Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Είμαστε δίπλα στους γονείς των θυμάτων, για να υπάρξει η τελική δικαίωση

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογράφει στο βιβλίο αλληλεγγύης για τον Π. Ρούτσι

PLATANIAS APOSTOLIS

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογράφει στο βιβλίο αλληλεγγύης για τον Π. Ρούτσι
Οταν η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση έφτασε στο Σύνταγμα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατευθύνθηκε στο σημείο που πραγματοποιεί απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, όπου συναντήθηκε με την Ελένη Βασάρα, γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τον Γιώργο Τσακλίδη και άλλους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, ενώ στο βιβλίο αλληλεγγύης έγραψε και το ακόλουθο μήνυμα:

«Στον αγωνιστή πατέρα Πάνο Ρούτσι, με ευχές για δύναμη!

Είμαστε μαζί σου! Ολος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου. Μέχρι την τελική δικαίωση! Μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί.

Για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα! Με εκτίμηση και αλληλεγγύη».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε:

«Αυτές οι ώρες δεν είναι για λόγια. Είναι ώρες αγώνα, αλληλεγγύης σε όλους τους εργαζόμενους που αυτή τη μέρα είναι σε απεργία, αλλά και αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, σε όλους τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Από την πρώτη μέρα είμαστε μαζί τους, θα είμαστε μέχρι τέλους μαζί τους, για να κάτσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί, για να υπάρξει η τελική δικαίωση».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
