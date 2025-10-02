Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
«Απορρίπτεται το νομοσχέδιο! Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές!»
  • Κλιμάκωση με νέα απεργία αν έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή
  • Συλλαλητήριο στις 10 Οκτώβρη στην ισραηλινή πρεσβεία
  • Εκδήλωση στις 7 Οκτώβρη ενάντια στην αποφυλάκιση των εγκληματιών ναζί της Χρυσής Αυγής

«Ολοι στα συνδικάτα, όλοι στον αγώνα», είναι το κάλεσμα που απευθύνει το ΠΑΜΕ μετά τη χθεσινή απεργία, για κλιμάκωση της πάλης και με νέα απεργία αν η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει στη Βουλή το τερατούργημα της 13ωρης δουλειάς και της «ευελιξίας».

Το κάλεσμα απευθύνεται σε όλα τα σωματεία, ώστε να δυναμώσει αποφασιστικά ο αγώνας για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. Για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, για χρηματοδότηση σε Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

Παράλληλα, το ΠΑΜΕ καλεί σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο των συνδικάτων την Παρασκευή 10 Οκτώβρη στις 7.30 μ.μ. στην ισραηλινή πρεσβεία, με προσυγκέντρωση στις 7 μ.μ. στον σταθμό του Μετρό «Πανόρμου».

Επίσης στην εκδήλωση του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων Αττικής με σύνθημα να μην αποφυλακιστούν οι εγκληματίες ναζιστές της Χρυσής Αυγής, την Τρίτη 7 Οκτώβρη στις 7.30 μ.μ. στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ:

«Η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) πανελλαδική πανεργατική απεργία έστειλε το μήνυμα! Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για την αποκτήνωση των εργαζομένων απορρίπτεται. Επιβεβαιώθηκε από τη μαζική συμμετοχή στην απεργία, από το κλείσιμο εκατοντάδων εργοστασίων και άλλων επιχειρήσεων, από τις μαζικότατες απεργιακές συγκεντρώσεις. Αυτό το έκτρωμα, που υλοποιεί τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τη "διευθέτηση" και ανοίγει παραπέρα τις απάνθρωπες ορέξεις της εργοδοσίας, να μην τολμήσει να έρθει στη Βουλή. Η απάντησή μας θα είναι ακόμα πιο δυναμική, με νέα γενική απεργία!

Η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία και στα συλλαλητήρια δηλώνει τη συσσωρευμένη αγανάκτηση που υπάρχει για το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής, που έχει μετατρέψει τους χώρους εργασίας σε αρένες θανάτου. Για την ακρίβεια που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα, για την Υγεία του λαού που έχει μετατραπεί σε πανάκριβο εμπόρευμα, για τα σχολεία που ξεκίνησαν με χιλιάδες κενά και με ένα δυσβάσταχτο κόστος για τη μόρφωση των παιδιών μας. Για τις πετσοκομμένες συντάξεις, που δεν φτάνουν για μια αξιοπρεπή ζωή στα γεράματα.

Εκφράστηκε η αντίθεση στην εμπλοκή της χώρας μας στους αιματηρούς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στον σφαγέα Νετανιάχου και στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, που διαπράττει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Στους φουσκωμένους κρατικούς προϋπολογισμούς για τους πολεμικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που η ανθρώπινη ζωή δεν υπολογίζεται, θεωρείται αναλώσιμη, όπως αποδείχθηκε από το έγκλημα στα Τέμπη.

Σήμερα περισσότερα από 400 σωματεία εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την απόφαση συγκάλυψης κυβέρνησης - Δικαιοσύνης, που δεν δίνει το δικαίωμα στους συγγενείς των θυμάτων και στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι να κάνουν εκταφή στα παιδιά τους, για να ερευνηθούν τα αίτια του θανάτου τους. Το παιχνίδι είναι στημένο. Δικαιοσύνη θα επιβάλει ο αγώνας όλων μας! Είμαστε μαζί τους μέχρι τέλους!

Τώρα να δυναμώσει ακόμα πιο αποφασιστικά ο αγώνας για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, κόντρα στην εκμετάλλευση και στη βαρβαρότητα του πολέμου. Για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, όπως επιτρέπει η ανάπτυξη της επιστήμης και των παραγωγικών δυνάμεων, για κρατική χρηματοδότηση για την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια, και όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

Ολοι στα συνδικάτα και στον αγώνα. Κλιμακώνουμε με νέα απεργιακή κινητοποίηση εάν η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει το νέο αντεργατικό έκτρωμα στη Βουλή».

    

