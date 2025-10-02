Από την ομιλία του Βασίλη Τσιλιγιάννη, σμήναρχου ε.α.
Από την άλλη, οι στρατιωτικοί βιώνουν διαρκώς την αναξιοκρατία και την αυθαιρεσία, και μάλιστα σε ένα εξαιρετικά ανθυγιεινό, επικίνδυνο περιβάλλον, «βιώνουν διαρκώς την παραβίαση του ωραρίου εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες, τα κουτσουρεμένα νυχτερινά κ.ά.».
Στη συνέχεια παρουσίασε το πλαίσιο αιτημάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων: Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης» συνταξιούχων και της ειδικής «εισφοράς αλληλεγγύης» για τους εν ενεργεία, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις κ.λπ.
Τόνισε ακόμα ότι ως στρατιωτικοί οφείλουν να στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, και κλείνοντας κάλεσε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας του κλάδου στις 11 Οκτώβρη, στις 4 μ.μ. στην Παλαιά Βουλή, ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για την Εθνική Αμυνα.