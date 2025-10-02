Μεγάλοι χώροι δουλειάς «παρέλυσαν», νέοι απεργοί με τα σωματεία τους βγαίνουν στον αγώνα

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από μια σειρά μεγάλους χώρους δουλειάς σε όλη τη χώρα που «παρέλυσαν» χτες, λόγω της συμμετοχής χιλιάδων εργαζομένων στην απεργία. Μια συμμετοχή που φανερώνει τις δυνατότητες για απεργιακή κλιμάκωση το επόμενο διάστημα, για ακόμα μεγαλύτερη συσπείρωση στα σωματεία, για να δυναμώσει η αναμέτρηση με την εργοδοσία. Ξεχωρίζουν επίσης παραδείγματα από χώρους δουλειάς που «μέτρησαν» και νέους απεργούς, που η μάχη οργανώθηκε από σωματεία που ιδρύθηκαν το προηγούμενο διάστημα, που βρήκαν αγωνιστικό βηματισμό σε συντονισμό με κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα και Ομοσπονδίες.

Μια μάχη που κορυφώθηκε χθες τα ξημερώματα: Με απεργιακές φρουρές και εξορμήσεις, με επιτόπου σύγκρουση με την εργοδοσία και τους μηχανισμούς της, με πείσμα και επιμονή για να κάνει το βήμα έστω και ένας ακόμα εργαζόμενος σε κάθε χώρο.

Τέτοια και άλλα ελπιδοφόρα στοιχεία θα βρεθούν από σήμερα στο επίκεντρο του απολογισμού της μεγάλης μάχης, για να δυναμώσει η προετοιμασία για την επόμενη, αν και όποτε η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει το τερατούργημα για ψήφιση στη Βουλή.

Στην Αττική

Το στίγμα στην Αττική, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, δίνουν για μια ακόμα φορά οι μεγάλοι χώροι δουλειάς που «νέκρωσαν» ή υπολειτούργησαν από τη συμμετοχή στην απεργία. Ενώ και άλλοι χώροι, όπου οι εργαζόμενοι βιώνουν από πρώτο χέρι τη δουλειά - λάστιχο όπως το Εμπόριο και βλέπουν την εργοδοσία να μην κρατιέται να ψηφιστεί το 13ωρο, είχαν αισθητή άνοδο στη συμμετοχή στην απεργία.

Και στη χτεσινή απεργία το«μπλόκαρε» από άκρη σε άκρη, με τους εφοπλιστές και τους εργολάβους στη Ζώνη και το ΣΕΜΠΟ να αποδεικνύονται για μια ακόμα φορά ανίκανοι να κινήσουν έστω μια ...παλέτα. Ναυτεργάτες, λιμενεργάτες, μεταλλουργοί και ναυπηγοξυλουργοί έδειξαν ξανά ότι χωρίς αυτούς «γρανάζι δεν γυρνά», παίρνοντας τη σκυτάλη από την πρόσφατη απεργία στα βαπόρια με αφορμή το νέο εφοπλιστικό έγκλημα στην ακτοπλοΐα με θύμα έναν 20χρονο ναυτεργάτη.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή και στις αστικές συγκοινωνίες, με περίπου 1.000 οδηγούς να «σηκώνουν χειρόφρενο», κι αυτό παρά το γεγονός ότι οι διοικήσεις των σωματείων τους είχαν πάρει απόφαση μόνο για στάση εργασίας. Αποτέλεσμα αυτής της μεγάλης συμμετοχής στην απεργία ήταν να μη βγει το 70% των ενεργών βαρδιών.

Πολύ υψηλά ήταν τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία και στις Κατασκευές, τόσο στα μεγάλα εργοτάξια όσο και τη συμβατική οικοδομή. Στο 100% έφθασε η συμμετοχή στο αχανές εργοτάξιο - «σύμβολο» της κερδοφορίας και των επενδύσεων του κεφαλαίου στο Ελληνικό. Εκεί που τα ξεχειλωμένα ωράρια είναι ήδη γεγονός, με τους οικοδόμους να δηλώνουν ότι οι οικοδόμοι μαζί με το Σωματείο τους δεν συμβιβάζονται με το να μετρούν σχεδόν κάθε μέρα νεκρούς και σακατεμένους για τα χρονοδιαγράμματα των κερδών των κατασκευαστών.

