ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Ούτε οι ουρές ασθενών μειώθηκαν, ούτε οι απολαβές υγειονομικών αυξήθηκαν

Από τη μία παραμένουν οι ντροπιαστικές ουρές αναμονής για τα χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία και από την άλλη παραμένουν απλήρωτοι ακόμα και όσοι υγειονομικοί μπήκαν στη διαδικασία να εργαστούν στα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία!

Αυτή είναι η κατάσταση στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Δυτικής Αθήνας, το «Αττικόν», επιβεβαιώνοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο πού αποσκοπούσαν οι αναφορές της κυβέρνησης ότι τάχα με τη συμμετοχή τους οι υγειονομικοί σε αυτό το άθλιο μέτρο θα «τόνωναν το εισόδημά τους». Αποδεικνύεται δηλαδή ότι στόχος ήταν η νομιμοποίηση ενός ακόμα μέτρου εμπορευματοποίησης της δημόσιας Υγείας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό του «Αττικού» Νοσοκομείου που συμμετείχαν στον αισχρό θεσμό των επί πληρωμή, παραμένουν απλήρωτοι από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και τον Μάη του 2025 που σταμάτησαν.

Τα παραπάνω καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αττικόν», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά τη δουλειά των υγειονομικών και την ανάγκη τους να αυξήσουν το πενιχρό εισόδημά τους χωρίς να έχει εξασφαλίσει ούτε την αμοιβή τους».

«Ο μόνος στόχος του υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης ήταν και είναι να περάσει πάση θυσία την πολιτική που μετατρέπει την Υγεία σε ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και τα νοσοκομεία σε μαγαζιά ΑΕ, όπου οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν για να έχουν προτεραιότητα», τονίζει το Σωματείο, προσθέτοντας μάλιστα ότι 1.500 είναι οι ασθενείς που περιμένουν στο νοσοκομείο για να χειρουργηθούν, επομένως ούτε οι λίστες αναμονής μειώθηκαν, ούτε οι απολαβές του προσωπικού αυξήθηκαν.

Γι' αυτό και απαιτεί άμεσα να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα στο προσωπικό που εργάστηκε για τα παραπάνω, να καταργηθούν τα επί πληρωμή χειρουργεία και με μόνιμες προσλήψεις να ανοίξουν όλες οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, που μόνο στο «Αττικόν» είναι 7 από τις 14 (!). Επίσης, για τις απολαβές να αυξηθεί ο μισθός κατά 20%, να επανέλθει ο 13ος - 14ος μισθός και να ενταχθούν οι νοσηλευτές στα ΒΑΕ.