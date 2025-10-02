Η αλληλεγγύη σας είναι η φωνή και η αντίσταση των λαών

Του αγωνιστικούς χαιρετισμούς του λαού και της εργατικής τάξης της Παλαιστίνης, που παλεύουν για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και να διεκδικήσουν την ελευθερία τους, μετέφερε στην απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας ο

Εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων και συνθημάτων για «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», μίλησε για τις 725 μέρες της σφαγής από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, για τα φριχτά εγκλήματα που διαπράττει και τη γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και των λαών της Μέσης Ανατολής, με την πλήρη υποστήριξη των ιμπεριαλιστών.

Κάνοντας τον θλιβερό απολογισμό ανέφερε ότι έχουν δολοφονηθεί πάνω από 64.000 Παλαιστίνιοι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, ενώ σε αυτούς περιλαμβάνονται 251 δημοσιογράφοι και πάνω από 1.600 εργαζόμενοι στην Υγεία.

«Η αλληλεγγύη σας δεν είναι απλώς μια λέξη», επεσήμανε και ευχαρίστησε «το ΠΑΜΕ που είναι πάντα μπροστά στις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στην Ελλάδα και διεθνώς, τα συνδικάτα, τους λαϊκούς φορείς. Αντλούμε δύναμη από εσάς. Ολοι μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τα εγκλήματα των ιμπεριαλιστών. Θα συνεχίσουμε μέχρι την αποφασιστική νίκη για τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Μην αφήνετε τη Γάζα μόνη της! Ζήτω η διεθνιστική αλληλεγγύη, ζήτω ο αγώνας των λαών!».