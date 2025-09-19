Παρασκευή 19 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Περιοδείες του ΚΚΕ σε χωριά της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας

Περιοδείες σε χωριά, και συζητήσεις με βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους για τα ζητήματα που τους απασχολούν και τους βγάζουν στους δρόμους, προγραμματίζουν οι Οργανώσεις του ΚΚΕ σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία. Συγκεκριμένα, αντιπροσωπείες του Κόμματος με επικεφαλής τους βουλευτές του, Νίκο Καραθανασόπουλο και Νίκο Παπαναστάση, θα περιοδεύσουν ως εξής:

Σήμερα Παρασκευή από τις 7.30 μ.μ. σε Ευηνοχώρι και Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας. Αύριο Σάββατο από τις 11 π.μ. σε Πλαγιά, Πάλαιρο και Μοναστηράκι Βόνιτσας, και από τις 7.30 μ.μ. σε Χαλανδρίτσα, Διάσελο και Σταυροδρόμι Ερυμάνθου. Την Κυριακή 21 Σεπτέμβρη από τις 10.30 π.μ. σε Παπαδάτες, Ματαράγκα, Γαβαλού και Αγιο Ανδρέα Μακρυνείας, καθώς επίσης στα Τριπόταμα και στον Πάο Καλαβρύτων.

    

