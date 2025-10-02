Στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο

Με συμμετοχή απεργών από όλους τους κλάδους της περιοχής πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου στοόπου την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε οπρόεδρος του ΕΚ Αγρινίου, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ηεκ μέρους του ΔΣ του ΣΕΠΕ Αγρινίου - Θέρμου, οεκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών και οπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας. Ακολούθησε δυναμική πορεία στους δρόμους της πόλης, με τους συμμετέχοντες να απαιτούν μεταξύ άλλων σταθερή δουλειά με δικαιώματα και μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων.

Απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αιτωλοακαρνανία, μετά από καλέσματα σωματείων εργαζομένων, πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Μεσολόγγι και στη Ναύπακτο.

Στην Ηλεία πραγματοποιήθηκαν απεργιακές συγκεντρώσεις σε Πύργο και Αμαλιάδα. Επίσης στον νομό μαζική ήταν η συμμετοχή στην απεργία των εργαζομένων από το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της Τριανταφυλλιάς, οι οποίοι απαίτησαν μεταξύ άλλων την άμεση ένταξή τους στα ΒΑΕ. Ξεχώρισε η συμμετοχή στην απεργία και στις Κατασκευές, με έργα και οικοδομές να μη δουλεύουν. Στον Πύργο πραγματοποιήθηκε πορεία στους δρόμους της πόλης, ενώ στις παρεμβάσεις τους οι εκπρόσωποι των σωματείων απαίτησαν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Στη συγκέντρωση του ΕΚ Αμαλιάδας πραγματοποιήθηκε ομιλία από την πρόεδρό του, Νατάσα Παναγιωτάρα.

Στην Πελοπόννησο

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στομε συμμετοχή εργαζομένων από το Νοσοκομείο και από άλλους χώρους δουλειάς, όπως επίσης συνταξιούχων και αγροτών, ενώ ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε μαζική απεργιακή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, όπου το «παρών» στο κάλεσμα των συνδικάτων έδωσαν εργαζόμενοι διαφόρων κλάδων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, συνταξιούχοι και λαϊκά στρώματα. Είχε προηγηθεί προσυγκέντρωση - κινητοποίηση συνταξιουχικών σωματείων της Μεσσηνίας στο Κέντρο Υγείας της πόλης, με απαίτηση ανάμεσα σε άλλα, την άμεση στελέχωση με όλο το απαραίτητο προσωπικό (νοσηλευτικό και ιατρικό), όλων των δομών δημόσιας Υγείας στον νομό.

Χαιρετισμούς στη συγκέντρωση απηύθυναν εκπρόσωποι των σωματείων ΣΕΠ Μεσσηνίας, Τροφίμων - Ποτών, Οικοδόμων, Εργαζομένων Νοσοκομείου, Ειδικευόμενων Ιατρών, Διανομέων, των Συνταξιουχικών Σωματείων, των Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών, της Α' ΕΛΜΕ, του Επισιτισμού - Τουρισμού. Ομιλίες έγιναν από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ και το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα, με τον Γιάννη Λαγογιάννη, γενικό γραμματέα του ΔΣ.

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης.

Επίσης στη Μεσσηνία έγινε απεργιακή συγκέντρωση στηνμε πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου της πόλης και άλλων συνδικάτων. Πραγματοποιήθηκε πορεία με κατάληξη στο Νοσοκομείο, και αιτήματα να σταματήσει η υποβάθμισή του και να στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό.

Στην Κορινθία έγινε απεργία σε κλάδους όπως Μέταλλο, Τύπο - Χαρτί, αλλά και στην Ολυμπία Οδό, με συμμετοχή και από άλλους χώρους δουλειάς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (Νοσοκομείο Κορίνθου, εκπαιδευτικοί κ.λπ.).

Πραγματοποιήθηκε μαχητική συγκέντρωση στην Κόρινθο, στο Εργατικό Κέντρο, με ομιλίες από τον Βαγγέλη Αδαμόπουλο, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων «Ds Smith», την Βιβή Τζέκου, πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένων Ιδιωτικών Υπαλλήλων, και την Μάγδα Αποστολοπούλου, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στην «Ολυμπία Οδό», ενώ ακολούθησε πορεία στους δρόμους της Κορίνθου.

Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Αρκαδία. Μετά από το κάλεσμα των συνδικάτων, συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της Τρίπολης είχαν εργαζόμενοι από διάφορους χώρους δουλειάς, με τους εκπαιδευτικούς να δίνουν τον τόνο, ενώ απηύθυναν χαιρετισμούς εκπρόσωποι του Σωματείου Εμπορικών Επιχειρήσεων, του ΣΕΠΕ και της Επιτροπής Ειρήνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι της απεργιακής μάχης είχε προηγηθεί, την Τρίτη, μαχητική κινητοποίηση συνταξιουχικών σωματείων στα ΤΕΠ του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, όπου κάλεσαν στην απεργία και απαίτησαν τη στελέχωση όλων των δομών δημόσιας Υγείας στην Αρκαδία με όλο το απαραίτητο προσωπικό.

Στη Μεγαλόπολη, εργαζόμενοι και λαϊκός κόσμος εξέφρασαν εκτός των άλλων την αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς εγκατάστασης και λειτουργίας εργοστασίου καύσης απορριμμάτων στην περιοχή, διατρανώνοντας ότι δεν γίνεται να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των κατοίκων για τα επιχειρηματικά κέρδη. Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Χρήστος Κουλουράς, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, και η Παναγιώτα Πανούση, γραμματέας του Σωματείου Εμπορικών Επιχειρήσεων.

Δυναμικές απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες, με τη συμμετοχή εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων μετά από καλέσματα συνδικάτων και λαϊκών φορέων, πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Σπάρτη και στο Αργος.