και κυρίως να σταματήσουν οι μαζικές θανατώσεις των κοπαδιών. Παράλληλα, ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη να γίνει εμβολιασμός των ζωών, αλλά και άμεσα να δοθούν αποζημιώσεις για τη ζημιά που έχουν ήδη υποστεί. Επιπλέον, ζητούν το άμεσο άνοιγμα των σφαγείων που παραμένουν κλειστά στις περισσότερες περιοχές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται συμφόρηση στους στάβλους τους.

Τα παραπάνω ανέδειξαν στους χαιρετισμούς τους στην κινητοποίηση όσοι κτηνοτρόφοι πήραν τον λόγο. Συγκεκριμένα, ο Στέλιος Καραμούλας, πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ολύμπου Ελασσόνας, καταδίκασε τα «κατόπιν εορτής» μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώνοντας πως όλο αυτόν τον χρόνο «κυβέρνηση, Περιφέρειες, δήμοι δεν έχουν κάνει τίποτα! Η ατομική ευθύνη που βαυκαλίζονται είναι η πρώτη και τελευταία γραμμή άμυνας. Δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο». Χαρακτηριστικά τόνισε ότι «συνεχίζουμε σήμερα εδώ, αύριο στον Παλαμά και την Τετάρτη στο συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία Ελασσόνας».

Στους δρόμους και στη Λιβαδειά

Τα τρακτέρ στον δρόμο βγάζει και ο Αγροτικός Σύλλογος Λιβαδειάς, καλώντας τους αγρότες της περιοχής σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης, σήμερα Πέμπτη, στις 11 π.μ., στον κόμβο του Αϊ-Γιάννη στη διασταύρωση των δρόμων Λιβαδειάς - Ορχομενού.