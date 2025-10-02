Οχι άλλα Τέμπη για τα κέρδη τους!

«Ο,τι και να κάνουν το "κράτος δικαίου" και η κυβέρνηση, δεν σταματάμε», ξεκαθάρισε η Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων

Φτάνοντας στο Σύνταγμα οι χιλιάδες απεργοί διαδηλωτές με συνθήματα και χειροκροτήματα εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, που εδώ και 18 μέρες δίνει τη μάχη για την εκταφή του παιδιού του, απαιτώντας να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα. «Στηρίζουμε το αίτημα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών να ανοίξει εκ νέου η ποινική δικογραφία για αυτό το κρατικό έγκλημα. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι», ακούγεται δυνατά, ενώ η Ελένη Βασάρα, μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου και γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, ανεβαίνει στο βήμα.

Ευχαριστώντας τους χιλιάδες διαδηλωτές και τα σωματεία για τη στήριξη, σημείωσε ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν ήταν μια κακιά στιγμή, αλλά «έκφραση μιας διαχρονικά απάνθρωπης πολιτικής, που συσσωρεύει προβλήματα και ανασφάλεια. Μιας πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και στο κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή».

Ανέδειξε τα σημαντικά κενά και τις ελλείψεις με τις οποίες έκλεισε η ανακριτική διαδικασία, αφού λείπουν π.χ. «αποδιδόμενες κατηγορίες, πρόσωπα που κατηγορούνται, αλλά και σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία και καταθέσεις», κάτι που «προσθέτει ένα ακόμα επεισόδιο στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των ενόχων του εγκλήματος».

Μιλώντας για τον αγώνα που δίνει ο Π. Ρούτσι, η Ελ. Βασάρα τόνισε ότι «είναι τουλάχιστον εμπαιγμός από πλευράς κυβέρνησης και Δικαιοσύνης η προσχηματική αποδοχή του αιτήματος για εκταφή μόνο για εξέταση DNA και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις. Αν - όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση - δεν υπάρχει θέμα παράνομου και εύφλεκτου φορτίου, γιατί δεν επιτρέπει τις τοξικολογικές εξετάσεις και να διαλύσει κάθε υπόνοια και υποψία περί αυτού;».

Για την προσπάθεια συγκάλυψης πρόσθεσε ότι «κρίσιμες ανακριτικές ενέργειες είτε ξεκίνησαν και δεν ολοκληρώθηκαν είτε δεν πραγματοποιήθηκαν καν - ως όφειλαν - κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, όπως αναπάντητα αιτήματα διαδίκων, πραγματογνωμοσύνες, καταθέσεις μαρτύρων και κατασχέσεις πειστηρίων που δεν πραγματοποιήθηκαν.

Ακόμα πιο προκλητικό είναι το χαμηλό επίπεδο, πλημμεληματικού χαρακτήρα, κατηγοριών στη "Hellenic Train". Είναι η εταιρεία που κέρδιζε χρήματα αναλαμβάνοντας τη μετακίνηση των ανυποψίαστων επιβατών, ενώ γνώριζε την ανυπαρξία συστημάτων ασφαλείας και την υψηλή επικινδυνότητα του σιδηροδρομικού δικτύου».

Για τα κέρδη της η εταιρεία θυσίασε την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων, τόνισε η Ελ. Βασάρα και συμπλήρωσε ότι αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά, αφού «είχε και το θράσος να καλέσει σε απολογία εργαζόμενό της, τον ξάδερφο της Αγάπης μας, τον Νίκο Τσακλίδη, επειδή έκανε το αυτονόητο! Τήρησε τα μέτρα ασφαλείας, αρνούμενος να εκτελέσει μόνος του επικίνδυνη εργασία που προβλέπεται να γίνεται από δύο άτομα».

Είπε ακόμα ότι «δεν αποδόθηκαν κατηγορίες σε στελέχη των σιδηροδρομικών εταιρειών, του ΟΣΕ, της ΡΑΣ, και στους εκπροσώπους της αναδόχου κοινοπραξίας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ALSTROM SA.

Εκτός από την εταιρεία, δεν αποδόθηκαν κατηγορίες, ούτε κλήθηκαν καν να καταθέσουν οι γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, που ήταν απολύτως ενήμεροι για την ανύπαρκτη ασφάλεια στον σιδηρόδρομο, αφού λάμβαναν δεκάδες υπομνήματα από φορείς για τις τεράστιες ελλείψεις στην ασφάλεια του σιδηρόδρομου.

