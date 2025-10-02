Πέμπτη 2 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Στους δρόμους και οι νησιώτες

ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ
Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

Στην Κέρκυρα, μαζική ήταν η απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου, ενώ για άλλη μια φορά βρέθηκαν στο επίκεντρο οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, που ξέρουν καλά τι σημαίνει ατελείωτες ώρες δουλειάς. Είχε προηγηθεί από τα χαράματα η μάχη της περιφρούρησης της απεργίας σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπως στο «Dreams» και στον «Αίολο». Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση ήταν ο Σταμάτης Πελάης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και του Συνδικάτου Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Οι εκατοντάδες απεργοί έδωσαν μαχητική απάντηση και στην πρόκληση της δημοτικής αρχής Κεντρικής Κέρκυρας, που έστειλε πρόστιμο 2.000 ευρώ στο Εργατικό Κέντρο με πρόσχημα την «αφισορρύπανση» στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την απεργία. Εξω από το παλιό δημαρχείο οι απεργοί έσκισαν αντίγραφα του προστίμου και κρέμασαν πανό που έγραφε: «Δήμαρχε, οι αφίσες και το δίκιο των εργατών φωτίζουν τη ζωή - την πόλη ρυπαίνει η πολιτική σας και το σάπιο σύστημα που υπηρετείτε».

Αντίστοιχα μαζική και μαχητική ήταν η απεργιακή συγκέντρωση στη Λευκάδα, στην πλατεία Αγίου Μήνα.

Στη μάχη της απεργιακής περιφρούρησης σε μεγάλα σούπερ μάρκετ βρέθηκαν από νωρίς το πρωί χθες το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου και συνδικάτα του νησιού. Τα καράβια έμειναν δεμένα στο λιμάνι, ενώ συμμετοχή στην απεργία υπήρχε και από τον χώρο του Εμπορίου (σούπερ μάρκετ, όπως «Lidl» κ.λπ.), αλλά και σε ξενοδοχεία, αεροδρόμιο, δασκάλους και καθηγητές. Η απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγίου Μάρκου, όπου την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΕΚΖ Γιώργος Κωνσταντίνου.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Στην Κεφαλονιά δεν έπεσε ...μυστριά σε μια σειρά δημοτικά έργα στο Αργοστόλι, με εργαζόμενους να σπάνε την τρομοκρατία εργολάβων και δημοτικής αρχής, που καλούσαν σε ανοιχτή απεργοσπασία προκειμένου τα έργα να συνεχιστούν και χθες. Τα καράβια σε Σάμη και Πόρο έμειναν δεμένα, ενώ η απεργιακή συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Βαλλιάνου, με ομιλία από τον πρόεδρο του ΕΚ Σπύρο Καμπίτση.

Εκατοντάδες ήταν οι απεργοί και στη συγκέντρωση του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, στη Μυτιλήνη, στην πλατεία Σαπφούς. Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Γιάννη Ζαφειρίου, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, και ακολούθησε πορεία στους δρόμους και στην αγορά της Μυτιλήνης.

Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε Σάμο, Ικαρία, Χίο, Νάξο, Σαντορίνη, Ρόδο και άλλα νησιά.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
«Απορρίπτεται το νομοσχέδιο! Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές!»
Μεγάλοι χώροι δουλειάς «παρέλυσαν», νέοι απεργοί με τα σωματεία τους βγαίνουν στον αγώνα
Την πραγματικότητά τους θα την ανατρέψουμε, θα επιβάλουμε αυτά που έχουμε ανάγκη!
Οχι άλλα Τέμπη για τα κέρδη τους!
«Νέκρωσε» και το λιμάνι του Πειραιά
Χιλιάδες διαδήλωσαν στην Πάτρα ότι «σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε!»
«Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο» το μήνυμα των απεργών από τη Θεσσαλονίκη
Ηπειρος: Μεγάλοι χώροι δουλειάς «κατέβασαν ρολά», χιλιάδες στις απεργιακές συγκεντρώσεις
Μαζικό και δυναμικό απεργιακό «μπλόκο» σε Στερεά και Εύβοια
Θεσσαλία: Για τα κέρδη τους εξοντώνουν τους εργάτες και απλώνουν τη φρίκη του πολέμου
Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί, με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί!
Σε Κορωπί και Ελευσίνα
Στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο
Στους δρόμους και σε όλη την Κρήτη
Στα γραφεία των ξενοδόχων στην Αθήνα
Η αλληλεγγύη σας είναι η φωνή και η αντίσταση των λαών
Οταν στα ραντάρ υπάρχουν τα κέρδη, έρχονται για τον λαό τα νέα «Τέμπη»
Φωνή διεκδίκησης κόντρα στην εξόντωση από τις σχολικές καθαρίστριες
 Αγώνας της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα
Χιλιάδες απεργοί στους δρόμους, ένα το μήνυμα: Να αποσυρθεί το έκτρωμα, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο!
Οι ένστολοι σε κοινό αγώνα με όλο τον λαό για το δίκιο τους
Είμαστε δίπλα στους γονείς των θυμάτων, για να υπάρξει η τελική δικαίωση
Στους δρόμους και οι αυτοαπασχολούμενοι
Ολη η Βόρεια Ελλάδα «στο πόδι»: «Απορρίπτεται το τερατούργημα»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