ΣΑΜΟΣ

Ξανά στους δρόμους για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλο τον λαό

Με παλμό και μαζικότητα πραγματοποιήθηκε η πανσαμιακή κινητοποίηση για την Υγεία προχθές το απόγευμα, στέλνοντας άλλο ένα ηχηρό μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης ενάντια στην εγκατάλειψη των νησιών, με τους δεκάδες φορείς να απαιτούν αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, για όλους, με πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων δομών Υγείας στον νομό.

Τη συγκέντρωση άνοιξε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου Στράτος Καπώλης και στη συνέχεια πήραν τον λόγο η Εύα Παπαδάμ, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Υποστηρικτών Καρκινοπαθών Νομού Σάμου «ΕυΠο», ο Νικόλας Σίμος, εκ μέρους της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Σάμου, ο Θοδωρής Ευαγγελίδης, πρόεδρος του ΝΤ Σάμου της ΑΔΕΔΥ, η Ισμήνη Λασιθιωτάκη, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου.

Ολοι οι ομιλητές μετέφεραν από το δικό τους μετερίζι την αναγκαιότητα στελέχωσης με προσωπικό και εξοπλισμό του Νοσοκομείου και όλων των δομών δημόσιας Υγείας στον νομό.

Την κεντρική ομιλία έκανε ο Σταμάτης Φιλιππής, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Γ. Νοσοκομείου Σάμου, που αναφέρθηκε στις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν σε όλες τις δομές Υγείας. Τόνισε ότι πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα για κάλυψη όλων των εφημεριών αλλά και για όλο το υπόλοιπο προσωπικό, ιδιαίτερα στη νοσηλευτική υπηρεσία, που σε όλα σχεδόν τα τμήματα είναι κάτω από το όριο ασφαλείας. Είπε επίσης πως οι λιγοστοί νοσηλευτές που υπάρχουν δεν λαμβάνουν την κανονική τους άδεια και τα ρεπό τους. Σχολίασε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, λέγοντας ότι προσπάθησε να παρουσιάσει μια ειδυλλιακή εικόνα για το δημόσιο σύστημα Υγείας κάνοντας το άσπρο μαύρο, αλλά και τις αποφάσεις του υπουργείου Υγείας για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που θα φέρουν οι ασθενείς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ώστε να μειωθούν οι ώρες αναμονής. Μάλλον, είπε, θα πρόκειται για ...μαγικό βραχιολάκι το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα, θα φέρει ιατρούς και νοσηλευτές και θα αντιμετωπίσει τη μεγάλη αναμονή στα νοσοκομεία. Τόνισε πως πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα για την Υγεία, να προκηρυχθούν όλες οι κενές θέσεις με προκήρυξη που να μένει συνεχώς ανοιχτή, να στελεχωθεί άμεσα το νοσοκομείο και όλες οι δομές Υγείας του νησιού.

Η συγκέντρωση συνεχίστηκε με πορεία στην παραλιακή του Βαθιού, όπου και ακούστηκαν συνθήματα όπως «Δώστε λεφτά για Πρόνοια - Υγεία, μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία», «Δώστε λεφτά για την Υγεία, γιατρούς και εξοπλισμό στα νοσοκομεία», «Μαζικές προσλήψεις σε Πρόνοια - Υγεία, στελέχωση σε ΕΚΑΒ και ιατρεία» και «Τα κέρδη σκοτώνουν την Υγεία, έξω οι ιδιώτες απ' τα νοσοκομεία».

Επόμενος αγωνιστικός σταθμός και στη Σάμο είναι η απεργία της 1ης Οκτώβρη ενάντια στο νομοσχέδιο για το 13ωρο και ενάντια στην υποβάθμιση της δημόσιας Υγείας στον νομό μας.