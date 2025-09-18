ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Συγκροτήθηκε Επιτροπή Προστασίας της Λαϊκής Στέγης

Δεκάδες μέλη σωματείων αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων πραγματοποίησαν χτες το πρωί δυναμική κινητοποίηση έξω από συμβολαιογραφείο στα Γιάννενα, όπου γινόταν πλειστηριασμός κατοικίας μέλους του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Στην κινητοποίηση ανακοινώθηκε και η συγκρότηση της Επιτροπής Προστασίας της Λαϊκής Στέγης από τον Εμπορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, το Σωματείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ν. Ιωαννίνων, το Ραδιοταξί Ιωαννίνων, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Ν. Ιωαννίνων και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Ιωαννίνων.

Οι φορείς υπογραμμίζουν ότι η πρωτοβουλία απαντά στην κλιμάκωση των πλειστηριασμών και στη μετατροπή της στέγης σε εμπόρευμα. Στους στόχους της Επιτροπής περιλαμβάνονται η προστασία της πρώτης κατοικίας και της λαϊκής περιουσίας, το να μη βρίσκεται κανείς στον δρόμο, η πάλη για φθηνή και αξιοπρεπή φοιτητική στέγη, οι ανάσες για τις οικογένειες που πνίγονται από χρέη και ενοίκια. Για επικοινωνία δόθηκε το email: agonas.gia.stegi@gmail.com.

Οι δεκάδες συγκεντρωμένοι - μέλη των σωματείων, με συνθήματα όπως «Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός - Κανένας μόνος παντού ξεσηκωμός» και «Κάτω τα χέρια απ' του λαού το βιος», έδωσαν το μαχητικό στίγμα της κινητοποίησης. Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν μέλη της Επιτροπής, άνθρωποι που έχουν βρεθεί άμεσα αντιμέτωποι με τους πλειστηριασμούς, φωτίζοντας το ανθρώπινο κομμάτι αλλά και τον συλλογικό στόχο του αγώνα.

Η Ευφροσύνη Τσόκα, πρώην αυτοαπασχολούμενη, ανέδειξε το βάρος που φορτώνεται μια λαϊκή οικογένεια: «Γλιτώσαμε από τον καρκίνο αυτόν που μας κυνήγαγε και τώρα έχουμε τον καρκίνο, τον πλειστηριασμό», ανέφερε και κάλεσε σε υπερήφανη στάση και ενότητα: «Ακούμε τη λέξη πλειστηριασμός και τι κάνουμε; Τίποτα... Οχι, αυτό δεν θα το κάνουμε γιατί είμαστε άνθρωποι με υπερηφάνεια... να φτιάξουμε μία επιτροπή και να μπορέσουμε να ενώσουμε τον κόσμο». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον αγώνα να φτιάξει το σπίτι της, να σπουδάσει τα παιδιά της, να αντιμετωπίσει τα χρέη από το μαγαζί της, καταγγέλλοντας παράλληλα την αυθαιρεσία των funds: «Εγώ προσωπικά δεν αποποιούμαι το χρέος, αλλά με μία λογική... Ο συγκεκριμένος που είχα το χρέος μου των 100.000 ευρώ, πήρε το δάνειο 10, μου χτυπάει το σπίτι 256 και σήμερα μου ζητάει να βγω έξω; Οχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγμα». Κλείνοντας τόνισε την αισιοδοξία που αντλεί μέσα από τον συλλογικό αγώνα: «Ξεκινάμε έναν αγώνα, θα τον πετύχουμε».

Η Λουκία Κίτσου, μέλος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Ιωαννίνων, έδωσε το στίγμα της συλλογικής απάντησης: «Σήμερα είμαστε εδώ απέναντι στον πόλεμο που έχει κηρύξει η κυβέρνηση μαζί με τράπεζες και fund... Είμαστε εδώ, φτιάξαμε την επιτροπή, για να αποτρέψουμε τους πλειστηριασμούς και όχι μόνο... Για να βρίσκουν οι φοιτητές τα παιδιά μας φτηνή στέγη και δωρεάν». Για τη συνέχεια τόνισε: «Δεν σταματάμε, συμμετέχουμε την 1η Οκτώβρη στην πανελλαδική πανεργατική απεργία».

Από την πλευρά των αυτοκινητιστών, η Φλώρα Αθανασίου, γραμματέας του Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΧΙ «Νεομάρτης Γεώργιος», μετέφερε την απόφαση του σωματείου της: «Την ώρα που οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι πληρώνουν μέχρι το τελευταίο ευρώ σε φόρους, τα funds φοροδιαφεύγουν 58,8 δισεκατομμύρια ευρώ... Να πληρώσουν τα funds αυτά που χρωστάνε». Και κάλεσε: «Μόνο με οργάνωση και αγώνα μπορούμε να σταθούμε εμπόδιο στα σχέδιά τους. Γιατί τα σπίτια ανήκουν στον λαό - όχι στα funds και στους κερδοσκόπους!».