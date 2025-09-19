Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Μέχρι στιγμής απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν οριστεί στις εξής πόλεις:

- Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου

- Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αλιβέρι, 10 π.μ., πεζόδρομος

- Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού

- Αργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου

- Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων

- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

- Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου

- Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας

- Ιστιαία, 11 π.μ., πλατεία

- Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Κεφαλονιά (Αργοστόλι), 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου

- Κόρινθος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου

- Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά

- Μαντούδι, 10.30 π.μ., πλατεία

- Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές! Με το ΚΚΕ ανοίγουμε τον δρόμο της ανατροπής
Ρίχνουμε στα σκουπίδια την «κανονικότητα» της 13ωρης εργασίας
Ενας νεκρός και δύο τραυματίες σε νέα εργατικά «ατυχήματα»
 Με ...ζηλευτή ταχύτητα «φιμώνει» τα σωματεία μπροστά στην απεργία
Αγωνιστική απάντηση στην εργοδοτική ασυδοσία και στις ελλείψεις μέτρων προστασίας
 Γιατροί πηγαινοέρχονται εν μέσω εφημεριών στο Νοσοκομείο για κάλυψη κενών
 Δεν πέρασε η «εθελοντική» εργασία στον δήμο Ελευσίνας
 Κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα στο υπουργείο της εργοδοσίας
 Περιοδείες του ΚΚΕ σε χωριά της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας
 Κινητοποίηση σήμερα στα δικαστήρια για τη στήριξη της νόμιμης διοίκησης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