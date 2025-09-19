Ρίχνουμε στα σκουπίδια την «κανονικότητα» της 13ωρης εργασίας

Την πανελλαδική πανεργατική απεργιακή απάντηση της 1ης Οκτώβρη ετοιμάζουν συνδικάτα και εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε όλη τη χώρα, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου που φέρνει τη 13ωρη δουλειά και απογειώνει την «ευελιξία».

Με τη «διαβούλευση» να ολοκληρώνεται σήμερα και την κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη να φέρει το νομοσχέδιο για ψήφιση το επόμενο διάστημα, τα σωματεία σημαίνουν συναγερμό για να μην περάσει το νέο χτύπημα στον εργάσιμο χρόνο, αφού στις νοσηρές προβλέψεις του εκτρώματος προβλέπονται η «διευθέτηση» με 10ωρη δουλειά όλο τον χρόνο χωρίς πρόσθετη αμοιβή, οι υπερωρίες και στην εκ περιτροπής εργασία, η δουλειά μέχρι δύο μέρες τη βδομάδα, η εξαφάνιση της ετήσιας άδειας αναψυχής κ.λπ.

Στον δρόμο προς το μεγάλο απεργιακό ραντεβού τα συνδικάτα αναπτύσσουν καθημερινά τη δράση τους για την ενημέρωση των εργαζομένων και την οργάνωση της μάχης, καλώντας σε αναμέτρηση με τη βάρβαρη πολιτική των κυβερνήσεων, που σμπαραλιάζει τη ζωή τους για τα κέρδη του κεφαλαίου.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, στον Πειραιά στις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Σε απεργιακό ξεσηκωμό καλεί το ΠΑΜΕ για να αποσυρθεί το αντεργατικό τερατούργημα, το οποίο «μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους για να αυξάνονται τα κέρδη των λίγων».

Γενικές Συνελεύσεις και άλλες δράσεις

Σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 24 Σεπτέμβρη στις 2 μ.μ. στην πύλη του ΣΕΜΠΟ καλεί η ΕΝΕΔΕΠ τους εργαζόμενους τονίζοντας ότι γνωρίζουν «τις κόντρα βάρδιες, τα 16ωρα» και τη δουλειά «χωρίς διάλειμμα», και προσθέτοντας πως «η πείρα μας δείχνει ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Ο,τι κερδίσαμε - τη ΣΣΕ, μέτρα ασφάλειας, δικαιώματα - τα κερδίσαμε με την ενότητα και τον αγώνα μας, απέναντι στην COSCO, στους εργολάβους και στις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Ετσι θα υπερασπιστούμε και το 8ωρο, έτσι θα δώσουμε την απάντηση στο νομοσχέδιο - τερατούργημα».

Το Σωματείο Εργαζομένων σε «Vodafone» - «360 Connect» και λοιπές θυγατρικές επίσης έχει προγραμματίσει Γενική Συνέλευση, την Τρίτη 23 Σεπτέμβρη στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 58, 3ος όροφος), για την οργάνωση και την προετοιμασία της πανελλαδικής απεργίας την 1η Οκτώβρη.

Συλλαλητήριο στη Νέα Ιωνία

Τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη, σωματεία και φορείς της Νέας Ιωνίας οργανώνουν κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο, και για την προπαγάνδιση της απεργίας και της απεργιακής συγκέντρωσης στα Προπύλαια.

Στη Θεσσαλονίκη

Με καθημερινές περιοδείες και εξορμήσεις, συνελεύσεις και συσκέψεις, προετοιμάζουν την επιτυχία της απεργίας και της απεργιακής συγκέντρωσης και τα σωματεία στη Θεσσαλονίκη. Ηδη το κλίμα που μεταφέρεται μέσα από τους χώρους δουλειάς εκπέμπει την αποφασιστικότητα των εργαζομένων να παλέψουν για να μην περάσουν τα άγρια αντεργατικά μέτρα του νομοσχεδίου.