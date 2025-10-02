Στους δρόμους και οι νησιώτες

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

Στην Κέρκυρα, μαζική ήταν η απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου, ενώ για άλλη μια φορά βρέθηκαν στο επίκεντρο οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, που ξέρουν καλά τι σημαίνει ατελείωτες ώρες δουλειάς. Είχε προηγηθεί από τα χαράματα η μάχη της περιφρούρησης της απεργίας σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, όπως στο «Dreams» και στον «Αίολο». Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση ήταν ο Σταμάτης Πελάης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου και του Συνδικάτου Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Οι εκατοντάδες απεργοί έδωσαν μαχητική απάντηση και στην πρόκληση της δημοτικής αρχής Κεντρικής Κέρκυρας, που έστειλε πρόστιμο 2.000 ευρώ στο Εργατικό Κέντρο με πρόσχημα την «αφισορρύπανση» στο πλαίσιο της ενημέρωσης για την απεργία. Εξω από το παλιό δημαρχείο οι απεργοί έσκισαν αντίγραφα του προστίμου και κρέμασαν πανό που έγραφε: «Δήμαρχε, οι αφίσες και το δίκιο των εργατών φωτίζουν τη ζωή - την πόλη ρυπαίνει η πολιτική σας και το σάπιο σύστημα που υπηρετείτε».

Αντίστοιχα μαζική και μαχητική ήταν η απεργιακή συγκέντρωση στη Λευκάδα, στην πλατεία Αγίου Μήνα.

Στη μάχη της απεργιακής περιφρούρησης σε μεγάλα σούπερ μάρκετ βρέθηκαν από νωρίς το πρωί χθες το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου και συνδικάτα του νησιού. Τα καράβια έμειναν δεμένα στο λιμάνι, ενώ συμμετοχή στην απεργία υπήρχε και από τον χώρο του Εμπορίου (σούπερ μάρκετ, όπως «Lidl» κ.λπ.), αλλά και σε ξενοδοχεία, αεροδρόμιο, δασκάλους και καθηγητές. Η απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγίου Μάρκου, όπου την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΕΚΖ Γιώργος Κωνσταντίνου.

Στηνδεν έπεσε ...μυστριά σε μια σειρά δημοτικά έργα στο Αργοστόλι, με εργαζόμενους να σπάνε την τρομοκρατία εργολάβων και δημοτικής αρχής, που καλούσαν σε ανοιχτή απεργοσπασία προκειμένου τα έργα να συνεχιστούν και χθες. Τα καράβια σε Σάμη και Πόρο έμειναν δεμένα, ενώ η απεργιακή συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Βαλλιάνου, με ομιλία από τον πρόεδρο του ΕΚ

Εκατοντάδες ήταν οι απεργοί και στη συγκέντρωση του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, στη Μυτιλήνη, στην πλατεία Σαπφούς. Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Γιάννη Ζαφειρίου, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, και ακολούθησε πορεία στους δρόμους και στην αγορά της Μυτιλήνης.

Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε Σάμο, Ικαρία, Χίο, Νάξο, Σαντορίνη, Ρόδο και άλλα νησιά.