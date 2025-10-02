Την πραγματικότητά τους θα την ανατρέψουμε, θα επιβάλουμε αυτά που έχουμε ανάγκη!

«Η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία και η μαζική συμμετοχή στα απεργιακά συλλαλητήρια επιβεβαιώνουν ότι αυτό το άθλιο νομοσχέδιο έχει απορριφθεί από το σύνολο των συνδικάτων και των εργαζομένων στη χώρα μας», σημείωσε αρχικά στην ομιλία του ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας.

Ακόμα, συνέχισε, και «στην προσχηματική δημόσια διαβούλευση, με πάνω από 12.000 συμμετοχές, δεν βρέθηκε εργαζόμενος ή σωματείο να στηρίξει αυτό το αντεργατικό έκτρωμα. Πρέπει να ψάξει στην ...Τεχνητή Νοημοσύνη η κυβέρνηση για να βρει εργαζόμενο που συμφωνεί μαζί της. Το αντίθετο, σε αυτούς που άνοιξε η όρεξη για νέες, ακόμα μια επώδυνες αλλαγές είναι οι εργοδότες, που ζητούν 16 ώρες δουλειάς την ημέρα και σπαστά 13ωρα.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων».

Απέτυχαν να θολώσουν τα νερά

Και συνέχισε λέγοντας:

«Η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη, γιατί απέτυχε να θολώσει τα νερά, απέτυχε να μας κοροϊδέψει. Στην αρχή ξαμολήθηκαν τα κυβερνητικά στελέχη και οι γνωστοί κολαούζοι του συστήματος και προσπαθούσαν να κάνουν το άσπρο μαύρο, να ξεχάσουμε σε τι συνθήκες ζούμε, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε, να μεταφερθούμε ούτε λίγο ούτε πολύ σε μια εικονική, παραμυθένια πραγματικότητα.





Από κοντά σιγοντάρησαν καιπου έχουν στηρίξει την αντεργατική πολιτική και τα αντεργατικά μέτρα μέχρι κεραίας.

Η ηγεσία της ΓΣΕΕ (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ και οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ) ψάχνει να βρει θετικά σημεία στο νομοσχέδιο - τερατούργημα για το 13ωρο. Οπως ακριβώς κάνει ένας ικανότατος μεγαλοδικηγόρος, που ψάχνει στοιχεία για να αθωώσει το κακούργημα.

Το τελευταίο διάστημα όμως και αφού όλοι αυτοί έφαγαν τα μούτρα τους, προσπαθούν να θάψουν την απεργία, την πολεμούν. Δεν είναι τυχαία η στάση των εφημερίδων όλων του αστικού πολιτικού συστήματος και του οπορτουνισμού, που δεν βρίσκει χώρο να γράψει μια κουβέντα για την απεργία και τους αγώνες μας. Ντροπή τους.

Το κάνουν όχι μόνο γιατί έχουν τη φωλιά τους λερωμένη, αλλά και γιατί συμφωνούν με τη στρατηγική που υλοποιεί η ΝΔ. Ολοι αυτοί μαζί έχουν δημιουργήσει τη βάρβαρη πραγματικότητα που φέρνει οδυνηρές συνέπειες στη ζωή των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των αγροτών που παλεύουν "με νύχια και με δόντια" να μείνουν νοικοκύρηδες στον τόπο τους, των επαγγελματοβιοτεχνών, της νεολαίας, των συνταξιούχων. Το προκλητικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ξεκοκάλισμα εκατομμυρίων ευρώ από τα τσιράκια της ΝΔ και των άλλων αστικών κομμάτων φέρνει στην επιφάνεια την μπόχα ενός συστήματος που σαπίζει, που δεν μπορεί να ικανοποιήσει ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες της πλειοψηφίας του λαού.

Η πραγματικότητά τους τσακίζει τις ζωές μας

Η πραγματικότητα, που επικαλούνται οι κυβερνώντες ξεδιάντροπα για να κάνουν νόμο τη 13ωρη εργασία, δεν έχει προκύψει από παρθενογένεση. Είναι αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής, που δίνει "γην και ύδωρ" στο κεφάλαιο για την κερδοφορία του.

Ο ΣΕΒ, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες δίνουν τις παραγγελίες τους και οι κυβερνήσεις, προηγούμενες και η σημερινή, τις υλοποιούν. Τσακίζουν τη ζωή μας, γι' αυτό δεν μας φτάνει ο μισθός να βγάλουμε τον μήνα, τρέμουμε όταν έρχεται η ώρα να πάμε στο σούπερ μάρκετ και η λίστα με τα ψώνια ψαλιδίζεται ολοένα και περισσότερο, έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε καθημερινά Τέμπη με νεκρούς και σακατεμένους.

