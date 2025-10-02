Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
Η αλληλεγγύη σας είναι η φωνή και η αντίσταση των λαών

Από τον χαιρετισμό του Μοχάμεντ Ικναΐμπι εκ μέρους της Γενικής Ενωσης Παλαιστινίων Εργατών

Του αγωνιστικούς χαιρετισμούς του λαού και της εργατικής τάξης της Παλαιστίνης, που παλεύουν για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και να διεκδικήσουν την ελευθερία τους, μετέφερε στην απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας ο Μοχάμεντ Ικναΐμπι εκ μέρους της Γενικής Ενωσης Παλαιστινίων Εργατών.

Εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων και συνθημάτων για «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», μίλησε για τις 725 μέρες της σφαγής από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, για τα φριχτά εγκλήματα που διαπράττει και τη γενοκτονία σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και των λαών της Μέσης Ανατολής, με την πλήρη υποστήριξη των ιμπεριαλιστών.

Κάνοντας τον θλιβερό απολογισμό ανέφερε ότι έχουν δολοφονηθεί πάνω από 64.000 Παλαιστίνιοι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, ενώ σε αυτούς περιλαμβάνονται 251 δημοσιογράφοι και πάνω από 1.600 εργαζόμενοι στην Υγεία.

«Η αλληλεγγύη σας δεν είναι απλώς μια λέξη», επεσήμανε και ευχαρίστησε «το ΠΑΜΕ που είναι πάντα μπροστά στις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στην Ελλάδα και διεθνώς, τα συνδικάτα, τους λαϊκούς φορείς. Αντλούμε δύναμη από εσάς. Ολοι μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τα εγκλήματα των ιμπεριαλιστών. Θα συνεχίσουμε μέχρι την αποφασιστική νίκη για τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Μην αφήνετε τη Γάζα μόνη της! Ζήτω η διεθνιστική αλληλεγγύη, ζήτω ο αγώνας των λαών!».


    

«Απορρίπτεται το νομοσχέδιο! Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές!»
Μεγάλοι χώροι δουλειάς «παρέλυσαν», νέοι απεργοί με τα σωματεία τους βγαίνουν στον αγώνα
Την πραγματικότητά τους θα την ανατρέψουμε, θα επιβάλουμε αυτά που έχουμε ανάγκη!
Οχι άλλα Τέμπη για τα κέρδη τους!
«Νέκρωσε» και το λιμάνι του Πειραιά
Χιλιάδες διαδήλωσαν στην Πάτρα ότι «σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε!»
«Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο» το μήνυμα των απεργών από τη Θεσσαλονίκη
Ηπειρος: Μεγάλοι χώροι δουλειάς «κατέβασαν ρολά», χιλιάδες στις απεργιακές συγκεντρώσεις
Μαζικό και δυναμικό απεργιακό «μπλόκο» σε Στερεά και Εύβοια
Θεσσαλία: Για τα κέρδη τους εξοντώνουν τους εργάτες και απλώνουν τη φρίκη του πολέμου
Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί, με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί!
Σε Κορωπί και Ελευσίνα
Στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο
Στους δρόμους και σε όλη την Κρήτη
Στους δρόμους και οι νησιώτες
Στα γραφεία των ξενοδόχων στην Αθήνα
Οταν στα ραντάρ υπάρχουν τα κέρδη, έρχονται για τον λαό τα νέα «Τέμπη»
Φωνή διεκδίκησης κόντρα στην εξόντωση από τις σχολικές καθαρίστριες
 Αγώνας της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα
Χιλιάδες απεργοί στους δρόμους, ένα το μήνυμα: Να αποσυρθεί το έκτρωμα, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο!
Οι ένστολοι σε κοινό αγώνα με όλο τον λαό για το δίκιο τους
Είμαστε δίπλα στους γονείς των θυμάτων, για να υπάρξει η τελική δικαίωση
Στους δρόμους και οι αυτοαπασχολούμενοι
Ολη η Βόρεια Ελλάδα «στο πόδι»: «Απορρίπτεται το τερατούργημα»
