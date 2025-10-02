Φωνή διεκδίκησης κόντρα στην εξόντωση από τις σχολικές καθαρίστριες

Την πολιτική της κυβέρνησης, που αντιμετωπίζει ως «κόστος» τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που κρατάνε τα σχολεία καθαρά και τα παιδιά του λαού ασφαλή, κατήγγειλε η

«Μας προσλαμβάνει με κουτσουρεμένες συμβάσεις. Χωρίς δικαιώματα. Μας πληρώνει με μισθούς πείνας. Μας βάζει να δουλεύουμε χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Μας πετάει κάθε χρόνο για δύο μήνες στο ταμείο ανεργίας, σαν αναλώσιμες, με την προπληρωμένη κάρτα, να μην μπορούμε να καλύψουμε ούτε τα βασικά για την επιβίωσή μας», σημείωσε περιγράφοντας την αθλιότητα που ζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου.

Μιλώντας για το αίσχος της 13ωρης δουλειάς, έφερε μάλιστα μια σειρά από παραδείγματα με εργατικά «ατυχήματα» από την εξοντωτική δουλειά με διπλοβάρδιες, κατάσταση που θα γίνει ακόμα χειρότερη για τους εργαζόμενους. «Μας λένε», τόνισε, «ότι αυξάνεται η παραγωγικότητα! Η παραγωγικότητα ποιων; Αυτών που ήδη καθαρίζουν χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα» μέσα σε λίγες ώρες; «Δεν είμαστε μηχανές, είμαστε άνθρωποι».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μαζικοποίηση του σωματείου, λέγοντας ότι δεκάδες εργαζόμενοι έχουν γίνει μέλη του τους τελευταίους μήνες και «σήμερα, πρώτη φορά, βρίσκονται με το πανό του Σωματείου στην απεργιακή συγκέντρωση και διεκδικούν το αυτονόητο. Να έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά και όλα όσα έχουμε ανάγκη σήμερα».





«Αν νομίζουν ότι θα μας κρατήσουν στη σιωπή, κάνουν λάθος!», υπογράμμισε. «Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, δεν θα δεχτούμε να μας γυρίσουν πίσω στη σκλαβιά! Είμαστε εδώ. Είμαστε πολλοί. Είμαστε δυνατοί. Σηκώνουμε το ανάστημά μας, παλεύουμε, φωνάζουμε, για εμάς, για τα παιδιά μας, για το μέλλον μας!».