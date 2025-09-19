Αγωνιστική απάντηση στην εργοδοτική ασυδοσία και στις ελλείψεις μέτρων προστασίας

Σε κινητοποίηση έξω από το κατάστημα της εταιρείας «ZARA» στην οδό Κοραή προχώρησε χτες το πρωί ο, απαιτώντας να παρθούν όλα τακαιεργαζόμενου που ανέδειξε τα σχετικά ζητήματα.

Υπενθυμίζεται πως στις 8 Σεπτέμβρη, στο συγκεκριμένο κατάστημα, εργαζόμενη έπεσε από τη σκάλα ενώ κουβαλούσε εμπορεύματα από όροφο σε όροφο, καθώς δεν υπάρχει ασανσέρ για την αποθήκη του 4ου ορόφου. Είχε προηγηθεί, λίγες βδομάδες νωρίτερα, η απόλυση εργαζόμενου που ζήτησε μέτρα προστασίας για το προσωπικό και αντέδρασε για το γεγονός ότι στην αποθήκη του υπογείου οι εργαζόμενοι ήταν αναγκασμένοι να δουλεύουν σε πλημμυρισμένο χώρο και ενώ από πάνω τους έσταζε το ταβάνι. Στην παρέμβαση του σωματείου, το οποίο μεταξύ άλλων είχε αναδείξει τον κίνδυνο της μεταφοράς εμπορευμάτων χωρίς ανελκυστήρα, η απάντηση της εργοδοσίας ήταν ότι «οι εργαζόμενοι θέλουν να κουβαλάνε με τα χέρια στις σκάλες γιατί είναι πιο γρήγορο».

Με ανάλογες γελοιότητες ο εκπρόσωπος της εταιρείας επιχείρησε, κατά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, να παρουσιάσει την απόλυση του εργαζόμενου ως σχετιζόμενη με «λόγους απόδοσης». Παρά τους προσχηματικούς ισχυρισμούς, η πραγματικότητα είναι πως ο εργαζόμενος είδε την πόρτα της εξόδου αμέσως μετά την καταγγελία του Συλλόγου και τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας στο κατάστημα, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα η εταιρεία τον είχε καλέσει για να του εκδώσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών με εξάμηνη διάρκεια! Οσον αφορά τις συνθήκες δουλειάς και το πρόσφατο «ατύχημα», ο εκπρόσωπος της εταιρείας αρκέστηκε να επαναλαμβάνει πως ...όλα είναι μια χαρά και η εργαζόμενη θα επιστρέψει «σύντομα» στα καθήκοντά της. Μάλιστα, στις επισημάνσεις των συνδικαλιστών για την καταπόνηση των εργαζομένων και τους κινδύνους στους οποίους τους εκθέτουν οι συνθήκες δουλειάς, αντέταξε προκλητικά πως «η εταιρεία δεν είναι ίδρυμα».

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, ούτε φταίει η κακιά η ώρα», τονίζει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων. Οπως εξηγεί, ανάλογες συνθήκες και προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα καταστήματα και τις εταιρείες του ομίλου αλλά και συνολικά στον κλάδο.

Οπως καταγγέλλει συγκεκριμένα, μέσα σε λίγες μέρες έχουν καταγραφεί πέντε ατυχήματα (τρία στα «ΙΚΕΑ» του ομίλου Φουρλή και δύο στις αποθήκες των «ZARA» σε Κοραή και «Riverwest»). «Ο λόγος δεν είναι ότι είμαστε απρόσεκτοι, αλλά ότι δεν τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα, ότι δεν υπάρχει προσωπικό στα πόστα, καθώς δουλεύουμε με 4ωρες και 6ωρες συμβάσεις», επισημαίνει. «Αυτή την κατάσταση πάνε να κάνουν ακόμα χειρότερη με το νέο νομοσχέδιο που επεκτείνει την ευελιξία, προβλέποντας ότι θα δουλεύουμε πλέον μέχρι και 13 ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της εργοδοσίας», τονίζει.

«Ως εδώ! Δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ασφάλειά μας!», τονίζει ο Σύλλογος. Και με τη χτεσινή κινητοποίηση κάλεσε τους εργαζόμενους να δώσουν απάντηση με τη συμμετοχή τους στην απεργία της 1ης Οκτώβρη στην εργοδοσία και το κράτος «που λογαριάζουν σαν "κόστος" την ασφάλειά μας στους χώρους δουλειάς, την ανάγκη μας για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και μισθούς».

«Οι χώροι εργασίας δεν είναι το "άβατο" κανενός εργοδότη»

Στο μεταξύ, «απρόκλητη επίθεση, αυτή τη φορά και με χειροδικίες» καταγγέλλει ότι δέχτηκαν μέλη του σωματείου κατά τη διάρκεια εξόρμησης ο Σύλλογος εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση «Ο Βύρων».

Ο Σύλλογος «Βύρων» είχε καταγγείλει από τον περασμένο Φλεβάρη ότι η διεύθυνση του συγκεκριμένου ομίλου είχε βαλθεί «να εξαφανίσει όποιον συνάδελφο αντιδρά και διεκδικεί», και στο πλαίσιο αυτό απολύθηκαν μέσα στο καλοκαίρι δύο εκπαιδευτικοί.

Και, απαντώντας στη στοχοποίηση εργαζομένων από την εργοδοσία, ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι οι χώροι εργασίας «δεν είναι το "άβατο" κανενός εργοδότη. Δουλεύουν μέσα εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα! Ενα από αυτά είναι το δικαίωμά τους να συνδικαλίζονται. Το σωματείο έχει δικαίωμα να παρεμβαίνει στον χώρο και να απαιτεί να μιλάει με τους εργοδότες για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί τους εργαζόμενους, πόσο μάλλον για απολύσεις».

Στο πλαίσιο αυτό καλεί στη Γενική Συνέλευση του «Βύρωνα» αύριο Σάββατο, στις 7 μ.μ., στο Μουσείο Μακρονήσου (Αγίων Ασωμάτων 31) αλλά και στην Επιθεώρηση Εργασίας στις 24 Σεπτεμβρίου, όπου ορίστηκε τριμερής συνάντηση για την απόλυση των δύο εκπαιδευτικών και προφανώς στην πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η Οκτωβρίου ενάντια στο άθλιο νομοσχέδιο.