ΝΑ ΠΑΡΘΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ!

Κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα στο υπουργείο της εργοδοσίας

Με αγωνιστικές δράσεις έξω από το υπουργείο Εργασίας την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη θα κλιμακωθεί η δράση των σωματείων μπροστά στην πανεργατική απεργία.

Συγκεκριμένα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει ήδη ζητήσει να γίνει συνάντηση με την υπουργό Εργασίας την Τρίτη 22 Σεπτέμβρη, και στο πλαίσιο αυτό καλεί τα σωματεία - μέλη του σε διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο την ημέρα και ώρα της συνάντησης, λεπτομέρειες της οποίας θα ανακοινωθούν μετά την οριστικοποίησή της.

Μία μέρα πριν, τη Δευτέρα 22 Σεπτέμβρη, οργανώνονται παραστάσεις διαμαρτυρίας στο υπουργείο το μεσημέρι και το απόγευμα, και συγκεκριμένα:

- Στις 3.30 μ.μ. το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, σε συντονισμό με τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου στην Αθήνα, καλεί σε συγκέντρωση απαιτώντας την απόσυρση του εκτρώματος και ταυτόχρονα καταγγέλλοντας τον προκλητικό ισχυρισμό του υπουργείου ότι η 13ωρη δουλειά είναι αίτημα των εργαζομένων του κλάδου.

- Στις 5 μ.μ. οι φορείς των ΑμεΑ, με κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) και μαζί με τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, θα απαιτήσουν να μπει τέρμα στις απολύσεις των ΑμεΑ, να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και να πάψει η «σφαγή» των ΚΕΠΑ. Η ΣΕΑΑΝ θυμίζει την απόλυση καρκινοπαθούς από τα «The Mart» του ομίλου «Σκλαβενίτη», το σακάτεμα και την απόλυση τυφλής εργαζόμενης από τον Φάρο Τυφλών, την απόλυση εργαζόμενης με αναπηρία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, την πρόσληψη μέσω προγραμμάτων ΔΥΠΑ και έπειτα την απόλυση λόγω «λάθους» στον δήμο Χερσονήσου και στον δήμο Αγ. Νικολάου κ.λπ.