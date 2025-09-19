ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ - ΠΑΓΙΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ενας νεκρός και δύο τραυματίες σε νέα εργατικά «ατυχήματα»

MotionTeam

Ακόμα ένας εργάτης προστέθηκε χθες στη μακρά λίστα όσων δεν γυρίζουν από το μεροκάματο, αφήνοντας την τελευταία τους πνοή στον χώρο δουλειάς. Ο 32χρονος Ν. Α. εργαζόταν ως χειριστής στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στη Θεσσαλονίκη, όπου και βρήκε τραγικό θάνατο όταν καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο εργαζόμενος εκτελούσε μόνος του εργασίες, καθώς βρέθηκε νεκρός αργότερα, από συναδέλφους του που ήταν σε άλλη βάρδια.

«Οχι άλλοι νεκροί για τα κέρδη των αφεντικών!», τονίζει το Συνδικάτο Εργαζομένων Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Επισημαίνει δε ότι πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο δυστύχημα σε μικρό χρονικό διάστημα, αφού μόλις πριν 3 μήνες σκοτώθηκε πέφτοντας από 7 μέτρα 62χρονος οικοδόμος στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στο Καμάρι Μαγούλας.

«Η οργή μας ξεχειλίζει κάθε φορά που ένας συνάδελφός μας δεν επιστρέφει σπίτι του μετά τη βάρδια. Η αγανάκτηση περισσεύει όσο αναρωτιόμαστε πόσο κοστίζουν οι ζωές μας για έναν όμιλο που μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025 έχει καταγράψει τζίρο πάνω από 1 δισ., τα καθαρά κέρδη του αγγίζουν τα 70 εκατ. και πρόσφατα μοίρασε στους μετόχους μερίσματα άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ!», αναφέρει το Συνδικάτο.

Και χαρακτηρίζει «ντροπή και αίσχος» εν έτει 2025, στην εποχή των τεχνολογικών αλμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης, την ίδια στιγμή που οι μεγάλες εταιρείες αυγατίζουν κάθε χρόνο τα κέρδη τους να μην υπάρχουν τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας στα εργοστάσια και στους χώρους δουλειάς.

Ξεκαθαρίζει ότι δεν φταίει «η κακιά η ώρα»: «Με την εργατική τάξη στη χώρα μας να μετρά σχεδόν 15.000 τραυματίες και πάνω από 100 νεκρούς εργάτες στο μεροκάματο μέσα σε έναν χρόνο, με μέσο όρο να έχουμε έναν νεκρό εργάτη ανά 3 μέρες, γίνεται φανερό ότι οι "κακές ώρες" έρχονται όλο και πιο συχνά και είναι αποτέλεσμα της ατελείωτης δίψας των αφεντικών για κέρδη, και της αντεργατικής πολιτικής που έχει μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε πραγματικές αρένες θανάτου.

Οι νεκροί και σακατεμένοι εργάτες είναι η άλλη όψη των ρεκόρ παραγωγικότητας και κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων!».

Το Συνδικάτο τονίζει ότι τον ένοχο τον ξέρουν καλά οι εργαζόμενοι: Είναι η βάρβαρη πολιτική των κυβερνήσεων, που για την κερδοφορία κάνει τη δουλειά με τη μέρα πιο εντατική, πιο «ευέλικτη», πιο επικίνδυνη, με τη μερική απασχόληση, τις εργολαβίες, τα σπαστά ωράρια, τη δουλειά στις αργίες, τα 13ωρα - 12ωρα - 10ωρα, το ατελείωτο κυνήγι των υπερωριών.

«Σαν να μην έφτανε ο εργασιακός μεσαίωνας που μας έχουν επιβάλει όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά σε αυτήν την εκρηκτική κατάσταση η κυβέρνηση της ΝΔ με εντολή του ΣΕΒ φέρνει ένα νομοσχέδιο - έκτρωμα το οποίο επιτρέπει τις 13 ώρες δουλειάς στον ίδιο εργοδότη», συνεχίζει το Συνδικάτο και καλεί τους εργάτες να πουν με τη μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη ένα δυνατό «Ως εδώ! Να μη χαραμίσουμε άλλο τις ζωές μας για τα κέρδη τους».

Σοβαρά τραυματίστηκαν δύο ξενοδοχοϋπάλληλοι στη Ζάκυνθο

Στον χώρο του «τουριστικού θαύματος» σημειώθηκε το άλλο σοβαρό «ατύχημα», καθώς δύο ξενοδοχοϋπάλληλοι τραυματίστηκαν στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «Caretta», στο Καλαμάκι Ζακύνθου, μετά από διαρροή υγραερίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, ενώ οι εργαζόμενοι - άνδρας αφρικανικής καταγωγής και γυναίκα εργαζόμενη από άλλη περιοχή της Ελλάδας - βρίσκονταν στον χώρο και πήγαν να ανάψουν εστία γκαζιού στην κουζίνα του ξενοδοχείου. Από την έκρηξη και τη φλόγα που προκλήθηκε οι δυο τους τραυματίστηκαν σε διάφορα σημεία του σώματός τους και νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο του νησιού, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Αμεση ήταν η παρέμβαση του κλαδικού Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου, που επισκέφτηκαν τόσο τους δύο εγκαυματίες στο Νοσοκομείο όσο και τον χώρο δουλειάς, απαιτώντας τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων.

Τις άθλιες συνθήκες εργασίας στον κλάδο καταγγέλλει το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και απαιτεί: Μέτρα υγείας και ασφάλειας, εντατικοποίηση των ελέγχων, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων - θυμάτων εργατικών ατυχημάτων, χορήγηση όλων των απαιτούμενων αναρρωτικών αδειών και αποζημιώσεων κ.λπ.

Τέλος καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, αναδεικνύοντας τη ζωτική ανάγκη συνέχισης του αγώνα για υπογραφή Τοπικής Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας.