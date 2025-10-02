Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
Οι ένστολοι σε κοινό αγώνα με όλο τον λαό για το δίκιο τους

Από την ομιλία του Βασίλη Τσιλιγιάννη, σμήναρχου ε.α.

Ο Βασίλης Τσιλιγιάννης, σμήναρχος εν αποστρατεία και πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Συλλόγων Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, επεσήμανε ότι «δεν είμαστε ένα ξεκομμένο και προνομιούχο κομμάτι της κοινωνίας, όπως αρέσκεται να μας παρουσιάζει η κυβέρνηση, διεγείροντας με ψέματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά κατανοούμε τους πολίτες και συμπάσχουμε μαζί τους, αφού εμείς και οι οικογένειές μας - οι γονείς, οι σύζυγοι, τα παιδιά και τα αδέλφια μας - υποφέρουμε εξίσου από τις ίδιες πολιτικές».

Από την άλλη, οι στρατιωτικοί βιώνουν διαρκώς την αναξιοκρατία και την αυθαιρεσία, και μάλιστα σε ένα εξαιρετικά ανθυγιεινό, επικίνδυνο περιβάλλον, «βιώνουν διαρκώς την παραβίαση του ωραρίου εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες, τα κουτσουρεμένα νυχτερινά κ.ά.».

Στη συνέχεια παρουσίασε το πλαίσιο αιτημάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων: Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης» συνταξιούχων και της ειδικής «εισφοράς αλληλεγγύης» για τους εν ενεργεία, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις κ.λπ.

Τόνισε ακόμα ότι ως στρατιωτικοί οφείλουν να στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, και κλείνοντας κάλεσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας του κλάδου στις 11 Οκτώβρη, στις 4 μ.μ. στην Παλαιά Βουλή, ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για την Εθνική Αμυνα.

    

«Απορρίπτεται το νομοσχέδιο! Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές!»
Μεγάλοι χώροι δουλειάς «παρέλυσαν», νέοι απεργοί με τα σωματεία τους βγαίνουν στον αγώνα
Την πραγματικότητά τους θα την ανατρέψουμε, θα επιβάλουμε αυτά που έχουμε ανάγκη!
Οχι άλλα Τέμπη για τα κέρδη τους!
«Νέκρωσε» και το λιμάνι του Πειραιά
Χιλιάδες διαδήλωσαν στην Πάτρα ότι «σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε!»
«Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο» το μήνυμα των απεργών από τη Θεσσαλονίκη
Ηπειρος: Μεγάλοι χώροι δουλειάς «κατέβασαν ρολά», χιλιάδες στις απεργιακές συγκεντρώσεις
Μαζικό και δυναμικό απεργιακό «μπλόκο» σε Στερεά και Εύβοια
Θεσσαλία: Για τα κέρδη τους εξοντώνουν τους εργάτες και απλώνουν τη φρίκη του πολέμου
Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί, με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί!
Σε Κορωπί και Ελευσίνα
Στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο
Στους δρόμους και σε όλη την Κρήτη
Στους δρόμους και οι νησιώτες
Στα γραφεία των ξενοδόχων στην Αθήνα
Η αλληλεγγύη σας είναι η φωνή και η αντίσταση των λαών
Οταν στα ραντάρ υπάρχουν τα κέρδη, έρχονται για τον λαό τα νέα «Τέμπη»
Φωνή διεκδίκησης κόντρα στην εξόντωση από τις σχολικές καθαρίστριες
 Αγώνας της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα
Χιλιάδες απεργοί στους δρόμους, ένα το μήνυμα: Να αποσυρθεί το έκτρωμα, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο!
Είμαστε δίπλα στους γονείς των θυμάτων, για να υπάρξει η τελική δικαίωση
Στους δρόμους και οι αυτοαπασχολούμενοι
Ολη η Βόρεια Ελλάδα «στο πόδι»: «Απορρίπτεται το τερατούργημα»
