Νεκροί και σακατεμένοι στο μεροκάματο

Νέα θύματα μετρά η «δίκαιη εργασία» που φέρνει τάχα η κυβέρνηση με τη 13ωρη δουλειά, με έναν εργαζόμενο να πέφτει νεκρός στο μεροκάματο και ακόμα περισσότερους να τραυματίζονται.

Συγκεκριμένα, ένας 57χρονος που εργαζόταν ως φύλακας σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Ελούντα της Κρήτης έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα την ώρα της δουλειάς. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό στη φετινή τουριστική περίοδο στο Λασίθι και το τέταρτο σε ολόκληρη την Κρήτη, με το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού - Τουρισμού Λασιθίου να σχολιάζει ότι αυτή είναι η «τουριστική ανάπτυξη» για τους εργαζόμενους: «Οι εργοδότες να βγάζουν δισεκατομμύρια και οι εργαζόμενοι να χάνουν συνεχώς δικαιώματα και να βάζουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους».

Στην καθαριότητα στον Βόλο

Ενα ακόμα περιστατικό που προστίθεται στη μαύρη λίστα των εργατικών «ατυχημάτων» έρχεται από τις υπηρεσίες της καθαριότητας των δήμων. Αυτήν τη φορά το εργατικό «ατύχημα» συνέβη στον δήμο Βόλου, όπου 61χρονη γυναίκα, εργαζόμενη στην Υπηρεσία Καθαριότητας, την ώρα της δουλειάς αισθάνθηκε οξύ πόνο στο στήθος και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της πόλης για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. Η εκτίμηση των γιατρών είναι ότι η εργαζόμενη υπέστη ισχαιμικό επεισόδιο.

Η ΔΑΣ ΟΤΑ Μαγνησίας, που βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της εργαζόμενης, σε ανακοίνωσή της σε σχέση το εργατικό «ατύχημα» καταγγέλλει «τη συνηθισμένη απαράδεκτη πρακτική πολλά τέτοια ατυχήματα που συμβαίνουν την ώρα της εργασίας να χαρακτηρίζονται "παθολογικής φύσης", με αποτέλεσμα να μη διερευνώνται οι αιτίες τους από την υποστελεχωμένη Επιθεώρηση Εργασίας και τελικά να καταχωνιάζονται ως απλά ιατρικά συμβάντα».

Να σημειωθεί ότι η ΔΑΣ είχε καταγγείλει επανειλημμένα «την αυξανόμενη εντατικοποίηση της δουλειάς στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των δήμων της Μαγνησίας, και στον δήμο Βόλου, το ξεθέωμα των συναδέλφων με τη διαδοχική μετακίνησή τους από πόστο σε πόστο λόγω έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού».

Και απαιτεί «να εφαρμοστεί άμεσα από τις δημοτικές αρχές - που έχουν την αποκλειστική εργοδοτική ευθύνη - η αναλυτική καταγραφή, με τη συμβολή των γιατρών Εργασίας και των τεχνικών Ασφαλείας, όλων των ιατρικών προβλημάτων και παθολογικών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε σε συνδυασμό με τους εργασιακούς κινδύνους στα διάφορα πόστα να καθορίζεται ένας καταμερισμός δουλειάς που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εμφάνισης τέτοιων καταστάσεων».

Στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ

Εργατικό «ατύχημα» συνέβη και στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη την περασμένη Τρίτη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εργαζόμενου στο τμήμα συντήρησης -επισκευής φρένων.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια εργασιών συντήρησης στους τροχούς λεωφορείου έσκασε η αερόσουστα ανάρτησης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο εργαζόμενος και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του αφαιρεθούν θραύσματα από τα μάτια.

Η ΔΑΣ ΟΑΣΘ αναδεικνύει ότι και αυτό το «ατύχημα» σημειώνεται στο έδαφος της εντατικοποίησης της εργασίας, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Μάλιστα, παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο για εργατικά «ατυχήματα» αλλά και την ταλαιπωρία των επιβατών είναι η παλαιότητα μέρους των οχημάτων, τόσο του ΟΑΣΘ όσο και του ιδιώτη παρόχου (leasing).

Γι' αυτό και η ΔΑΣ επαναφέρει τις διεκδικήσεις της για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να μη μένει κανένας εργαζόμενος σε κανένα τμήμα συντήρησης μόνος του, αλλά και για άμεση αντικατάσταση όλου του αναγκαίου στόλου του ΟΑΣΘ με σύγχρονα λεωφορεία.