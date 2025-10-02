Μαζικό και δυναμικό απεργιακό «μπλόκο» σε Στερεά και Εύβοια

«Σκλάβοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε». Αυτό είναι το αποφασιστικό μήνυμα οργάνωσης και κλιμάκωσης του αγώνα το οποίο έστειλαν οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα απ' άκρη σ' άκρησυμμετέχοντας μαζικά στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις και απαιτώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο - έκτρωμα.

Χώροι δουλειάς «νέκρωσαν». Χιλιάδες εργαζόμενοι, νέοι σε ηλικία βιομηχανικοί εργάτες, εμποροϋπάλληλοι, οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, μαζί με βιοπαλαιστές αγρότες, νεολαία και συνταξιούχους, έδωσαν μαζικά το «παρών» στις 10 απεργιακές συγκεντρώσεις στις οποίες κάλεσαν τα Εργατικά Κέντρα και τα συνδικάτα της Στερεάς και της Εύβοιας.

Στην Εύβοια

Αποφασιστικό μήνυμα καταδίκης του αντεργατικού νομοσχεδίου και κλιμάκωσης του αγώνα έστειλαν οι εργαζόμενοι της Εύβοιας, συμμετέχοντας μαζικά στη μεγάλη και μαχητική απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου και του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ στη Χαλκίδα, καθώς και στις συγκεντρώσεις σε Αλιβέρι, Μαντούδι και Ιστιαία.

Στην απεργιακή συγκέντρωση της Χαλκίδας συμμετείχε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτή Εύβοιας του Κόμματος.

Στη συγκέντρωση, και στην πορεία που ακολούθησε στο κέντρο της Χαλκίδας, πλήθος απεργών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, συγκροτημένοι στα σωματεία τους, με τα πανό και τις σημαίες, τα συνθήματα και τον αγωνιστικό παλμό, είπαν δυναμικό «όχι» στον νέο εργασιακό Μεσαίωνα. Πρόσθεσαν δε έναν ακόμα αγωνιστικό σταθμό στις αγωνιστικές διεκδικήσεις που αναπτύχθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη σε αρκετούς χώρους δουλειάς της Χαλκίδας και της υπόλοιπης Εύβοιας, όπως στην «Avramar», στο «Club Med», στον «Μιμίκο», στην «ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι», στην EVIOP - TEMPO, στην «Κελαϊδίτης ΕΠΕ», στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και αλλού.

Η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην πόλη της Χαλκίδας και η συσπείρωση των εργαζομένων και των σωματείων στο Εργατικό Κέντρο έρχονται επίσης να αναδείξουν τα ελπιδοφόρα βήματα που έχουν γίνει για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος στην περιοχή. Μια προσπάθεια που μόλις πριν λίγους μήνες υπερασπίστηκαν οι εργαζόμενοι, απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας και της σαπίλας της ΓΣΕΕ, συνολικά του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού, παίρνοντας στα χέρια τους τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας.

Στην κεντρική ομιλία ο Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, χαιρέτισε τη μαζική συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση, που όπως είπε είναι σημαντικός σταθμός στην κλιμάκωση του αγώνα για να μην περάσει το νομοσχέδιο - έκτρωμα, αλλά και για να δυναμώσουν η οργάνωση και οι αγωνιστικές διεκδικήσεις στους χώρους δουλειάς. Τόνισε δε ότι το Εργατικό Κέντρο θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και των σωματείων της περιοχής, να συμβάλλει στην οργάνωση της πάλης για κατακτήσεις, όπως συνέβη πρόσφατα με τις αυξήσεις στην «Κελαϊδίτης ΕΠΕ» και τη δέσμευση για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο «Club Med», τις οποίες απέσπασαν με τον αγώνα τους οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους.

Στη Φθιώτιδα

Χαιρετισμούς στη συγκέντρωση της Χαλκίδας απηύθυναν ο πρόεδρος του και ο πρόεδρος του

Μαζικό και δυναμικό «όχι» στο νομοσχέδιο - έκτρωμα είπαν και οι εργαζόμενοι της Φθιώτιδας, συμμετέχοντας στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε Λαμία και Αταλάντη στις οποίες κάλεσαν το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και συνδικάτα.

Στη συγκέντρωση της Λαμίας μίλησε ο Γιώργος Οικονόμου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο εργαζόμενοι και ο λαός, αντί να απολαμβάνουν τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες της εποχής, επιστρέφουν στην εποχή της δουλειάς ήλιο με ήλιο ενώ την ίδια ώρα οι επιχειρηματικοί όμιλοι θησαυρίζουν όλο και περισσότερο.