Για τα κέρδη τους λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, στη λογική του κόστους - οφέλους που σημαίνει ότι η ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών πάει περίπατο.

Η εξοργιστική στάση της "Hellenic Train" απέναντι στον Ν. Τσακλίδη, εργαζόμενο στον σιδηρόδρομο και συγγενή θύματος των Τεμπών, που διεκδίκησε την αυτονόητη εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, δείχνει ότι η μεγαλοεργοδοσία με τη στήριξη του αστικού κράτους δεν σταματά πουθενά.

Ολα στον βωμό των κερδών.

Η ίδια, κομμένη και ραμμένη στα δικά τους μέτρα, πραγματικότητα αρνείται στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι το αίτημα εκταφής του παιδιού του για να μάθει πώς έχασε τη ζωή του και να μη συγκαλυφθούν οι ευθύνες των υπευθύνων.

Σκληροί απέναντι στα συνδικάτα, πολύ ...ευαίσθητοι στον εγκληματία ναζί

Ομως η πραγματικότητά τους γίνεται πολύ ευαίσθητη ώστε να αποφυλακίσει τον εγκληματία ναζί της Χρυσής Αυγής Μιχαλολιάκο. Αντιθέτως, γίνεται πολύ σκληρή απέναντι στα συνδικάτα, στους απεργούς, σε όσους διεκδικούν και αμφισβητούν το δίκαιο των αφεντικών. Απέναντι στα αιτήματα των εργαζομένων, των συνταξιούχων για αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, στην πρόσληψη καθηγητών, δασκάλων, γιατρών για τις ανάγκες του λαού, ορθώνεται τείχος.

Μας ζαλίζουν λέγοντας ξανά και ξανά ότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Ομως το χρήμα ρέει άφθονο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, τους πολεμικούς εξοπλισμούς, για τη στήριξη των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και πολέμων.

Κλιμακώνουμε την αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης

Τα δικά τους έργα, η δικιά τους πραγματικότητα εμπλέκει όλο και πιο βαθιά τον λαό μας στους κινδύνους των ιμπεριαλιστικών πολέμων, κλείνει τα μάτια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και δίνει στήριξη στον εγκληματία Νετανιάχου και στο κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ.

Ευτυχώς ο λαός μας και οι λαοί του κόσμου δεν είναι σαν τα μούτρα τους. Ορθώνουν το ανάστημά τους, αγωνίζονται, διεκδικούν τις ανάγκες τους, εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης.

Κλιμακώνουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Παλαιστίνης και απαιτούμε από την κυβέρνηση της ΝΔ να αναγνωρίσει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατ. Ιερουσαλήμ.

Μπροστά μας έχουμε μεγάλες μάχες

Την πραγματικότητά τους θα την ανατρέψουμε. Με τον αγώνα μας θα επιβάλουμε αυτά που έχουμε ανάγκη.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με νέα απεργία όταν η κυβέρνηση καταθέσει αυτό το αντεργατικό έκτρωμα. Κανένας εφησυχασμός. Τώρα πρέπει να δυναμώσουν κι άλλο τα συνδικάτα, να πολλαπλασιαστούν οι μαζικές συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς.

Μπροστά μας έχουμε μεγάλες μάχες. Η επίθεση θα συνεχιστεί, στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, στο παραπέρα χτύπημα των συμβάσεων.

Ετσι γίνεται σ' αυτό το σύστημα, ο ένας νόμος προετοιμάζει τον επόμενο. Αλλά εμείς δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Θα οργανώσουμε την απεργιακή κλιμάκωση του αγώνα. Σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, πανελλαδικά.

Για τη διαμόρφωση ενός εργατικού - λαϊκού κινήματος που δεν θα εγκλωβίζεται στα αδιέξοδα της κυβερνητικής εναλλαγής, αλλά θα αναμετρηθεί με την καπιταλιστική βαρβαρότητα και την κυριαρχία των μονοπωλίων.

Δεν είμαστε από αυτούς που τα παρατάνε, που απογοητεύονται. Στον τελικό λογαριασμό θα βάλουμε εμείς τη δική μας σφραγίδα. Ενας - ένας ξεχωριστά και όλοι μαζί σαν μια γροθιά που θα κάνει τα όνειρά μας και τα όνειρα των παιδιών μας πραγματικότητα.

Να ζούμε σαν άνθρωποι τον 21ο αιώνα. Να δουλεύουμε σαν άνθρωποι και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε και να μη μας φτάνουν για να ζούμε!

Ολοι στον αγώνα και την κλιμάκωση της πάλης».