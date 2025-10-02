ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Είμαστε δίπλα στους γονείς των θυμάτων, για να υπάρξει η τελική δικαίωση

PLATANIAS APOSTOLIS

Οταν η μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση έφτασε στο Σύνταγμα, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕκατευθύνθηκε στο σημείο που πραγματοποιεί απεργία πείνας οόπου συναντήθηκε με τηνγραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τονκαι άλλους, ενώ στο βιβλίο αλληλεγγύης έγραψε και το ακόλουθο μήνυμα:

«Στον αγωνιστή πατέρα Πάνο Ρούτσι, με ευχές για δύναμη!

Είμαστε μαζί σου! Ολος ο ελληνικός λαός είναι μαζί σου. Μέχρι την τελική δικαίωση! Μέχρι να καθίσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί.

Για να μην έχουμε ξανά τέτοια εγκλήματα! Με εκτίμηση και αλληλεγγύη».

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε:

«Αυτές οι ώρες δεν είναι για λόγια. Είναι ώρες αγώνα, αλληλεγγύης σε όλους τους εργαζόμενους που αυτή τη μέρα είναι σε απεργία, αλλά και αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, σε όλους τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών. Από την πρώτη μέρα είμαστε μαζί τους, θα είμαστε μέχρι τέλους μαζί τους, για να κάτσουν όλοι οι ένοχοι στο σκαμνί, για να υπάρξει η τελική δικαίωση».