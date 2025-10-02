Ολη η Βόρεια Ελλάδα «στο πόδι»: «Απορρίπτεται το τερατούργημα»

Μαχητικές απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με τις πόλεις τηςνα στέλνουν δυνατό μήνυμα απεργιακής κλιμάκωσης.

Σε Βέροια και Ημαθία, στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου ανταποκρίθηκαν εργαζόμενοι όλων των ηλικιών, συνταξιούχοι, αγρότες. Εκεί διαδήλωσε και το νέο παράρτημα Ημαθίας του Σωματείου Εργαζομένων «Σκλαβενίτη» Βόρειας Ελλάδας.

Ιδιαίτερα σχολιάστηκε η στάση συνδικαλιστικών δυνάμεων οι οποίες στην ουσία ξέπλυναν το νομοσχέδιο - έκτρωμα, όπως στο Εργατικό Κέντρο Βέροιας, οι κυβερνητικές δυνάμεις στο Δημόσιο κ.λπ.

Ακολούθησαν μαχητικές διαδηλώσεις, με τα συνθήματα «Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί - Με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» να ακούγονται παντού.

Ενώ, την ώρα που ηχούσαν κυριολεκτικά οι σειρήνες, στο πλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων», στάλθηκε μήνυμα καταδίκης της εμπλοκής της χώρας μας στα σφαγεία του πολέμου από την κυβέρνηση της ΝΔ και τα κόμματα των λίγων.

Με μαζική συμμετοχή του εργαζόμενου λαού αλλά και των συνταξιούχων πραγματοποιήθηκε η απεργιακή συγκέντρωση στις Σέρρες. Με δικά τους διακριτά μπλοκ διαδήλωσαν οι εργαζόμενοι στην επεξεργασία απορριμμάτων και στις επιχειρήσεις Μετάλλου, που πήραν τη θέση τους πλάι στους εργαζόμενους άλλων κλάδων.

Σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Δυνατό μήνυμα συνέχισης του αγώνα έστειλαν και οι εργαζόμενοι μέσα από τις απεργιακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σεκαι

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η απεργιακή συγκέντρωση των εργατικών σωματείων στην Καβάλα, καθώς πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Καπνεργάτη, όπου «πριν έναν αιώνα οι καπνεργάτες, κλεισμένοι στην κεντρική καπναποθήκη, έχυσαν το αίμα τους για το 8ωρο!», στέλνοντας μήνυμα σε κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία ότι το νομοσχέδιο για το 13ωρο ανήκει στα σκουπίδια!

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η Βάσω Μπράτσου, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ νωρίτερα είχε γίνει προσυγκέντρωση έξω από κατάστημα του ομίλου «Μελελούδη», όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν απλήρωτοι εδώ και μήνες, σε απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες υγιεινής, ενώ ακόμα η εργοδοσία οφείλει δεδουλευμένα σε όσους εργαζόμενους έχουν είτε παραιτηθεί είτε απολυθεί.

Στην Ξάνθη η απεργιακή συγκέντρωση ξεκίνησε με πορεία μέχρι τα δικαστήρια, όπου πραγματοποιούνταν η δίκη του αστυνομικού που ξυλοκόπησε και εγκατέλειψε έναν άνθρωπο επειδή τον πέρασε για «παράνομο μετανάστη».

Την απάνθρωπη επίθεση κατήγγειλε ηθυμίζοντας τους αυτόκλητους «σερίφηδες» του Εβρου και σημειώνοντας πως τέτοιες συμπεριφορές «παίρνουν αέρα» από την αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο στο βήμα της συγκέντρωσης ο πρόεδρος της Ενωσης, Νάσος Παπαδόπουλος, καλώντας σε ένταση της πάλης για ΣΣΕ με πραγματικές αυξήσεις και μείωση του εργάσιμου χρόνου, για μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, που είναι πραγματικές «σκοτώστρες» στην Ξάνθη, «την πρωταθλήτρια των εργατικών "ατυχημάτων"...».

Να σημειωθεί ότι σήμερα Πέμπτη στις 10 π.μ. η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων και ο Σύλλογος Γυναικών ν. Ξάνθης καλούν σε συγκέντρωση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, όπου θα εκδικάζεται η υπόθεση της ανθρωποκτονίας της 19χρονης Αϊσέ από αστυνομικό, απαιτώντας δικαίωση, στο πλευρό της οικογένειάς της.

Αντίστοιχα, από το βήμα της συγκέντρωσης έγινε κάλεσμα για νέα κινητοποίηση στις 11 Οκτώβρη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία Ξάνθης, ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

«Το νομοσχέδιο απορρίπτεται!» ήταν το μήνυμα και από την Αλεξανδρούπολη, όπου στη συγκέντρωση, έξω από το δημαρχείο, απηύθυνε χαιρετισμό ο Δημήτρης Παγωνίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Εβρου, στον οποίο είχε ασκηθεί στο παρελθόν πειθαρχική δίωξη για «κακόβουλη» κριτική προς την περιφερειακή αρχή για την απευθείας ανάθεση έργου σε ιδιωτική εταιρεία, που μέχρι τότε γινόταν από τους υπάλληλους της Περιφέρειας.