Μεγάλα ποσοστά συμμετοχής σημειώθηκαν και σεόπως στηκαι τηνμε αποτέλεσμα να σταματήσει η παραγωγή, ενώ συντριπτική ήταν η συμμετοχή σε Αθηναϊκή Ζυθοποιία και ΜΕΝΝΕ (πρώην EMFI). Καθολική ήταν η συμμετοχή στα εργοστάσια μετάλλου «Παπαδάκης» και «ΝΟΕ». Στο 90% έφτασε η συμμετοχή στη φαρμακευτική εταιρεία «CANA» και μεγάλα ήταν τα ποσοστά στο εργοστάσιο της «Boehringer» και στη «Φαμάρ» Αλίμου στο 50%.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των εργαζομένων σε μια σειρά μεγάλα ξενοδοχεία του κέντρου της Αθήνας, με πιο χαρακτηριστικό το «Athens Marriot». Η συμμετοχή ήταν περίπου στο 80%, κάτι, που όπως σχολιάζουν εργαζόμενοι, «ανάγκασε» ακόμα και διευθυντές και τους προϊστάμενους να μπαίνουν και να καθαρίζουν δωμάτια! Αντίστοιχη μεγάλη συμμετοχή είχε και το κατάστημα «KFC» στη Μεταμόρφωση, με τον ...μάνατζερ της εταιρείας να μπαίνει για δουλειά.

Στίγμα έδωσαν και οι διανομείς των «e-food» και «Wolt», με τα μηχανάκια τους αραγμένα «ακυρώνοντας» τα δρομολόγια.

Στο Εμπόριο, με τα οξυμένα προβλήματα των ωραρίων - λάστιχο, των χαμηλών μισθών και της ανυπαρξίας μέτρων υγείας και ασφάλειάς, ηχηρό μήνυμα έστειλαν οι εργαζόμενοι από μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους όπως στο κατάστημα της «ΙΚΕΑ» στον Κηφισό και σε αποθήκες του «Lidl», συμμετέχοντας μαζικά στην απεργία.

Στη Θεσσαλονίκη

Στηνάμεσα ήταν τα αντανακλαστικά των Σωματείων που πραγματοποίησαν μαχητική παρέμβαση στο λιμάνι, εμποδίζονταςτο οποίο κόντρα στις αποφάσεις των ναυτεργατικών σωματείων επιχειρούσε να φορτώσει εμπορεύματα.

Αισθητά υψηλά ήταν τα ποσοστά της απεργίας σε μια σειρά κλάδους και επιχειρήσεις και στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε αρκετούς χώρους εργαζόμενοι μπήκαν στη μάχη για πρώτη φορά.

Στον κλάδο των Κατασκευών νέκρωσαν τα μεγάλα εργοτάξια, όπως του Παιδιατρικού στο Φίλυρο και του fly over, όπου οι εργαζόμενοι μέσα από συνελεύσεις είχαν πάρει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία. Επίσης στον μελετητικό όμιλο Σαμαρά, όπου η προσωρινή διοίκηση του σωματείου έδωσε τη μάχη της απεργίας με επιτυχία.

Στον κλάδο της Ενέργειας, ξεχώρισε η συμμετοχή των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, στο ΔΕΔΔΗΕ, στην ΕΝΑΟΝ (αέριο).

Στην ιδιωτική Υγεία ξεχώρισε η συμμετοχή των εργαζομένων από τις κλινικές «Κυανός Σταυρός», «Βιοκλινική», Γενική Κλινική, όπως και η παρουσία τους στη συγκέντρωση πίσω από το πανό του κλαδικού σωματείου τους.

Υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν και σε επιχειρήσεις στον κλάδο των τροφίμων - ποτών όπως ΔΕΛΤΑ, ΟΧΟΝΟΣ, ΑΡΗΣ ΦΟΥΝΤ, ΜΕΒΓΑΛ, ΚΟΥΚΑΚΙ, COCA-COLA, ενώ καθολική ήταν η συμμετοχή στο «Μύθο».

Στο Εμπόριο σημαντικά βήματα έγιναν στα καταστήματα του «ΜΑΣΟΥΤΗ» και του «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ» με νέους εργαζόμενους να προστίθενται στη στρατιά των απεργών.

Στις επιχειρήσεις πληροφορικής, με τη γενιά των νέων εργαζομένων στην πρώτη γραμμή των νέων τεχνολογιών, το κύμα της απεργίας έφτασε σε BETA, ΕΚΕΤΑ, Chubb, Intrasoft, Epsilon net, Kenotom, Accenture, Campeon, OTS, Nvision, Deloitte, Cosmote, OTE και DT, ενώ στην απεργία συμμετείχαν και οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα, όπως Avendo, Task us, Teleperformance και Helpsense.

Και στο φάρμακο, οι εργαζόμενοι έδωσαν δυναμικό απεργιακό μήνυμα σε «Pfizer», «Selfar», «smile», «Lelo».

