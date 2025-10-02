Οι ένστολοι σε κοινό αγώνα με όλο τον λαό για το δίκιο τους

επεσήμανε ότι «δεν είμαστε ένα ξεκομμένο και προνομιούχο κομμάτι της κοινωνίας, όπως αρέσκεται να μας παρουσιάζει η κυβέρνηση, διεγείροντας με ψέματα και επικοινωνιακά τεχνάσματα τον κοινωνικό αυτοματισμό, αλλά κατανοούμε τους πολίτες και συμπάσχουμε μαζί τους, αφού εμείς και οι οικογένειές μας - οι γονείς, οι σύζυγοι, τα παιδιά και τα αδέλφια μας - υποφέρουμε εξίσου από τις ίδιες πολιτικές».

Από την άλλη, οι στρατιωτικοί βιώνουν διαρκώς την αναξιοκρατία και την αυθαιρεσία, και μάλιστα σε ένα εξαιρετικά ανθυγιεινό, επικίνδυνο περιβάλλον, «βιώνουν διαρκώς την παραβίαση του ωραρίου εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες, τα κουτσουρεμένα νυχτερινά κ.ά.».

Στη συνέχεια παρουσίασε το πλαίσιο αιτημάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων: Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης» συνταξιούχων και της ειδικής «εισφοράς αλληλεγγύης» για τους εν ενεργεία, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις κ.λπ.

Τόνισε ακόμα ότι ως στρατιωτικοί οφείλουν να στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, και κλείνοντας κάλεσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας του κλάδου στις 11 Οκτώβρη, στις 4 μ.μ. στην Παλαιά Βουλή, ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για την Εθνική Αμυνα.