Μαχητική απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην Κομοτηνή και ακολούθησε πορεία που στην κεφαλή της βρέθηκε το πανό του Σωματείου Εργαζομένων στην «Pharmathen», όπου οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις ενάντια στις επιδιώξεις της εργοδοσίας για μεταβολή χορήγησης του διαλείμματος κατά τον χρόνο εργασίας, την οποία οι εργαζόμενοι θεωρούν βλαπτική για τον οργανισμό τους.

Νωρίτερα, στη συγκέντρωσης στην κεντρική πλατεία μίλησαν η Ελένη Κωνσταντινίδου εκ μέρους του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στην «Pharmathen», ο Γιάννης Κυριακίδης, πρόεδρος της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομοτηνής, και ο Γιώργος Τριανταφυλλόπουλος, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Ροδόπης της ΑΔΕΔΥ. Επίσης έγιναν παρεμβάσεις εκ μέρους του ΕΚ Κομοτηνής, της ΕΛΜΕ Ροδόπης και του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΟΥ Ροδόπης.

Απεργιακή συγκέντρωση, που ολοκληρώθηκε με πορεία, πραγματοποιήθηκε και στη Δράμα.

Στη Δυτική Μακεδονία

Το μήνυμα ότι το νομοσχέδιο - ταφόπλακα για τη ζωή των εργαζομένων πρέπει να αποσυρθεί εδώ και τώρα έστειλε η μαχητική απεργιακή συγκέντρωση στην Κοζάνη. Στο απεργιακό κάλεσμα ανταποκρίθηκαν εργατικά σωματεία, μεταξύ των οποίων το νεοσύστατο Σωματείο Εργαζομένων στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών - Φαρμακευτικών Συλλόγων Δυτ. Μακεδονίας (ΣΥΦΦΑΣΔΥΜ), φοιτητικοί σύλλογοι και συνταξιουχικές οργανώσεις, που συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον πεζόδρομο της πόλης.

Την κεντρική ομιλία έκανε ο Γιώργος Μελάς, γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Κοζάνης. Ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στους περιβόητους «εθνικούς στόχους» οι οποίοι τσακίζουν τους εργαζόμενους και τον λαό, κάτι που ζει και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, «με τη συζήτηση που άνοιξε από κυβέρνηση, Περιφέρεια και δήμους για τη δημιουργία εργοστασίου που θα μετατρέψει την απολιγνιτοποίηση σε νέα "μπίζνα", με επενδύσεις στην πολεμική οικονομία».

Στην Πτολεμαΐδα και σε άλλες πόλεις

Στις κυβερνητικές αθλιότητες περί «δίκαιης εργασίας για όλους» απάντησε από το βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης στην Πτολεμαΐδα - όπου συμμετείχαν εργατικά σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, συνταξιουχικές οργανώσεις και άλλοι φορείς της πόλης - ο Σταύρος Μωυσιάδης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων και Εργατοτεχνιτών στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ).

Στη Φλώρινα η Γιώτα Τορλαχίδου, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμπορικών Υπαλλήλων, στάθηκε μεταξύ άλλων στην ενεργειακή φτώχεια που βιώνει η περιοχή, στο κλείσιμο του ΑΗΣ Μελίτης, στην εγκληματική εξόρυξη στο ορυχείο Αχλάδας, στα σχέδια για εγκατάσταση ΑΠΕ σε περιοχή «Natura» στο Καϊμακτσαλάν, στον νέο υγειονομικό χάρτη που θα μετατρέψει το Νοσοκομείο Φλώρινας σε Κέντρο Υγείας κ.λπ., και τόνισε ότι οι εργατικές - λαϊκές ανάγκες θυσιάζονται στον βωμό των κερδών των «πράσινων αρπακτικών», για τα κέρδη βιομηχάνων και επιχειρηματιών της Υγείας. «Η προσπάθεια των εργαζομένων μέσα από τα σωματεία πρέπει να συνεχίσει, για να δυναμώσει ένα κίνημα που στο επίκεντρο θα βάζει τις ανάγκες των εργαζομένων», κατέληξε.

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε επίσης στα Γρεβενά, μετά από κάλεσμα του ΝΤ Γρεβενών της ΑΔΕΔΥ και άλλων σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στη συγκέντρωση μίλησε ο Στέργιος Λιάμπας, πρόεδρος του ΝΤ Γρεβενών της ΑΔΕΔΥ, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιάννης Κλεισιάρης, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γρεβενών. Ακολούθησε πορεία στην πόλη.

Στην Καστοριά, έξω από το κτίριο της Νομαρχίας πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση μετά από κάλεσμα του Σωματείου Γουνεργατών Καστοριάς. Από το βήμα της συγκέντρωσης ο Σίμος Τσουμάνας, πρόεδρος του Σωματείου Γουνεργατών, ανέφερε πως το νομοσχέδιο της κυβέρνησης κατά παραγγελία των κερδών των εργοδοτών πρέπει να ανατραπεί, με την οργάνωση και τον αγώνα των εργαζομένων. Κάλεσε τους εργαζόμενους να μη δεχτούν τους εκβιασμούς της εργοδοσίας στον κλάδο της γούνας, που απειλούν με το δίλημμα «ή θα δεχτείς να δουλέψεις με αυτούς τους όρους ή θα μείνεις άνεργος», δίνοντας απάντηση μέσα από τα σωματεία και διεκδικώντας να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο, να μην παραδοθεί το δικαίωμα στη ζωή.