Σημαντική απεργιακή μάχη δόθηκε και σε επιχειρήσεις στον κλάδο του μετάλλου, όπως ΣΙΔΕΝΟΡ, ΕΡΛΙΚΟΝ, ΑΛΟΥΜΙΛ, ΜΙΛΚΠΛΑΝ, ΚΑΥΚΑΣ, ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ΕΛΒΙΑΛ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΥΛΙΚΟΝ κ.ά.

Ο επισιτισμός - τουρισμός για άλλη μια φορά έστειλε δυνατό μήνυμα και μέσα από τη συμμετοχή των διανομέων στην απεργία, αλλά και μέσα από τη συμμετοχή των ξενοδοχοϋπαλλήλων στα διάφορα πόστα, με πρωτοπόρες τις καμαριέρες.

Από τα ξημερώματα άλλωστε η μάχη των σωματείων δινόταν σε επιχειρήσεις όπως του «Μασούτη» Βορείου Ελλάδος, στο ξενοδοχείο ΜΕΤ, στην «beta cae systems». Ειδικά στην τελευταία, οι απεργοί κινητοποιήθηκαν και για έναν επιπλέον λόγο, αφού μόλις προχθές πληροφορήθηκαν την απόλυση συναδέλφισσάς τους με πάνω από 20 χρόνια στην εταιρεία, χωρίς καμία προειδοποίηση και με αφηρημένες δικαιολογίες και προσχήματα από την εργοδοσία.

Ο CEO σε ρόλο ...σταθμάρχη του Μετρό

Σε πολύ υψηλά ποσοστά βρέθηκε η συμμετοχή των εργαζομένων στις μεταφορές στη Θεσσαλονίκη. Σε ΟΣΕ, ΟΑΣΘ και Μετρό οι εργαζόμενοι απήργησαν μαζικά, παρά τις προσπάθειες απεργοσπασίας από την εργοδοσία.

Στο Μετρό η εταιρεία προσπάθησε να επιβάλει την εικόνα ομαλής λειτουργίας, χωρίς δήθεν επιπτώσεις από τη συμμετοχή των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της προσπάθειας απεργοσπασίας είδαμε μέχρι και διευθυντικά στελέχη σε ρόλο ...σταθμαρχών να πηγαίνουν στις 5.15 π.μ. και να ανοίγουν τους σταθμούς Αγίας Σοφίας και Ευκλείδη. Επειδή όμως όπως φαίνεται τα διευθυντικά στελέχη δεν επαρκούν για να καλύψουν όλα τα πόστα, τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν χωρίς συνοδούς τρένων.

«Η απεργία μας πέτυχε και είναι μαζική! Οσο και να προσπαθούν να κρύψουν την αλήθεια με ανακοινώσεις για ανοιχτούς σταθμούς, η πραγματικότητα είναι μία: Για να ανοίξουν τους σταθμούς, επιστράτευσαν μέχρι και τον CEO, να ανοίξει σταθμό», αναφέρει το Σωματείο, σημειώνοντας πως τέσσερις σταθμοί έμειναν για ώρες κλειστοί γιατί δεν υπήρχαν εργαζόμενοι να τους ανοίξουν. «Η εικόνα των άδειων, από εργαζόμενους, σταθμών και συρμών μιλάει από μόνη της. Οι εργαζόμενοι του Μετρό μπαίνουμε μπροστά για όλη την κοινωνία και φωνάζουμε: Δεν θα ανεχτούμε τη δουλειά ήλιο με ήλιο. Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο - έκτρωμα για το 13ωρο».

Στη Στερεά - Εύβοια

Χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη Στερεά και την Εύβοια είναι η μεγάλη συμμετοχή σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας, των Οινοφύτων και του Σχηματαρίου, όπως στην Coca-Cola, όπου η απεργία ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης, με το Σωματείο και εργαζόμενους να βρίσκονται στην πύλη του εργοστασίου στις αλλαγές της βάρδιας περιφρουρώντας την απεργία τους. Επίσης πολύ μεγάλη, αγγίζοντας το 100%, ήταν η συμμετοχή σε Knor, Dasyc, «Κορωνάκης», ενώ μεγάλα ποσοστά καταγράφηκαν και στη «Μόρνος», όπου επίσης το σωματείο και οι εργαζόμενοι περιφρούρησαν τα ξημερώματα την απεργία τους. Σημαντικά ποσοστά καταγράφηκαν και σε άλλους χώρους δουλειάς της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής, αλλά και στους οικοδόμους.

