Σε Κορωπί και Ελευσίνα

Με μαχητικότητα και παλμό πραγματοποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρωση στηνστην καρδιά μιας τεράστιας βιομηχανικής περιοχής, όπου το «παρών» έδωσαν εργαζόμενοι από τους κλάδους του Μετάλλου και της Ενέργειας, τις αποθήκες, τη Βιομηχανία. Επίσης από τους ΟΤΑ, όπως και μικροί επαγγελματίες, γυναίκες και συνταξιούχοι, που έστειλαν ηχηρό μήνυμα ότι η επίθεση στα δικαιώματά τους δεν θα μείνει αναπάντητη.

Στη συγκέντρωση μίλησαν η Καίτη Νικολάου, αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δήμων Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας και Ασπροπύργου, και ο Βαγγέλης Γκίνης, πρόεδρος της Ενωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελευσίνας.

Ο Λάμπρος Χατζάρας, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής και του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, μίλησε για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς, για «τα εργοστάσια και τις βιομηχανίες της Δυτικής Αττικής, όπου περισσεύουν η εντατικοποίηση, τα ωράρια - λάστιχο, οι εργοδοτικοί εκβιασμοί». «Ο δικός μας πόλεμος είναι εδώ: Για το μεροκάματο, για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, για δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αίμα», τόνισε και κάλεσε σε κλιμάκωση του αγώνα με οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς.

Στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής στάθηκε ο Γιάννης Παπαδάς, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας: «Η Δυτική Αττική έχει μετατραπεί σε κέντρο logistics, βιομηχανιών και αποθηκών, με εργαζόμενους σε καθεστώς τρομερής εντατικοποίησης, χωρίς μέτρα προστασίας, με εργοδοτικά εγκλήματα που αφήνουν πίσω τους σακατεμένους και νεκρούς».

Στο Κορωπί

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκεμε κατεύθυνση προς το λιμάνι της πόλης, αφού, παρά την απεργία των ναυτεργατών, βαπόρι επιχειρούσε να αποπλεύσει (βλ. σελ. 12 - 13).

Εργαζόμενοι από μια σειρά κλάδους και επιχειρήσεις των Μεσογείων και της Ανατολικής Αττικής συμμετείχαν στη συγκέντρωση στο Κορωπί, μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής και σωματείων της περιοχής. Επειτα από τους χαιρετισμούς εκ μέρους σωματείων συνταξιούχων, φορέων γονέων και του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Λαυρεωτικής - Ανατολικής Αττικής, την κεντρική ομιλία έκανε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Μάης Μέντης. Ακολούθως, οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.