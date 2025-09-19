ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές! Με το ΚΚΕ ανοίγουμε τον δρόμο της ανατροπής

«Οργώνουν» τους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές οι Οργανώσεις του Κόμματος καλώντας σε ξεσηκωμό

Συσκέψεις και περιοδείες σε χώρους δουλειάς και γειτονιές πραγματοποιούν οι Οργανώσεις Αττικής του ΚΚΕ με σύνθημα: «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές! Το νομοσχέδιο για το 13ωρο και εργασία όποτε θέλουν οι εργοδότες απορρίπτεται! Με το ΚΚΕ μπροστά, δυναμώνουμε τον αγώνα μας για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, στον δρόμο της ανατροπής!».

Στο πλαίσιο αυτό, πλατιά διακινείται το 4σέλιδο του Κόμματος για το νέο αντεργατικό τερατούργημα της 13ωρης δουλειάς και την περαιτέρω ελαστικοποίηση της ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ σημαίνουν συναγερμό, καλώντας σε οργάνωση παντού και συμμετοχή στην πανεργατική πανελλαδική απεργία την 1η Οκτώβρη. Αναδεικνύουν ταυτόχρονα πως είναι ρεαλιστικό τον 21ο αιώνα το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και όχι η επιστροφή στον Μεσαίωνα.

«Να υπερασπιστούμε τις ζωές μας, στέλνοντας μήνυμα ότι πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια η πολιτική που μας γυρνάει στον Μεσαίωνα, που μας καταδικάζει στη φτώχεια, στην εξάντληση και την ανέχεια, στη δουλειά ήλιο με ήλιο, στον κατακερματισμό των διακοπών, του χρόνου ξεκούρασης» τονίστηκε χαρακτηριστικά κατά την περιοδεία σε εργαζόμενους του δήμου Αιγάλεω.





«Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, με το οποίο η κυβέρνηση, εν μέσω σοβαρών και επικίνδυνων εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, προσπαθεί να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, έφερε σε διαβούλευση το άθλιο νομοσχέδιο που επεκτείνει την εργασιακή ζούγκλα που έχει επιβληθεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με δεκάδες αντεργατικούς νόμους από όλες τις κυβερνήσεις, επιβάλλοντας τη 13ωρη δουλειά και τη γενικευμένη ευελιξία στην εργασία ανάλογα με το τι συμφέρει τους εργοδότες. Η επίθεση είναι προς όλους τους εργαζομένους και κοινή θα είναι η απάντησή μας! Την 1η Οκτώβρη να νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς!» σημείωσε μεταξύ άλλων οστέλεχος του Κόμματος και δημοτικός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Το πρόγραμμα των συσκέψεων τις επόμενες μέρες έχει ως εξής:

Σήμερα, Παρασκευή:

- Οι ΚΟ Κορυδαλλού καλούν στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας. Θα μιλήσει η Διαμάντω Μανωλάκου, μέλος της ΚΕ του Κόμματος και βουλευτής Β' Πειραιά.

- Η ΚΟ Ελεγκτικών Εταιρειών και Λογιστών καλεί στις 7 μ.μ. στο βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής» (Μαυροκορδάτου 3, Αθήνα). Θα μιλήσει η Αλεξάνδρα Καπαρού, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού.





- Ηκαλεί στις 7 μ.μ. στο καφενείο «Ηπειρώτικα» (Σισμανογλείου 14). Θα μιλήσει ομέλος της ΕΠ Αττικής.

- Η ΚΟΒ Χολαργού - Παπάγου καλεί στις 7 μ.μ. στα γραφεία της (Βουτσινά 64). Θα μιλήσει ο Αντώνης Ρεκλείτης, μέλος του Γραφείου της ΤΕ Βόρειου Τομέα.

- Η ΚΟ Ασπρόπυργου καλεί στις 8 μ.μ. στα γραφεία της (Μπότσαρη 2). Θα μιλήσει ο Χρήστος Τσοκάνης, βουλευτής του Κόμματος.

Αύριο, Σάββατο:

- Η ΚΟΒ Ναυτεργατών καλεί στις 7 μ.μ. στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ. Θα μιλήσει ο Πέτρος Μαρκομιχάλης, μέλος της ΚΕ.

- Η ΚΟΒ Ασπρων Χωμάτων - Ρέντη καλεί στις 6 μ.μ. στα γραφεία της (Κρήνης 91Α). Θα μιλήσει στέλεχος του Κόμματος.

Την Κυριακή 21 Σεπτέμβρη:

- Η ΚΟ Λιούμη καλεί στις 11 π.μ., στον Παραδοσιακό Καφενέ «Λαοκράτης» (Πίνδου 40). Θα μιλήσει ο Θοδωρής Χιώνης, μέλος ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Η ΚΟΒ Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά του ΚΚΕ καλεί σε σύσκεψη στις 6 μ.μ. στο «Τραβέρσο» (Φίλωνος 9). Θα μιλήσει ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

- Η ΤΟ Εκπαιδευτικών του ΚΚΕ καλεί στις 7.30 μ.μ., στην αυλή της ΠΕΚΑΜ (Αγίων Ασωμάτων 31, Θησείο). Θα μιλήσει ο Σπύρος Μαρίνης, μέλος του Τμήματος της ΚΕ του ΚΚΕ για την εργατική - συνδικαλιστική δουλειά.





- Ηκαλεί στις 11 π.μ., στο «Cooper Street Bar» στο Αιγάλεω (Παλαιών Πατρών Γερμανού 5). Θα μιλήσει η, μέλος της ΕΠ και Γραμματέας της ΤΟ Εμπορίου - Υπηρεσιών της ΚΟΑ του ΚΚΕ.

- Η ΚΟ Κόκκινου Μύλου - Αγίας Αννας καλεί στα γραφεία της στις 7 μ.μ. (Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 17). Θα μιλήσει ο Αλέξανδρος Κάμπας, μέλος της ΕΠ και Γραμματέας της ΤΟ Βορειοδυτικής Αττικής της ΚΟΑ του ΚΚΕ.

- Η ΚΟ Super Market του ΚΚΕ καλεί στις 10.30 π.μ., στο μεζεδοπωλείο «Τα Πέριξ» στο Περιστέρι (Μεγάλου Αλεξάνδρου 27). Θα μιλήσει η Στέλλα Δήμου, μέλος του Τομεακού Γραφείου της ΤΕ Εμπορίου - Υπηρεσιών του ΚΚΕ.

- Η ΚΟΒ Σαλαμίνας καλεί στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία της ΚΟΒ (Αιακού και Τελαμώνος, Αγιος Μηνάς). Θα μιλήσει η Χριστίνα Καραμαλίκη, μέλος της ΤΕ Εμπορίου -Υπηρεσιών της ΚΟΑ και πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστών - Καθαριστριών Πειραιά.

- Η ΚΟ Αγίου Σπυρίδωνα καλεί στις 7 μ.μ., στο Copper street bar (ΠΠ Γερμανού 5). Θα μιλήσει ο Τάσος Γιαννακόπουλος, μέλος του Γραφείου της ΤΕ Νοτιοδυτικών Συνοικιών - Περιστερίου της ΚΟΑ.