Μεγάλη ήταν επίσης η συμμετοχή στην απεργία των εργαζομένων στο πτηνοσφαγείο της HQF (Μιμίκος) στην Εύβοια, καθώς και η συμμετοχή των δασεργατών του προγράμματος για την αποκατάσταση του καμένου δάσος στη Βόρεια Εύβοια. Επίσης ξεχωρίζει η συμμετοχή στην απεργία και η οργανωμένη παρουσίαση στη συγκέντρωση της Λαμίας, των εργαζομένων και του Σωματείου τους στην πολυεθνική της «Mondelez» (πρώην «Τσιπίτα»).

Στην Ηπειρο

«Καρδιά» του απεργιακού κύματος στην Ηπειρο αποτέλεσαν οι εργάτες στο «ΖΑΓΟΡΙ», στη «HELP» και στη «ΔΩΔΩΝΗ» στα Γιάννενα, όπως κι οι οικοδόμοι και δεκάδες ακόμη εργαζόμενοι από το εργοτάξιο κατασκευής του αγωγού ύδρευσης Αρτας - Πρέβεζας - Λευκάδας της «ΤΕΡΝΑ».

Στα Γιάννενα στις πύλες τηςαπεργιακές φρουρές του Εργατικού Κέντρου στάθηκαν από νωρίς, στο πλευρό του επιχειρησιακού σωματείου. Εκεί όπου, μόλις πριν λίγες μέρες, η εργοδοσίαεπιχειρώντας να εμποδίσει τη συνδικαλιστική δράση. Η χθεσινή απάντηση ήταν αποστομωτική: Κανείς εργάτης δεν μπήκε για δουλειά.

Μαχητική περιφρούρηση στήθηκε από τα ξημερώματα και στις ιχθυοκαλλιέργειες της «Avramar» στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, όπου δεκάδες απεργοί στάθηκαν στο πλευρό των εργατών, δίνοντας αποστομωτική απάντηση στην εργοδοσία που τις προηγούμενες μέρες είχε επιχειρήσει να διαλύσει τη Γενική Συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου «ΝΗΡΕΥΣ», φτάνοντας μέχρι και σε επίθεση στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Θεσπρωτίας.

Στην Πάτρα

Στην Πάτρα, τα συνδικάτα βρέθηκαν πριν από το πρώτο φως της μέρας έξω από εργοστάσια τροφίμων και επεξεργασίας μετάλλου στη ΒΙΠΕ, σε εμπορικές αλυσίδες και σούπερ μάρκετ στην πόλη, στον ΤΙΤΑΝ αλλά και σε εργοτάξια κατασκευών.

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία εκφράστηκε π.χ. στα έργα στην Εθνική οδό Πατρών - Πύργου που «νέκρωσαν», ενώ πολύ μεγάλη ήταν η συμμετοχή και στη συμβατική οικοδομή.

Επίσης, τα βαπόρια έμειναν δεμένα στο λιμάνι, ενώ μαζική ήταν η συμμετοχή στην απεργία από εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλου αλλά και τροφίμων - ποτών στη ΒΙΠΕ, όπως και στον σιδηρόδρομο.

Στον νομό Αρκαδίας έκλεισε το εργοτάξιο των ΑΠΕ της AVAX, ενώ συμμετοχή υπήρχε από χώρους δουλειάς και στη ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Στην Αιτωλοακαρνανία, μαζική συμμετοχή στην απεργία εκφράστηκε στον κλάδο των κατασκευών, με χώρους όπως το εργοτάξιο της ΤΕΡΝΑ στην Αλευράδα να «νεκρώνουν».

Στη Θεσσαλία

Από τα χαράματα το Εργατικό Κέντρο Λάρισας μαζί με τα σωματεία βρέθηκαν στις απεργιακές φρουρές στις πύλες μεγάλων εργασιακών χώρων, μεταφέροντας το κάλεσμα του απεργιακού ξεσηκωμού.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στην απεργία σε εργοστάσια από τον κλάδο των Κατασκευών όπως ο «ΑΡΜΟΣ» και η «AlfaWood», σε εργοστάσια του Μετάλλου όπως η «Intrakat», του Φαρμάκου όπως η «Rontis» και η «ΠΡΟΣΥΦΛΑ», ενώ τα γιαπιά της πόλης νέκρωσαν.

Στον Βόλο, από το πρωί το Συνδικάτο Μετάλλου βρέθηκε στην πύλη της βιομηχανίας «ΜΕΤΚΑ» όπου οι εργαζόμενοι απέργησαν μαζικά. Το ίδιο και οι δεκάδες διανομείς απεργοί της «e-food», οι οποίοι ξεσήκωσαν με τις κόρνες από τα μηχανάκια τους τη συγκέντρωση.