Δεν υπάρχει καν στο κατηγορητήριο απόδοση ευθυνών για τον θάνατο και την απανθράκωση των 25 από τα 57 θύματα.

Επιπλέον, τόλμησαν και έβαλαν στο κατηγορητήριο τον αδιανόητο χαρακτηρισμό της δολοφονίας των 57 θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών ως ανθρωποκτονίας από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονίας με πρόθεση δόλου, παρά τα ενοχοποιητικά στοιχεία που προέκυψαν.

Την ίδια στιγμή φρόντισαν να "χαϊδέψουν" τα μέλη της κυβέρνησης, με τον προκλητικό νόμο περί ευθύνης υπουργών, που απάλλαξε όλους τους προηγούμενους υπουργούς, αφήνοντας μόνο τον τότε υπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή να αντιμετωπίζει κατηγορία ...πλημμεληματικού χαρακτήρα, για παράβαση καθήκοντος, χωρίς αναφορές στις ευθύνες του για την εγκληματική επικινδυνότητα του σιδηροδρομικού δικτύου και το έγκλημα στα Τέμπη. Με ειδική μεταχείριση, αφού ακόμα κι αν δικαστεί, δεν θα κάτσει στο εδώλιο μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά σε ειδικής σύνθεσης δικαστήριο, με ανώτατους δικαστές.

Ακόμα πιο προκλητικό είναι όμως ότι κράτος και κυβέρνηση προσπαθούν να αφήσουν εντελώς εκτός κάδρου τις εγκληματικές ευθύνες της ΕΕ.

Ομως το έγκλημα των Τεμπών ήταν αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, στη βάση των κατευθύνσεων της ΕΕ για την "απελευθέρωση" των μεταφορών, με την ιδιωτικοποίηση, τον κατακερματισμό του σιδηρόδρομου και τη δραματική μείωση προσωπικού, που οδήγησε σε τρένα - κινούμενα φέρετρα.

Η ΕΕ και η ΕΡΑ έδιναν πιστοποιήσεις για τη λειτουργία αυτού του σιδηρόδρομου ακόμα και τον ίδιο μήνα που έγινε το έγκλημα!

Απέναντι σε όλα αυτά, και άλλα που είναι γραμμένα με το αίμα των παιδιών μας, η κυβέρνηση τολμάει να μας κουνάει το δάχτυλο, αναμασώντας την καραμέλα της παραπληροφόρησης - αλήθεια, παραπληροφόρηση από ποιους; - αντί να απολογείται η ίδια!».

Καλώντας σε συνέχιση του αγώνα, η Ελ. Βασάρα ξεκαθάρισε πως «ό,τι και να κάνουν το "κράτος δικαίου" και η κυβέρνηση, δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Δεν πρόκειται να δεχτούμε τα νέα "Τέμπη του αέρα". Η Δικαιοσύνη τόλμησε να βγάλει παράνομη την απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, που διεκδικούν ασφάλεια των μεταφορών!

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας πλάι στον λαό, στα εργατικά σωματεία, στους μαζικούς φορείς. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι τη δικαίωση! Για να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι.

Για να μην υπάρξουν νέα Τέμπη!».

Πάνω από 400 συνδικαλιστικές οργανώσεις υπογράφουν κοινό ψήφισμα

Στο μεταξύ, στην απεργιακή συγκέντρωση διαβάστηκε ψήφισμα που υπογράφουν πάνω από 400 συνδικαλιστικές οργανώσεις για το έγκλημα των Τεμπών και την αλληλεγγύη στον αγώνα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, για την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις.

Τα σωματεία απαιτούν να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημά του, αλλά και να συνεχιστεί η ανάκριση, που έκλεισε άρον - άρον, με τεράστιες ελλείψεις και εκκωφαντικά κενά. Καταγγέλλουν την προσπάθεια προστασίας των υπευθύνων του εγκλήματος και την προσπάθεια να εμποδίσουν την ανάδειξη της πραγματικής αιτίας της δολοφονίας, η οποία «δεν είναι άλλη από τις εγκληματικές πολιτικές που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή ως κόστος».

«Θα το πάμε μέχρι τέλους... 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!», καταλήγουν τα σωματεία.