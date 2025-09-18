Μέχρι στιγμής απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν οριστεί στις εξής πόλεις:
- Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια
- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου
- Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου
- Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου
- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αλιβέρι, 10 π.μ., πεζόδρομος
- Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού
- Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων
- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου
- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου
- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας
- Ιστιαία, 11 π.μ., πλατεία
- Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία
- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Κεφαλονιά (Αργοστόλι), 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου
- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου
- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά
- Μαντούδι, 10.30 π.μ., πλατεία
- Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου
- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων
- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς