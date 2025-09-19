ΕΣΤΑΜΕΔΕ

Κινητοποίηση σήμερα στα δικαστήρια για τη στήριξη της νόμιμης διοίκησης

Σε κινητοποίηση σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων καλεί τους συνταξιούχους μηχανικούς η νόμιμη πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΤΑΜΕΔΕ (Ενωση Συνταξιούχων Μηχανικών), που συγκροτούν οι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της «Πανεπιστημονικής» συνδικαλιστές.

Στόχος της κινητοποίησης είναι να στηρίξουν την ΕΣΤΑΜΕΔΕ απέναντι στη νέα δικαστική προσπάθεια του κυβερνητικού συνδικαλισμού να ανατρέψει τη διοίκηση της Ενωσης, οκτώ μήνες μετά τη νόμιμη εκλογή της.

Διόλου τυχαία, οι προσπάθειες αυτές του κυβερνητικού συνδικαλισμού εξελίσσονται παράλληλα με τη στήριξη που προσφέρει στη διοίκηση του ΕΦΚΑ και της κυβέρνησης, οι οποίοι προσπαθούν να παραχωρήσουν το κτίριο των Μηχανικών (στην οδό Κολοκοτρώνη 4) στο τουριστικό κεφάλαιο. Μια προσπάθεια που μέχρι τώρα έχουν εμποδίσει οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ μέσω της ΕΣΤΑΜΕΔΕ με την πολύμηνη μάχη τους, και παρά την καταστολή που έχουν υποστεί από τα ΜΑΤ ενάντια στην παράνομη παραχώρηση, καθώς ο χαρακτηρισμός του κτιρίου δεν επιτρέπει τη χρήση ξενοδοχείου.

Μάλιστα, στις 4 Σεπτέμβρη σε μια μαζική εκδήλωση, μπροστά στο ιστορικό κτίριο, αποκάλυψαν τη μεθόδευση του διοικητή του ΕΦΚΑ για να «ξεμπλοκάρει» την άκυρη δημοπρασία, ο οποίος με fast track «αποδοχή» όλων των ενστάσεων αναίρεσε την απόρριψη όλων των υποψήφιων εταιρειών στον διαγωνισμό οι οποίες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.