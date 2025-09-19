ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Γιατροί πηγαινοέρχονται εν μέσω εφημεριών στο Νοσοκομείο για κάλυψη κενών

Σε πολύ μεγάλους κινδύνους τίθεται η υγεία των κατοίκων της βόρειας Κεφαλονιάς, από την τραγική υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Σάμης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η «εικόνα» με τους εναπομείναντες δύο παθολόγους, οι οποίοι εκτελούν σχεδόν τις... μισές ημέρες του μήνα εφημερία στον χώρο και την ίδια ώρα μπορεί να κληθούν να συμβάλουν σε περιστατικά που αφορούν τα ΤΕΠ του ΓΝ Αργοστολίου!

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο εφημερεύων γιατρός του ΚΥ θα αποχωρήσει από τον χώρο, καλύπτοντας απόσταση περίπου 40 λεπτών με το αυτοκίνητό του, μέσα από δύσκολο οδικό δίκτυο, για να βρεθεί στο Νοσοκομείο και στη θέση του θα κληθεί ο συνάδελφός του! Πρόκειται επίσης για γεγονότα που έρχονται να επιβαρύνουν και τους ίδιους τους υγειονομικούς, φορτώνοντάς τους εφημερίες απανωτά η μία στην άλλη, δημιουργώντας μεγάλους κινδύνους και στις μετακινήσεις τους, αλλά και εν συνεχεία στην άσκηση του ιατρικού τους καθήκοντος.

Τα γεγονότα προκαλούνται από τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού, τόσο στο ΓΝ Αργοστολίου όσο και στο σύνολο των υγειονομικών μονάδων, με το ΚΥ Σάμης να καλύπτει την ίδια ώρα ανάγκες για περιοχές σχεδόν δύο δήμων (Σάμης, Ληξουρίου). Να σημειωθεί ότι στο τελευταίο είναι ενταγμένα οργανικά όλα τα αγροτικά ιατρεία της Κεφαλονιάς, που ουσιαστικά δεν λειτουργούν λόγω της έλλειψης του αναγκαίου αριθμού γιατρών, που ζήτημα είναι αν μπορούν να βρεθούν μια φορά τον μήνα σε κάθε χωριό.

Ερώτηση στη Βουλή από το ΚΚΕ

Για το θέμα Ερώτηση έχει κατατεθεί στη Βουλή από το ΚΚΕ προς τον υπουργό Υγείας με απαίτηση, μεταξύ άλλων, να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις του Κέντρου Υγείας Σάμης και όλων των δημόσιων δομών Υγείας Κεφαλονιάς - Ιθάκης με προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού. Επίσης, να εξοπλιστούν τα Κέντρα Υγείας με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργούν απρόσκοπτα όλες τις ημέρες, να υπάρχει σταθερή παρουσία του απαραίτητου αριθμού ασθενοφόρων, όπως και να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό.