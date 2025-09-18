Επισκέψεις ... αστραπή μόνο για σέλφι από τον υπουργό «εμπορίου Υγείας»

Επίσκεψη - αστραπή μόνο και μόνο για μια σέλφι και ...δρόμο. Ετσι επέλεξε να (μην) «εμφανιστεί» ο υπουργός «εμπορίου Υγείας» χτες στον προαύλιο χώρο του «Ευαγγελισμού». Μια βολτίτσα ολίγων λεπτών, όσα δηλαδή χρειάστηκαν για να βγει μια φωτογραφία μπροστά στα υπό ανακαίνιση ΤΕΠ (από τον Απρίλη που έκλεισαν, δεν έχει πέσει ούτε σφυριά) και να φύγει όπως ...ήρθε, καβαλώντας μια μηχανή, που ούτε το κράνος του δεν έβγαλε.

«Ερχεται μόνο για ένα λεπτό, να κάνει τη φωτογράφιση της επίσκεψης και να φύγει, χωρίς να ενδιαφέρεται να μιλήσει με τους υγειονομικούς και το Σωματείο Εργαζομένων στον χώρο, να γνωρίσει τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική που ασκείται από την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας. Κανείς δεν ξέρει γιατί επισκέφθηκε το νοσοκομείο», δήλωσε στον «Ριζοσπάστη» ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, Γιώργος Φερεντίνος.

Στο μεταξύ, σήμερα Πέμπτη πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση του Σωματείου, στις 8.30 π.μ. στο Δώμα του «Ευαγγελισμού», με επίκεντρο το αντεργατικό νομοσχέδιο που προβλέπει μεταξύ άλλων 13 ώρες δουλειάς, ενώ στο όνομα της «αναμόρφωσης του ΕΣΥ» η κυβέρνηση τσακίζει και τα πιο στοιχειώδη δικαιώματα υγειονομικών και ασθενών.