Χαιρετισμούς στην απεργιακή συγκέντρωση της Λαμίας απηύθυναν ο Βασίλης Καραπλιός, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Unipak Hellas., η Αννίτα Ρούλια, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στη «Mondelez», ο Βασίλης Γεωργίου από το ΔΣ του Σωματείου Οικοδόμων Φθιώτιδας και ο Θανάσης Ντινος εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Συνταξιούχων Φθιώτιδας.

Δυναμική ήταν και η απεργιακή συγκέντρωση στην Αταλάντη Λοκρίδας, όπου οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ, συνάδελφοί τους από τα εργοστάσια της περιοχής και βιοπαλαιστές αγρότες μαζί με την καταδίκη του νέου νομοσχεδίου για τη 13ωρη εργασία πρόσθεσαν έναν ακόμα σταθμό στον αγώνα που δίνουν ενάντια στην πολιτική που τους ξεκληρίζει και μαραζώνει την περιοχή τους. Παράλληλα κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 53χρονο συνάδελφό τους, Αργύρη, που έχασε τη ζωή του πριν λίγες μέρες, σε ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα σε εργοστάσιο της περιοχής.

Στη συγκέντρωση της Αταλάντης μίλησε ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, χαιρετίζοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων της περιοχής. Τόνισε τον αποφασιστικότητα των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ να συνεχίσουν τον αγώνα για την επιβίωση των οικογενειών τους και για να ανάψει ξανά το καμίνι του εργοστασίου, ενώ τόνισε την ανάγκη παραπέρα συντονισμού των σωματείων της περιοχής και δυναμώματος της οργανωμένης διεκδίκησης.

Τη συγκέντρωση χαιρέτισε ο Χρήστος Λυγδής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, εκφράζοντας τη στήριξη στις διεκδικήσεις των εργαζομένων και επισημαίνοντας ότι και οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής σχεδιάζουν τον αγώνα τους.

Στη Βοιωτία

Μαχητική, με παλμό και μαζικότητα ήταν η απεργιακή συγκέντρωση στην εργατούπολη της Θήβας, με τη συμμετοχή εργαζομένων από βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής Θήβας, Οινοφύτων και Σχηματαρίου, που έστειλαν αποφασιστικό μήνυμα ενάντια στο νομοσχέδιο της 13ωρης σκλαβιάς.

Πλάι στους εργαζόμενους από τις βιομηχανίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής, όπου ήδη κυριαρχούν η εντατικοποίηση και οι εργασιακές σχέσεις - λάστιχο, στάθηκαν οι υγειονομικοί από το τραγικά υποστελεχωμένο Νοσοκομείο Θήβας, οι εκπαιδευτικοί και οι συνταξιούχοι της περιοχής.

Στην απεργιακή συγκέντρωση της Θήβας μίλησε ο Χαράλαμπος Πέτρου, γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Θήβας, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν οι Νίκος Καράμπελας, γενικός γραμματέας του Συνδικάτου Μετάλλου Βοιωτίας, η Νάγια Ρενδούμη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Θήβας, ο Αλέκος Μπλαράς, μέλος της διοίκησης του Συλλόγου Δασκάλων Θήβας «Ο Πίνδαρος», και ο Δημήτρης Θεοδώρου, πρόεδρος των Συνταξιούχων ΟΑΕΕ.

Με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με αγωνιστικό παλμό και μαχητικότητα, πραγματοποιήθηκε και η συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου στην πόλη της Λιβαδειάς, με τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους να απαιτούν την απόσυρση του κατάπτυστου νομοσχεδίου.

Στη συγκέντρωση μίλησε ο Κώστας Κολιούσης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γιώργος Ληξουριώτης από το ΔΣ του Συνδικάτου Μετάλλου Βοιωτίας, η Βαγγελιώ Κλάδου, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Λιβαδειάς, και η Βάσω Γκικοπούλου εκ μέρους των Συνταξιουχικών Σωματείων Λιβαδειάς.

Σε Αμφισσα και Καρπενήσι

Μαχητική συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και στην Αμφισσα.

Σημαντική ήταν η συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση εργαζομένων στα μεταλλεία βωξίτη, στο εργοτάξιο κατασκευής του δρόμου Μπράλου - Αμφισσας και στις ιχθυοκαλλιέργειες, που μαζί εμποροϋπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και συνταξιούχους έδωσαν αγωνιστική απάντηση στο νομοσχέδιο - έκτρωμα. Στη συγκέντρωση της Αμφισσας μίλησε η Ειρήνη Καραχάλιου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Φωκίδας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιώργος Ιωσηφίδης, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Φωκίδας.

Μήνυμα αγώνα έστειλαν επίσης εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα από την ορεινή Ευρυτανία, συμμετέχοντας στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση στο Καρπενήσι.