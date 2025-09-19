Δεν πέρασε η «εθελοντική» εργασία στον δήμο Ελευσίνας

Να αποσύρει το θέμα της «εθελοντικής» εργασίας στην υπηρεσία πρασίνου αναγκάστηκε η δημοτική Αρχή Ελευσίνας μετά από τις παρεμβάσεις του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, του Συλλόγου Εργαζομένων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλίας και των δημοτικών παρατάξεων στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οπως αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η δημοτική αρχή σκόπευε να προχωρήσει σε σύμβαση «εθελοντικής» εργασίας με εργαζόμενους της πόλης, αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις υποδομές του δήμου. Στις ερωτήσεις δε του Συνδικάτου για το ποιος θα είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εργασίας, ποια νομοθεσία ακριβώς επιτρέπει στη διοίκηση του δήμου να προχωράει σε τέτοιες συμβάσεις, ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις υποδομές του δήμου, τα εργαλεία του δήμου κ.ά., απάντηση δεν δόθηκε.

Η απόσυρση του θέματος, σημειώνει το Συνδικάτο, «δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν στο μέλλον να το επαναφέρουν με άλλους τρόπους. Αλλωστε, τόσο η κυβέρνηση όσο και η πλειοψηφία των δημοτικών αρχών κάνουν τα πάντα προκειμένου να έχουν προσωπικό χωρίς δικαιώματα, ομήρους στην πολιτική τους». Γι' αυτό καλεί τους εργαζόμενους και τα σωματεία να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα «γιατί πολλοί δήμοι στο μέλλον θα υιοθετήσουν πρακτικές απλήρωτης εργασίας, βάζοντας μπροστά τον εθελοντισμό».

Παράλληλα, προβάλλει τις διεκδικήσεις για άμεση στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις με κρατική χρηματοδότηση.