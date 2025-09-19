ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΘΗΝΑΣ

Με ... ζηλευτή ταχύτητα «φιμώνει» τα σωματεία μπροστά στην απεργία

Εκεί που ...σταματά η εργοδοσία φαίνεται ότι ξεκινά ο ρόλος των κρατικών μηχανισμών και δημοτικών αρχών, όπως της Αθήνας (ΠΑΣΟΚ), που σπεύδει αυτές τις μέρες να «φιμώσει» τα σωματεία μπροστά στη μεγάλη απεργία της 1ης Οκτώβρη.

Οπως καταγγέλλει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, η δημοτική αρχή Αθήνας έδωσε εντολή να ξηλωθούν αφίσες των σωματείων που καλούσαν στην οργάνωση της απεργίας της 1ης Οκτώβρη ενάντια στο 13ωρο και στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια.

Το Συνδικάτο είχε τοποθετήσει αφίσες στην οδό Πειραιώς και μόλις μία μέρα μετά «προφανώς χτύπησε κάποιος συναγερμός», σημειώνει, αφού «ο δήμος Αθηναίων έσπευσε τις πρώτες πρωινές ώρες να στείλει συνεργεία και να τις κατεβάσει...».

«Τέτοια ταχύτητα είναι ζηλευτή», σχολιάζει, αφού «μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη σπουδή τους να δίνουν στους εργολάβους τους εργάκια και προμήθειες! Τόσο που απορούμε αν οι συνάδελφοι αναγκάστηκαν να δουλέψουν 13ωρο για να προλάβουν να τις κατεβάσουν όλες, ή η διοίκηση του δήμου περιμένει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο πρώτα;».

Αυτές οι πρακτικές, τονίζει το Συνδικάτο, «μας πεισμώνουν να δώσουμε με ακόμα μεγαλύτερο πάθος τη μάχη ενάντια στο νέο αντεργατικό τερατούργημα!».