Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Χιλιάδες διαδήλωσαν στην Πάτρα ότι «σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε!»

«Σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε, οι εργαζόμενοι δεν είμαστε μηχανές!», τόνισαν αποφασιστικά και στην Πάτρα χιλιάδες απεργοί εργατοϋπάλληλοι, από τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση Εργατικού Κέντρου και συνδικάτων.

«Δεν θα δείξουμε καμιά ανοχή στη βαρβαρότητα», τονίστηκε και από τα μικρόφωνα της συγκέντρωσης, καταδικάζοντας τις Οδηγίες της ΕΕ που υλοποιούν όλες οι έως και σήμερα ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, φέρνοντας νομοσχέδια και μέτρα όπως το 13ωρο και άλλα.

Το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση έδωσε και ο Δημήτρης Αρβανιτάκης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στο πλευρό των συγκεντρωμένων, στηρίζοντας και την απεργία με πολυμελή αντιπροσωπεία της με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, βρέθηκε και η δημοτική αρχή Πάτρας.

Για την υπεράσπιση των κερδών...

Τα ζητήματα που «καίνε» τον εργαζόμενο καθημερινά μέσα κι έξω από τους χώρους δουλειάς αναδείχτηκαν και στην κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση, από τον Γιώργο Σταθόπουλο, οργανωτικό γραμματέα του Εργατικού Κέντρου.

Μίλησε για τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου για το 13ωρο, ενώ χαιρετίζοντας την απεργιακή συμμετοχή στάθηκε και στον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών. Εξήγησε ότι ήδη εργαζόμενοι δουλεύουν με διαφορετικούς όρους δουλειάς λόγω και της εποχικότητας, με επιπτώσεις όχι μόνο στις μισθολογικές διαφορές τους, αλλά και στα συνολικότερα ασφαλιστικά κ.ά. δικαιώματά τους, με την κατάσταση βάσει και του νέου νομοσχεδίου να χειροτερεύει.


Είπε ότι τη λεγόμενη «ελευθερία στους χώρους δουλειάς» οι εργαζόμενοι τη βίωσαν για τα καλά στις πυρκαγιές του Αυγούστου, όταν το «112» καλούσε για εκκενώσεις οικισμών και χωριών περιμετρικά της ΒΙΠΕ και δεν «έβλεπε» τους χιλιάδες εργαζόμενους που δούλευαν στα εργοστάσια εντός αυτής, την ώρα που οι φλόγες ήταν εντός των ορίων της. Και ανέδειξε ότι η ζωή των εργαζομένων μπήκε σε κίνδυνο για να μη σταματήσει η παραγωγή, για να βγουν οι παραγγελίες, να μη χάσουν κέρδη οι επιχειρηματικοί όμιλοι, με τις πλάτες της κυβέρνησης.

Νωρίτερα χαιρετισμό απηύθυνε ο Ανέστης Τριάντης, πρόεδρος του Σωματείου Μετάλλου και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, που στάθηκε και στα εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, τα οποία θα ενταθούν και με την αύξηση των ωρών εργασίας.

Από το Συνδικάτο Οικοδόμων εκ μέρους του ΔΣ του χαιρέτισε ο Νίκος Σαράντης. Στάθηκε και στις σκληρές συνθήκες δουλειάς σε έργα και οικοδομές, εξηγώντας τις επιπτώσεις και από την αύξηση των ωρών εργασίας, καλώντας σε συνέχεια της οργάνωσης της πάλης των εργαζομένων μέσα από τα συνδικάτα τους και το ΕΚΠ. Απαίτησε επίσης να αποσυρθεί η δίωξη κατά μέλους της Διοίκησης του Συνδικάτου Οικοδόμων από την εργοδοσία της «Unisol», σε δικαστήριο που εκδικαζόταν χτες για παλαιότερες κινητοποιήσεις στον χώρο, όταν μάλιστα τότε είχε απειληθεί και με απόλυση ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής.

Εκ μέρους του ΝΤ ΑΔΕΔΥ χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρός του Ηλίας Σκεπετάρης.

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε μεγάλη πορεία στους δρόμους της πόλης. Με το πανό του ΕΚΠ μπροστά, με χιλιάδες να φωνάζουν δυνατά «7ωρο - 5ήμερο σταθερή δουλειά, αυτό ζητάει η εργατιά», αλλά και «κανονικότητα δεν είναι η σκλαβιά, καμιά θυσία για τα αφεντικά».

Μαζί με αυτά και συνθήματα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, όπως «δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», που ξεσήκωσαν την πόλη σε ένα μεγάλο απεργιακό «ποτάμι».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
«Απορρίπτεται το νομοσχέδιο! Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές!»
Μεγάλοι χώροι δουλειάς «παρέλυσαν», νέοι απεργοί με τα σωματεία τους βγαίνουν στον αγώνα
Την πραγματικότητά τους θα την ανατρέψουμε, θα επιβάλουμε αυτά που έχουμε ανάγκη!
Οχι άλλα Τέμπη για τα κέρδη τους!
«Νέκρωσε» και το λιμάνι του Πειραιά
«Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο» το μήνυμα των απεργών από τη Θεσσαλονίκη
Ηπειρος: Μεγάλοι χώροι δουλειάς «κατέβασαν ρολά», χιλιάδες στις απεργιακές συγκεντρώσεις
Μαζικό και δυναμικό απεργιακό «μπλόκο» σε Στερεά και Εύβοια
Θεσσαλία: Για τα κέρδη τους εξοντώνουν τους εργάτες και απλώνουν τη φρίκη του πολέμου
Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί, με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί!
Σε Κορωπί και Ελευσίνα
Στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο
Στους δρόμους και σε όλη την Κρήτη
Στους δρόμους και οι νησιώτες
Στα γραφεία των ξενοδόχων στην Αθήνα
Η αλληλεγγύη σας είναι η φωνή και η αντίσταση των λαών
Οταν στα ραντάρ υπάρχουν τα κέρδη, έρχονται για τον λαό τα νέα «Τέμπη»
Φωνή διεκδίκησης κόντρα στην εξόντωση από τις σχολικές καθαρίστριες
 Αγώνας της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα
Χιλιάδες απεργοί στους δρόμους, ένα το μήνυμα: Να αποσυρθεί το έκτρωμα, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο!
Οι ένστολοι σε κοινό αγώνα με όλο τον λαό για το δίκιο τους
Είμαστε δίπλα στους γονείς των θυμάτων, για να υπάρξει η τελική δικαίωση
Στους δρόμους και οι αυτοαπασχολούμενοι
Ολη η Βόρεια Ελλάδα «στο πόδι»: «Απορρίπτεται το τερατούργημα»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